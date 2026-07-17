Mùa nuôi quả trên những đồi cà phê Arabica Sơn La
17/07/2026 09:52 GMT +7
Chỉ còn khoảng hai tháng nữa là bước vào vụ thu hoạch, hàng chục nghìn héc-ta cà phê Arabica ở Sơn La đang bước vào giai đoạn chăm sóc quyết định. Từ bón phân, tỉa cành đến bổ sung dinh dưỡng, người trồng cà phê đang dồn toàn bộ công sức để giữ quả, nâng cao năng suất và kỳ vọng một vụ mùa thắng lợi cả về sản lượng lẫn giá bán.
Dồn sức chăm sóc những vườn cà phê vào giai đoạn quyết định
Những ngày giữa tháng 7, khi những cơn mưa kéo dài tạm ngớt, các triền đồi cà phê ở phường Chiềng An lại rộn ràng tiếng người. Từ sáng sớm, bà con đã có mặt trên nương để làm cỏ, bón phân, tỉa cành, kiểm tra sâu bệnh và bổ sung dinh dưỡng cho cây trong giai đoạn nuôi quả - thời điểm có ý nghĩa quyết định đến năng suất và chất lượng hạt cà phê.
Trên hơn 1 ha cà phê của gia đình, anh Tòng Văn Sơn, ở bản Trung Tâm, phường Chiềng An đang tất bật cùng người thân chăm sóc từng gốc cây. Sau nhiều ngày mưa liên tiếp, một số diện tích xuất hiện tình trạng rụng quả non. Được cán bộ kỹ thuật hướng dẫn bổ sung dinh dưỡng và xử lý kịp thời, vườn cà phê của gia đình đã nhanh chóng phục hồi.
"Đến nay, quả phát triển khá đồng đều. Gia đình tiếp tục tập trung chăm sóc để giữ năng suất, mong năm nay được mùa, được giá", anh Sơn chia sẻ.
Theo lãnh đạo UBND phường Chiềng An, cà phê là cây trồng chủ lực, đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế của địa phương. Niên vụ 2025 - 2026, toàn phường có hơn 2.207,7 ha cà phê, trong đó 2.023,5 ha đang cho thu hoạch. Sản lượng đạt trên 18.221 tấn quả tươi, năng suất bình quân khoảng 9 tấn/ha, doanh thu ước đạt 546,3 tỷ đồng.
So với niên vụ trước, diện tích cà phê tăng 220,7 ha, sản lượng tăng 17,6%, doanh thu tăng gần 26%, cho thấy hiệu quả ngày càng rõ nét của cây cà phê trên vùng đất Chiềng An.
Để bảo đảm năng suất cho vụ thu hoạch sắp tới, chính quyền địa phương thường xuyên phối hợp với ngành chuyên môn hướng dẫn người dân bón phân cân đối, bổ sung dinh dưỡng hợp lý, theo dõi sâu bệnh và chủ động các biện pháp hạn chế rụng quả trong điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp.
Kỳ vọng một mùa cà phê Arabica thắng lợi
Không chỉ ở Chiềng An, không khí lao động cũng diễn ra khẩn trương tại các vùng cà phê trọng điểm của Sơn La. Trên những sườn đồi xanh ngút ngàn ở Chiềng Cơi, Chiềng Mai, Muổi Nọi, Chiềng La, Chiềng Mung hay Chiềng Ban, người dân đều tranh thủ từng ngày nắng để chăm sóc những vườn cà phê đang căng trĩu quả.
Tại phường Chiềng Cơi, ông Quàng Văn Vọng đang dành phần lớn thời gian trên diện tích 1,2 ha cà phê của gia đình. Vụ trước, vườn cà phê mang về nguồn thu hơn 800 triệu đồng. Năm nay, nhờ chăm sóc ngay từ đầu vụ, cây sinh trưởng tốt, tỷ lệ đậu quả cao nên gia đình kỳ vọng sẽ tiếp tục có một vụ mùa thắng lợi.
"Chỉ mong từ nay đến cuối vụ thời tiết thuận lợi, giá cà phê giữ ổn định để bà con có thêm thu nhập", ông Vọng bày tỏ.
Không chỉ các hộ sản xuất, nhiều hợp tác xã (HTX) cũng đang tăng cường đầu tư vùng nguyên liệu theo hướng chất lượng cao. Tại xã Chiềng Mai, HTX Sàng Nà Tre phát triển gần 50 ha cà phê hữu cơ và liên kết hơn 200 ha vùng nguyên liệu. Mỗi năm, hợp tác xã sản xuất khoảng 10 tấn cà phê nhân đặc sản phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu.
Theo anh Cầm Văn Hoàng, Giám đốc HTX Sàng Nà Tre, cà phê hữu cơ có thời gian nuôi quả dài hơn nên quy trình chăm sóc được thực hiện nghiêm ngặt, từ sử dụng phân bón hữu cơ, bổ sung dinh dưỡng đến theo dõi sâu bệnh. Mục tiêu là tạo ra nguồn nguyên liệu chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của các thị trường khó tính.
Hiện nay, Sơn La có hơn 33.600 ha cà phê Arabica, là một trong vùng trồng cà phê Arabica lớn nhất cả nước. Cây cà phê không chỉ mang lại nguồn thu nhập ổn định cho hàng nghìn hộ dân mà còn từng bước khẳng định thương hiệu cà phê đặc sản của địa phương trên thị trường.
Chỉ còn khoảng hai tháng nữa là bước vào vụ thu hoạch, người trồng cà phê Sơn La vẫn miệt mài trên những triền đồi xanh mướt, chăm chút từng chùm quả với niềm tin về một mùa thu hoạch thắng lợi. Những giọt mồ hôi đổ xuống hôm nay chính là nền tảng để cà phê Arabica Sơn La tiếp tục chinh phục thị trường bằng chất lượng, giá trị và thương hiệu được vun đắp qua nhiều năm.
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