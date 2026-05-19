Muổi Nọi đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống qua Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi
19/05/2026 10:40 GMT +7
Thông qua, Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2026, Đảng ủy xã Muổi Nọi đã tạo diễn đàn để đội ngũ cán bộ đổi mới phương pháp tuyên truyền, góp phần đưa Nghị quyết của Đảng đến gần hơn với cán bộ, đảng viên và nhân dân bằng cách làm thiết thực, sát thực tiễn.
Tham gia hội thi có 6 thí sinh xuất sắc nhất đến từ các chi bộ trực thuộc Đảng ủy xã. Các thí sinh lần lượt trải qua 3 phần thi gồm: Soạn đề cương, thuyết trình và trả lời câu hỏi.
Nội dung tập trung vào việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Muổi Nọi lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 gắn với nhiệm vụ thực tiễn tại địa phương, cơ quan, đơn vị.
Điểm nổi bật của hội thi là tinh thần đổi mới trong phương pháp truyền đạt, gắn lý luận với thực tiễn và yêu cầu chuyển đổi số. Nhiều chuyên đề mang tính thời sự được các thí sinh lựa chọn như: “Tự soi, tự sửa” để ngăn chặn suy thoái từ sớm, từ xa; nhận diện và đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc trên không gian mạng; đẩy mạnh chuyển đổi số gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương...
Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, kỹ năng thuyết trình tốt và khả năng ứng dụng công nghệ thông tin hiệu quả, các thí sinh đã thể hiện bản lĩnh chính trị, tư duy lý luận và phương pháp tuyên truyền sáng tạo, góp phần giúp Nghị quyết của Đảng trở nên gần gũi, dễ tiếp cận hơn với cán bộ, đảng viên và nhân dân.
Kết thúc hội thi, Ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 1 giải nhì, 2 giải ba và 2 giải khuyến khích cho các thí sinh có phần thể hiện xuất sắc. Giải nhất thuộc về thí sinh Nguyễn Hữu Hải, Phó Chủ tịch UBND xã, Bí thư Chi bộ UBND xã.
Hội thi không chỉ là dịp để đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trao đổi kinh nghiệm, nâng cao nghiệp vụ mà còn góp phần tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ, củng cố niềm tin chính trị và tăng cường đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái trên không gian mạng hiện nay.
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