Mường Cơi kiện toàn đội ngũ cán bộ, nâng cao hiệu quả hoạt động
03/09/2026 19:29 GMT +7
UBND xã Mường Cơi (tỉnh Sơn La) vừa công bố các quyết định về công tác cán bộ tại các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND xã. Việc kiện toàn, bố trí nhân sự được kỳ vọng tạo chuyển biến trong tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ trong giai đoạn mới.
Ngày 3/9, UBND xã Mường Cơi tổ chức Hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ tại các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND xã.
Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo xã công bố Quyết định số 481 của Tỉnh ủy Sơn La về việc chuẩn y ông Sa Văn Soản, chuyên viên Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Mường Cơi, tham gia Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy và giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Mường Cơi, nhiệm kỳ 2025-2030.
Cùng với đó, UBND xã Mường Cơi công bố các quyết định về công tác cán bộ tại các phòng chuyên môn.
Theo đó, ông Cầm Văn Trình được bổ nhiệm giữ chức Trưởng phòng Kinh tế; ông Bùi Duy Long được bổ nhiệm giữ chức Trưởng phòng Nông nghiệp và Môi trường.
Trong lĩnh vực giáo dục, UBND xã Mường Cơi quyết định điều động ông Lương Viết Quảng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Mường Cơi, đến công tác tại Trường Tiểu học và THCS Tân Lang, bổ nhiệm giữ chức Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Tân Lang.
Ông Hà Ngọc Lâm, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Tân Lang, được điều động đến công tác tại Trường Tiểu học và THCS Mường Cơi, bổ nhiệm giữ chức Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Mường Cơi.
Việc công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ nhằm tiếp tục kiện toàn tổ chức, sắp xếp, bố trí nhân sự phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tế. Qua đó, phát huy năng lực, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, nâng cao chất lượng tham mưu, quản lý, điều hành và hiệu quả hoạt động của các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND xã.
Đây cũng là cơ sở để xã Mường Cơi tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, triển khai hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng chính quyền cơ sở ngày càng hoạt động hiệu quả, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới.
Sơn La: Mường Cơi công bố quyết định điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ chủ chốt
Sáng 5/8, Đảng ủy xã Mường Cơi tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ, điều động và bổ nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo tại các cơ quan tham mưu của Đảng ủy và UBND xã, nhằm kiện toàn tổ chức bộ máy, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong giai đoạn mới.
Sơn La: Công bố quyết định điều động, phân công cán bộ lãnh đạo tại xã Phù Yên và Mường Cơi
Chiều ngày 19/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La tổ chức Hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ tại xã Phù Yên và xã Mường Cơi. Việc điều động, phân công cán bộ lãnh đạo giữa hai địa phương nhằm thực hiện chủ trương bố trí người đứng đầu cấp ủy, chính quyền không phải là người địa phương, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, quản lý ở cơ sở.