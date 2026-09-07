Mùa vàng trên “miền cổ tích” Ngọc Chiến

Rộn ràng mùa gặt trên những cánh đồng vàng

Những ngày này, về Ngọc Chiến, dễ bắt gặp những thửa ruộng trải dài trong màu vàng no hạt. Trên cánh đồng ở các bản Lướt, Mường Chiến, Nà Tâu, Phày, Kẻ..., người dân tất bật thu hoạch lúa.

Mặt trời vừa lên, trên những thửa ruộng đã rộn tiếng người. Người cắt lúa, người gom bó, người vận chuyển, người đứng máy tuốt. Những chiếc máy tuốt lúa liên tục hoạt động, đưa từng dòng thóc vàng óng ra khỏi bông lúa, giúp bà con rút ngắn thời gian và giảm đáng kể sức lao động.

Giữa cánh đồng, tiếng máy nổ hòa cùng tiếng gọi nhau, tiếng cười nói của người dân. Không khí mùa gặt vì thế càng thêm náo nức. Những bó lúa sau khi cắt được nhanh chóng chuyển về điểm tuốt, rồi đưa đi phơi, bảo quản.

Theo người dân địa phương, lúa tẻ thường chín sớm nên được thu hoạch trước. Riêng nếp tan - giống lúa đặc sản được người dân Ngọc Chiến gìn giữ qua nhiều thế hệ, có thời gian sinh trưởng dài hơn khoảng 10 - 15 ngày. Vì vậy, khi những thửa ruộng lúa tẻ lần lượt được thu hoạch cũng là lúc bà con ngóng chờ nếp tan chín vàng để bước vào vụ gặt tiếp theo.

Mùa gặt bắt đầu, những cánh đồng lúa ở Ngọc Chiến khoác lên mình sắc vàng óng giữa núi rừng Tây Bắc. Ảnh: A Sơn.

Ngọc Chiến hiện có hơn 650ha lúa, tập trung tại các cánh đồng lớn ở bản Lướt, Mường Chiến, Nà Tâu, Giạng Phổng và Kẻ. Trong đó, nếp tan không chỉ là giống lúa mang lại nguồn lương thực mà còn là sản vật gắn bó với đời sống của đồng bào Thái nơi đây.

Tại bản Kẻ, anh Sùng A Kí vừa hoàn tất thu hoạch diện tích lúa của gia đình. Gia đình anh chủ yếu trồng lúa tẻ.

“Năm nay gia đình thu được hơn 2 tấn thóc. Lúa chín đến đâu, bà con tranh thủ gặt đến đó. Thời tiết thuận lợi nên mọi người đều phấn khởi”, anh Kí chia sẻ.

Sau khi tuốt, thóc được phơi khô rồi đưa về nhà bảo quản. Theo anh Kí, với những hộ có diện tích lớn, máy móc giúp việc thu hoạch nhanh hơn trước, đặc biệt trong những ngày thời tiết thuận lợi.

Người dân tranh thủ thu hoạch lúa chín, tạo nên nhịp mùa gặt rộn ràng trên những cánh đồng Ngọc Chiến. Ảnh: A Sơn.

Tại bản Phày, ông Lường Văn Hoan, Bí thư Chi bộ bản cho biết, những ngày này các gia đình đều tập trung nhân lực để thu hoạch lúa. Nhà nào có lúa chín trước thì làm trước, sau đó các hộ hỗ trợ nhau để bảo đảm tiến độ mùa vụ.

“Thời tiết mấy ngày nay khá thuận lợi. Bà con tranh thủ thu hoạch lúa chín, tránh để kéo dài, nhất là khi thời điểm này thường có những đợt mưa”, ông Hoan cho biết.

Ông Lò Văn Thoa, Phó Chủ tịch UBND xã Ngọc Chiến, cho biết: Những năm gần đây, người dân từng bước đưa cơ giới hóa vào sản xuất. Máy móc được sử dụng ở một số khâu, nhất là thu hoạch và tuốt lúa, góp phần giảm sức lao động, nâng cao hiệu quả sản xuất.

“Mỗi vụ, toàn xã thu hoạch khoảng 7.500 tấn thóc các loại, trong đó nếp tan là giống lúa chủ lực và đặc sản của địa phương”, ông Thoa thông tin.

Từ hạt nếp tan đến mùa cơm mới

Ở Ngọc Chiến, mùa lúa chín không chỉ là mùa thu hoạch. Với đồng bào Thái, đó còn là thời điểm những phong tục, tập quán gắn với hạt lúa lại được nhắc nhớ và trao truyền.

Khi những bông nếp tan đầu tiên chín vàng, người dân bắt đầu chuẩn bị cho mùa cơm mới. Những hạt lúa vừa thu hoạch được chế biến thành cơm, đồ xôi, giã cốm. Thành quả sau một vụ gieo trồng được dâng lên tổ tiên, rồi cùng chia sẻ trong mỗi gia đình.



Ông Lò Văn Thoa, Phó Chủ tịch UBND xã Ngọc Chiến, cho biết: Xã đang vận động người dân tiếp tục duy trì, bảo tồn giống nếp tan truyền thống, đồng thời nâng cao chất lượng sản phẩm. Địa phương xác định đây không chỉ là cây lương thực mà còn là sản vật gắn với đời sống, văn hóa của đồng bào Thái ở Ngọc Chiến.

Mùa lúa chín không chỉ mang về những hạt thóc mới mà còn tạo thêm sức hút cho du lịch cộng đồng ở Ngọc Chiến. Ảnh: A Sơn.

Mùa lúa chín cũng đang trở thành một điểm nhấn để Ngọc Chiến phát triển du lịch cộng đồng. Những cánh đồng vàng trải giữa núi rừng, bản làng thấp thoáng trong thung lũng, cùng nhịp sống mùa gặt tạo nên sức hút riêng đối với du khách.

Đến Ngọc Chiến vào mùa này, du khách có thể hòa mình vào không khí thu hoạch lúa, ngắm những cánh đồng đang vào độ chín, thưởng thức cơm mới, cốm nếp tan và tìm hiểu đời sống, phong tục của người dân địa phương.

Từ những thửa ruộng lúa tẻ đang được thu hoạch đến những cánh đồng nếp tan đang chờ ngày chín rộ, mùa gặt cứ thế nối dài qua các bản làng Ngọc Chiến.

Trong sắc vàng trải rộng giữa núi rừng, những bao thóc mới lần lượt được đưa về nhà. Nhưng điều được mùa ở Ngọc Chiến không chỉ nằm ở những hạt thóc đầy kho. Đó còn là niềm vui sau một vụ sản xuất, là hương vị của mùa cơm mới và những giá trị văn hóa được người dân gìn giữ qua bao thế hệ - làm nên sức sống riêng của vùng đất được ví như “miền cổ tích” giữa núi rừng Sơn La.