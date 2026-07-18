Mưa lũ ở Lai Châu: UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai

Lai Châu khẩn trương triển khai công tác ứng cứu, khắc phục hậu quả mưa lũ

UBND tỉnh Lai Châu vừa ban hành công văn hỏa tốc về việc tăng cường thực hiện công tác phòng, chống, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn tỉnh. Công văn nêu rõ: Hiện nay, do ảnh hưởng của đợt mưa lớn diện rộng, trên địa bàn tỉnh Lai Châu đã xảy ra lũ quét, lũ ống và sạt lở đất gây thiệt hại nghiêm trọng về người, nhà ở, tài sản của Nhà nước và Nhân dân. Theo dự báo, thời gian tới địa bàn tỉnh tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to (trên 250mm), nguy cơ cao xảy ra ngập úng, lũ quét và sạt lở đất.

Trận lũ ống, lũ quét xảy ra ngày 17/7 tại xã Mường Than (Lai Châu) gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. (Ảnh: Thanh Ngân)

Thực hiện Công điện số 49/CĐ-TTg ngày 17/7/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ động ứng phó với mưa lớn khu vực miền núi Bắc Bộ, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các xã, phường căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết để kịp thời chỉ đạo ứng phó; rà soát, cập nhật ngay các phương án ứng phó thiên tai phù hợp với tình hình thực tế, không để bị động, bất ngờ; tăng cường kiểm tra địa bàn, ưu tiên tuyệt đối việc bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân và ổn định đời sống, sản xuất tại các khu vực bị ảnh hưởng. Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu cũng chỉ đạo UBND các xã, phường trong tỉnh huy động lực lượng xung kích tại chỗ, tổ chức rà soát kỹ các khu vực dân cư, ven sông suối, sườn dốc; kiên quyết thực hiện di dời, sơ tán khẩn cấp người và tài sản (ưu tiên người cao tuổi, trẻ em, phụ nữ mang thai, người khuyết tật và các đối tượng yếu thế khác) ra khỏi vùng nguy hiểm đến nơi an toàn; tổ chức cắm biển cảnh báo và bố trí lực lượng canh gác, hướng dẫn, nghiêm cấm người dân vớt củi, đánh bắt cá hoặc di chuyển qua các ngầm tràn, khu vực nước chảy xiết khi có lũ…

Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu chỉ đạo các sở, ngành, địa phương khẩn trương trong tỉnh thực hiện công tác ứng cứu, khắc phục hậu quả mưa lũ. (Ảnh: Thanh Ngân)

Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu yêu cầu: Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra thực tế tại các địa bàn trọng điểm, khu vực xung yếu có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất để kịp thời tham mưu, đề xuất phương án ứng phó. Theo dõi sát diễn biến, dự báo, cảnh báo thiên tai để hướng dẫn các địa phương và đơn vị quản lý vận hành các công trình thủy lợi, hồ chứa nước, công trình cấp nước sinh hoạt bảo đảm an toàn.

Sở Xây dựng chủ trì kiểm tra, rà soát hệ thống hạ tầng kỹ thuật, các công trình xây dựng, các tuyến giao thông, cầu, cống, ngầm, tràn và các điểm có nguy cơ sạt lở để có biện pháp ứng phó kịp thời; huy động tối đa nhân lực, vật tư, phương tiện tại chỗ để xử lý nhanh các điểm sạt lở, thực hiện phân luồng và bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt.

Lực lượng chức năng triển khai công tác khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra tại QL32, đoạn chạy qua địa phận bản Chít, xã Mường Than. (Ảnh: Thanh Ngân)

Sở Công thương khẩn trương kiểm tra công tác quản lý, vận hành an toàn các hồ chứa thủy điện trên địa bàn; yêu cầu các chủ hồ chứa thủy điện thực hiện nghiêm quy trình vận hành, chủ động điều tiết nước hợp lý, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương thông báo kịp thời cho vùng hạ du trước khi xả lũ; chỉ đạo các đơn vị điện lực chuẩn bị đầy đủ nhân lực, phương tiện sẵn sàng ứng trực, khắc phục nhanh các sự cố lưới điện để bảo đảm cung cấp điện ổn định phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, cứu hộ cứu nạn và sinh hoạt của người dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu cũng yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ động bố trí lực lượng, phương tiện, trang thiết bị chuyên dụng đóng tại các địa bàn; sẵn sàng hiệp đồng triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn, sơ tán người dân khi xuất hiện tình huống khẩn cấp; phối hợp chặt chẽ với các địa phương hỗ trợ Nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ; bố trí lực lượng kiểm soát, phân luồng, hướng dẫn giao thông tại các khu vực ngầm tràn, nước chảy xiết; bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội tại các khu vực bị thiên tai chia cắt…