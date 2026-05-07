Muổi Nọi: Nâng cao kỹ năng phòng cháy, chữa cháy trong trường học

Theo tình huống giả định, tại khu vực bếp ăn Trường Mầm non Hoa Sữa, xã Muổi Nọi, tỉnh Sơn La xảy ra sự cố rò rỉ khí gas dẫn đến cháy lớn. Do nơi đây tập trung nhiều vật liệu dễ bắt lửa như giấy, vải và các vật dụng phục vụ sinh hoạt nên đám cháy nhanh chóng bùng phát, tỏa nhiệt lớn và khói độc bao trùm toàn bộ khu vực.

Ngọn lửa có nguy cơ lan sang các phòng học lân cận, đe dọa an toàn của học sinh và giáo viên, thậm chí có thể gây sập công trình nếu không được khống chế kịp thời. Thời điểm xảy ra cháy, có 12 học sinh bị mắc kẹt trong các lớp học.

Lực lượng PCCC cơ sở của nhà trường sử dụng bình chữa cháy xách tay khống chế đám cháy ngay từ ban đầu. Ảnh: Quỳnh Liên.

Ngay sau khi phát hiện sự cố, lực lượng PCCC cơ sở của nhà trường đã nhanh chóng phát tín hiệu báo động, khóa van gas, triển khai các biện pháp chữa cháy ban đầu và hướng dẫn học sinh thoát nạn theo lối thoát hiểm an toàn. Các bình chữa cháy xách tay được sử dụng để kìm hãm ngọn lửa, hạn chế cháy lan trong khi chờ lực lượng chuyên nghiệp tiếp cận hiện trường.

Nhận tin báo, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực 7 đã điều động 2 xe chữa cháy chuyên dụng cùng cán bộ, chiến sĩ khẩn trương tới hiện trường. Sau khi tiếp nhận quyền chỉ huy, lực lượng chức năng nhanh chóng tổ chức trinh sát, xác định quy mô và diễn biến đám cháy; đồng thời kiểm đếm số người đã thoát nạn, rà soát vị trí các nạn nhân còn mắc kẹt để triển khai công tác cứu hộ.

Buổi thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ giúp nâng cao kỹ năng ứng phó sự cố cho cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường. Ảnh: Quỳnh Liên.

Các mũi chữa cháy và cứu nạn được triển khai đồng bộ, tập trung cứu người bị nạn, phun nước làm mát, ngăn chặn cháy lan và dập tắt hoàn toàn đám cháy.

Song song với đó, tài sản, trang thiết bị của nhà trường cũng được di chuyển tới khu vực an toàn. Buổi thực tập diễn ra nghiêm túc, an toàn và hoàn thành đầy đủ các nội dung đề ra.

Thông qua buổi diễn tập, cán bộ, giáo viên và nhân viên Trường Mầm non Hoa Sữa được nâng cao kỹ năng xử lý tình huống cháy nổ, khả năng phối hợp thoát nạn và ứng phó với các sự cố khẩn cấp ngay tại cơ sở.

Đây cũng là hoạt động thiết thực nhằm nâng cao ý thức phòng cháy, chữa cháy trong trường học, góp phần bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản trước nguy cơ cháy nổ có thể xảy ra.