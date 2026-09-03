Mường Cơi kiện toàn đội ngũ cán bộ, nâng cao hiệu quả hoạt động

Ngày 3/9, UBND xã Mường Cơi tổ chức Hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ tại các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND xã.

Hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ tại các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND xã Mường Cơi. Ảnh: Xã Mường Cơi.

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo xã công bố Quyết định số 481 của Tỉnh ủy Sơn La về việc chuẩn y ông Sa Văn Soản, chuyên viên Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Mường Cơi, tham gia Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy và giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Mường Cơi, nhiệm kỳ 2025-2030.

Cùng với đó, UBND xã Mường Cơi công bố các quyết định về công tác cán bộ tại các phòng chuyên môn.

Theo đó, ông Cầm Văn Trình được bổ nhiệm giữ chức Trưởng phòng Kinh tế; ông Bùi Duy Long được bổ nhiệm giữ chức Trưởng phòng Nông nghiệp và Môi trường.

Trong lĩnh vực giáo dục, UBND xã Mường Cơi quyết định điều động ông Lương Viết Quảng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Mường Cơi, đến công tác tại Trường Tiểu học và THCS Tân Lang, bổ nhiệm giữ chức Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Tân Lang.

Ông Hà Ngọc Lâm, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Tân Lang, được điều động đến công tác tại Trường Tiểu học và THCS Mường Cơi, bổ nhiệm giữ chức Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Mường Cơi.



Lãnh đạo xã Mường Cơi trao các quyết định về công tác cán bộ. Ảnh: Xã Mường Cơi.

Việc công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ nhằm tiếp tục kiện toàn tổ chức, sắp xếp, bố trí nhân sự phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tế. Qua đó, phát huy năng lực, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, nâng cao chất lượng tham mưu, quản lý, điều hành và hiệu quả hoạt động của các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND xã.

Đây cũng là cơ sở để xã Mường Cơi tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, triển khai hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng chính quyền cơ sở ngày càng hoạt động hiệu quả, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới.