Mường Chiên tuyên truyền, lấy ý kiến nhân dân về phương án sáp nhập bản
11/06/2026 09:40 GMT +7
Xã Mường Chiên (Sơn La) lấy ý kiến nhân dân về phương án sáp nhập bản, đẩy mạnh tuyên truyền, tạo đồng thuận trong cộng đồng.
Mường Chiên giảm gần nửa số bản sau sắp xếp
UBND xã Mường Chiên (Sơn La) tổ chức hội nghị tuyên truyền, lấy ý kiến nhân dân bản Có Nọi về phương án sắp xếp, sáp nhập bản theo Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 20/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ về sắp xếp thôn, tổ dân phố và bố trí, sử dụng người hoạt động không chuyên trách ở thôn, bản, tổ dân phố. Đối với bản Có Nọi hiện có 120 hộ dân
Tại hội nghị, lãnh đạo UBND xã đã thông tin tới nhân dân những nội dung cơ bản của Chỉ thị số 21/CT-TTg; đồng thời phổ biến phương án sắp xếp, sáp nhập các bản trên địa bàn nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở, tạo điều kiện tập trung nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới.
Theo phương án dự kiến, bản Có Nọi sẽ sáp nhập với bản Có Luông để thành lập bản mới mang tên bản Có Luông.
Tại hội nghị, các đại biểu và nhân dân đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến liên quan đến phương án sắp xếp, tên gọi bản mới sau sáp nhập, địa điểm sinh hoạt cộng đồng cũng như việc giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống của cộng đồng dân cư sau khi thực hiện sắp xếp.
Theo báo cáo rà soát, hiện nay xã Mường Chiên có 21 bản với 3.014 hộ, 14.075 nhân khẩu. Theo phương án sắp xếp, sau sáp nhập xã còn 12 bản.
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Điêu Chính Hải, Phó Chủ tịch UBND xã nhấn mạnh, việc sắp xếp, sáp nhập bản là chủ trương nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả quản lý ở cơ sở, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để tập trung nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Đồng chí đề nghị nhân dân tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đồng thuận, phối hợp cùng chính quyền trong quá trình triển khai thực hiện.
Kết quả lấy ý kiến cho thấy, 100% số hộ tham gia biểu quyết thống nhất với phương án sáp nhập bản Có Nọi và bản Có Luông, lấy tên bản mới là bản Có Luông.
Xã Long Hẹ, tỉnh Sơn La (địa phận huyện Thuận Châu cũ) dự kiến giảm từ 23 bản xuống còn bao nhiêu bản?
Theo phương án sắp xếp thôn, tổ dân phố 2026 của xã Long Hẹ, tỉnh Sơn La (địa phận huyện Thuận Châu cũ), vùng quê cách mạng này dự kiến sẽ giảm từ 23 bản xuống còn 11 bản sau sáp nhập, sắp xếp.
Sơn La mang nông sản đặc trưng quảng bá tại Đại hội Hội Nông dân Việt Nam
Mang đến Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX nhiều sản phẩm OCOP, nông sản đạt chuẩn VietGAP, GlobalGAP, Sơn La tiếp tục quảng bá thế mạnh nông nghiệp đặc trưng và mở rộng cơ hội kết nối tiêu thụ nông sản.
Một xã biên giới ở Sơn La phủ xanh đất dốc bằng cây ăn quả, nông dân ngày càng no ấm
Xã biên giới Phiêng Khoài (Sơn La) đẩy mạnh phát triển cây ăn quả trên đất dốc, giúp nhiều hộ dân nâng cao thu nhập, vươn lên làm giàu bền vững.
Sáp nhập thôn, tổ dân phố 2026: Lóng Sập-một xã biên giới tỉnh Sơn La dự kiến giảm gần một nửa số bản sau sắp xếp
Sáp nhập thôn, sắp xếp tổ dân phố 2026: Xã Lóng Sập, một xã biên giới tỉnh Sơn La dự kiến sáp nhập từ 22 bản xuống còn 13 bản, giảm 9 bản, để tinh gọn bộ máy, phù hợp đặc thù vùng biên giới.