Mường Chiên phát triển dược liệu dưới tán rừng, nâng cao hiệu quả bảo vệ rừng bền vững
28/06/2026 18:29 GMT +7
Ngày 28/6, UBND xã Mường Chiên phối hợp với Hạt Kiểm lâm khu vực 1 tổ chức kiểm tra công tác quản lý, bảo vệ rừng gắn với mô hình trồng cây dược liệu dưới tán rừng tại bản Pạ Lò. Hoạt động nhằm đánh giá hiệu quả mô hình phát triển kinh tế dưới tán rừng, đồng thời tăng cường các giải pháp quản lý, bảo vệ tài nguyên rừng theo hướng bền vững.
Tham gia đoàn kiểm tra có: ông Điêu Chính Hải, Phó Chủ tịch UBND xã; ông Bùi Đình Hải, Phó Chủ tịch UBND xã. Về phía Hạt Kiểm lâm khu vực 1 có: ông Nguyễn Văn Vinh, Hạt trưởng; ông Nguyễn Anh Đức, Phó Hạt trưởng, cùng đại diện Văn phòng HĐND-UBND xã và các bộ phận chuyên môn.
Tại bản Pạ Lò, đoàn công tác đã khảo sát thực tế diện tích rừng và đánh giá hiệu quả mô hình trồng cây dược liệu dưới tán rừng. Đến nay, địa phương đã phát triển khoảng 60 ha cây dược liệu, chủ yếu là cây khôi nhung và cây thiên niên kiện.
Đây là mô hình phù hợp với điều kiện tự nhiên của địa phương, góp phần tận dụng hiệu quả diện tích đất dưới tán rừng, nâng cao giá trị sản xuất trên cùng đơn vị diện tích. Đồng thời, mô hình tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân, từng bước gắn phát triển kinh tế với bảo vệ tài nguyên rừng.
Qua kiểm tra, đoàn công tác đánh giá diện tích rừng trên địa bàn được quản lý, bảo vệ tốt, không phát hiện các hành vi xâm hại tài nguyên rừng. Mô hình trồng cây dược liệu dưới tán rừng phát triển ổn định, bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng bền vững.
Tại buổi kiểm tra, lãnh đạo UBND xã và Hạt Kiểm lâm khu vực 1 đề nghị bản Pạ Lò, các chủ rừng và người dân tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về lâm nghiệp; tăng cường tuần tra, quản lý, bảo vệ rừng, chủ động phòng cháy, chữa cháy rừng.
Bên cạnh đó, địa phương cần tiếp tục duy trì và mở rộng mô hình trồng cây dược liệu dưới tán rừng, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế sẵn có, góp phần phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân gắn với bảo vệ và phát triển rừng bền vững.
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