Mường Chiên tuyên truyền, lấy ý kiến nhân dân về phương án sáp nhập bản

Mường Chiên giảm gần nửa số bản sau sắp xếp

UBND xã Mường Chiên (Sơn La) tổ chức hội nghị tuyên truyền, lấy ý kiến nhân dân bản Có Nọi về phương án sắp xếp, sáp nhập bản theo Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 20/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ về sắp xếp thôn, tổ dân phố và bố trí, sử dụng người hoạt động không chuyên trách ở thôn, bản, tổ dân phố. Đối với bản Có Nọi hiện có 120 hộ dân

Tại hội nghị, lãnh đạo UBND xã đã thông tin tới nhân dân những nội dung cơ bản của Chỉ thị số 21/CT-TTg; đồng thời phổ biến phương án sắp xếp, sáp nhập các bản trên địa bàn nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở, tạo điều kiện tập trung nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới.

Xã Mường Chiên (Sơn La) lấy ý kiến nhân dân về phương án sáp nhập bản. Ảnh: Xã Mường Chiên

Theo phương án dự kiến, bản Có Nọi sẽ sáp nhập với bản Có Luông để thành lập bản mới mang tên bản Có Luông.

Tại hội nghị, các đại biểu và nhân dân đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến liên quan đến phương án sắp xếp, tên gọi bản mới sau sáp nhập, địa điểm sinh hoạt cộng đồng cũng như việc giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống của cộng đồng dân cư sau khi thực hiện sắp xếp.

Theo báo cáo rà soát, hiện nay xã Mường Chiên có 21 bản với 3.014 hộ, 14.075 nhân khẩu. Theo phương án sắp xếp, sau sáp nhập xã còn 12 bản.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Điêu Chính Hải, Phó Chủ tịch UBND xã nhấn mạnh, việc sắp xếp, sáp nhập bản là chủ trương nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả quản lý ở cơ sở, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để tập trung nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Đồng chí đề nghị nhân dân tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đồng thuận, phối hợp cùng chính quyền trong quá trình triển khai thực hiện.

Kết quả lấy ý kiến cho thấy, 100% số hộ tham gia biểu quyết thống nhất với phương án sáp nhập bản Có Nọi và bản Có Luông, lấy tên bản mới là bản Có Luông.