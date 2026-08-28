Mua thịt bò, đừng chỉ nhìn màu: Người "sành ăn" nhìn điều này

Những lợi ích tuyệt vời của thịt bò đối với sức khỏe

Hỗ trợ duy trì và phát triển cơ bắp

Thịt bò giàu protein chất lượng cao, cung cấp các axit amin cần thiết cho quá trình xây dựng và duy trì khối cơ. Ngoài ra, thịt bò còn chứa creatine và các hợp chất liên quan đến chuyển hóa năng lượng của cơ bắp. Đây là lý do thực phẩm này thường được lựa chọn trong chế độ ăn của người tập luyện thể thao.

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Góp phần hỗ trợ hệ miễn dịch

Thịt bò cung cấp vitamin B6, vi chất tham gia vào quá trình chuyển hóa protein, carbohydrate và chất béo. Vitamin này cũng có vai trò đối với hoạt động bình thường của hệ miễn dịch. Một chế độ ăn đa dạng, cung cấp đủ vitamin và khoáng chất sẽ giúp cơ thể duy trì các chức năng miễn dịch cần thiết.

Hỗ trợ quá trình phục hồi

Protein trong thịt bò cung cấp các axit amin cần thiết để cơ thể sửa chữa và duy trì mô. Vì vậy, thực phẩm giàu protein có thể đóng vai trò trong chế độ dinh dưỡng của người đang phục hồi sau bệnh hoặc sau phẫu thuật. Tuy nhiên, nhu cầu dinh dưỡng trong giai đoạn hồi phục ở mỗi người khác nhau. Người bệnh nên tuân thủ hướng dẫn của bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng thay vì chỉ tăng lượng thịt bò trong khẩu phần.

Bổ sung sắt, hỗ trợ tạo máu

Thịt bò là nguồn cung cấp sắt, trong đó có dạng sắt heme được cơ thể hấp thu tương đối tốt. Sắt cần thiết cho quá trình sản xuất hemoglobin, giúp vận chuyển oxy trong máu. Bổ sung đủ sắt qua chế độ ăn có thể góp phần phòng thiếu sắt. Tuy nhiên, ăn nhiều thịt bò không phải là phương pháp điều trị thiếu máu. Khi có dấu hiệu thiếu máu, người bệnh cần được thăm khám để xác định nguyên nhân và điều trị phù hợp.

Cung cấp kẽm và các chất dinh dưỡng quan trọng

Thịt bò cung cấp kẽm, khoáng chất cần thiết cho hệ miễn dịch, quá trình tổng hợp DNA và protein, cũng như quá trình lành thương. Bên cạnh đó, thịt bò còn chứa nhiều vitamin nhóm B và một số khoáng chất khác. Những dưỡng chất này phối hợp với nhau để hỗ trợ quá trình chuyển hóa và duy trì hoạt động bình thường của cơ thể.

Bổ sung kali và magiê

Thịt bò có chứa kali và magiê, hai khoáng chất tham gia vào nhiều chức năng của cơ thể, trong đó có hoạt động của cơ bắp và hệ thần kinh.

Tuy nhiên, đây không phải nguồn duy nhất cung cấp hai khoáng chất này. Rau xanh, trái cây, các loại đậu, hạt và ngũ cốc nguyên hạt cũng là những thực phẩm giàu kali và magiê, do đó nên được kết hợp trong chế độ ăn hằng ngày.

Thịt bò có giá trị dinh dưỡng nhưng không nên ăn quá nhiều. Người trưởng thành nên xây dựng chế độ ăn đa dạng, luân phiên các nguồn protein như cá, trứng, thịt gia cầm, sữa và các loại đậu.

Khi chọn thịt bò, có thể ưu tiên phần thịt nạc, hạn chế các sản phẩm thịt chế biến sẵn và những món chứa nhiều muối hoặc chất béo. Các cách chế biến như luộc, hấp, hầm hoặc áp chảo với lượng dầu vừa phải cũng là lựa chọn phù hợp.

Quan trọng nhất, lợi ích của thịt bò chỉ phát huy trong một chế độ ăn cân bằng và lối sống lành mạnh, thay vì coi đây là thực phẩm có thể ngăn ngừa hoặc điều trị mọi bệnh tật.

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Nhiều người đi chợ thường có thói quen chọn thịt bò bằng mắt, ưu tiên những miếng có màu đỏ tươi và cảm giác mềm. Tuy nhiên, màu sắc hay độ mềm chỉ là một phần trong những dấu hiệu giúp nhận biết thịt còn tươi ngon.

Một miếng thịt có màu bắt mắt nhưng bề mặt nhớt, mùi bất thường hoặc quá nhão vẫn có thể là lựa chọn không phù hợp. Muốn mua được thịt bò ngon, người nội trợ nên quan sát tổng thể từ màu sắc, thớ thịt, độ săn chắc, bề mặt đến mùi, đồng thời cân nhắc phần thịt đó có phù hợp với món ăn dự định chế biến hay không.

Thịt bò càng đỏ chưa chắc càng ngon: Màu sắc thường là điều đầu tiên người mua chú ý khi chọn thịt bò. Thịt tươi thường có màu đỏ đặc trưng, nhưng sắc độ có thể thay đổi tùy vị trí miếng thịt và mức độ tiếp xúc với không khí. Phần thịt vừa được cắt hoặc nằm sâu bên trong có thể mang màu đỏ tím hơn. Khi tiếp xúc với oxy, bề mặt thịt có thể chuyển sang đỏ tươi. Vì vậy, không nên mặc định miếng thịt đỏ nhất trên quầy là miếng ngon nhất. Điều quan trọng là màu thịt trông tự nhiên, tương đối đồng đều và không đi kèm những dấu hiệu bất thường khác. Nếu thịt có bề mặt nhớt, người mua nên cân nhắc chọn miếng khác.

Đừng ham thịt quá mềm: Thông thường khi mua tại chợ hoặc cửa hàng, người mua cũng không nên tự ý dùng tay chạm trực tiếp vào thực phẩm nếu người bán không cho phép. Có thể quan sát hoặc nhờ người bán kiểm tra để đảm bảo vệ sinh.

Thớ thịt: Thớ thịt là yếu tố thường bị bỏ qua nhưng lại rất hữu ích khi chọn thịt bò. Nhìn vào hướng và cấu trúc thớ, người mua có thể phần nào xác định cách chế biến phù hợp.

Mùi thịt: Thịt bò tươi thường có mùi đặc trưng nhẹ của thịt, không có mùi chua, ôi hoặc mùi khó chịu. Một miếng thịt dù có màu đỏ đẹp đến đâu nhưng xuất hiện mùi bất thường cũng không nên cố mua. Đặc biệt, khi nhiều dấu hiệu cùng xuất hiện như màu sắc bất thường, bề mặt nhớt và mùi lạ, người mua càng cần thận trọng.



