Mưa lũ ở Lai Châu: Tìm thấy nam thanh niên bị nước lũ cuốn sau nhiều giờ tìm kiếm xuyên đêm

Clip: Lực lượng chức năng tìm kiếm nam thanh niên bị lũ cuốn. Nguồn: Đức Duẩn.

Mưa lũ ở Lai Châu: Xuyên đêm băng suối tìm người mất tích

Mưa lũ ở Lai Châu kéo dài những ngày qua đã khiến nước lũ dâng cao tại các con suối, sông trên địa bàn. Theo thông tin từ cơ quan chức năng, khoảng 0 giờ 30 phút ngày 12/7, anh Vàng A Lừ (SN 2007, trú bản Giang Ma Thèn Chải, xã Tả Lèng) điều khiển xe máy Honda Wave biển kiểm soát 25A-AA 229.44 chở theo chị Vàng Thị Chang (SN 2011, trú bản Căn Câu, xã Sin Suối Hồ) lưu thông từ bản San Thàng về xã Sin Suối Hồ.

Khi đến khu vực đập tràn tại Km1+200 trên tỉnh lộ 130, thuộc bản San Thàng, phường Tân Phong nước lũ từ thượng nguồn đổ về mạnh, tràn qua mặt đập. Khi chiếc xe gần đi hết đập thì bất ngờ bị dòng nước xiết cuốn ngã, khiến cả hai người rơi xuống dòng nước đang chảy cuồn cuộn.

Bộ đội Biên phòng và Công an tìm kiếm nạn nhân bị nước lũ cuốn tại đập tràn ở Lai Châu. Ảnh: Đức Duẩn.

Theo lời kể của chị Vàng Thị Chang, sau khi rơi xuống nước, chị đã cố giữ áo anh Vàng A Lừ nhưng không thể chống chọi với dòng nước quá mạnh. Anh Lừ cùng chiếc xe máy nhanh chóng bị nước lũ cuốn trôi theo dòng suối về hướng xã Sin Suối Hồ, trong khi chị Chang may mắn bám được vào bờ rồi chạy đến bản Pho Xin Chải kêu cứu.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo vào khoảng 1 giờ 30 phút cùng ngày, UBND phường Tân Phong đã kích hoạt phương án tìm kiếm cứu nạn. Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự phường huy động lực lượng tại chỗ, đồng thời phối hợp với Công an xã Sin Suối Hồ, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu cùng các đơn vị liên quan tổ chức tìm kiếm dọc tuyến suối.

Đến sáng 12/7, lực lượng chức năng đã trục vớt được chiếc xe máy mắc dưới chân đập tràn. Tuy nhiên, việc tìm kiếm nạn nhân gặp rất nhiều khó khăn do nước vẫn chảy xiết, địa hình nhiều ghềnh đá và lượng nước từ thượng nguồn tiếp tục đổ về.

Lực lượng chức lật từng hòn đá để tìm kiếm nam thanh niên bị lũ cuốn ở phường Tân Phong, tỉnh Lai Châu. Ảnh: Đức Duẩn.

Để tăng cường lực lượng, Đồn Biên phòng Sin Suối Hồ điều động 10 cán bộ, chiến sĩ phối hợp cùng Công an và chính quyền địa phương chia thành nhiều mũi tìm kiếm dọc lòng suối, sử dụng dây cứu hộ, áo phao và các phương tiện chuyên dụng tiếp cận những khu vực nước sâu, xoáy mạnh.

Thượng tá Phạm Thanh Tùng, Chính trị viên Đồn Biên phòng Sin Suối Hồ cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin, đơn vị đã khẩn trương cử cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường phối hợp với các lực lượng triển khai tìm kiếm xuyên đêm.

"Dù thời tiết bất lợi, nước chảy rất mạnh, địa hình hiểm trở nhưng cán bộ, chiến sĩ quyết tâm nỗ lực cao nhất để sớm tìm thấy nạn nhân, đồng thời bảo đảm tuyệt đối an toàn cho lực lượng làm nhiệm vụ", Thượng tá Phạm Thanh Tùng cho hay.

Theo bà Hoàng Thị Thanh, Phó Chủ tịch UBND phường Tân Phong, trong quá trình cứu hộ, lực lượng Bộ đội Biên phòng đã phát huy vai trò nòng cốt, phối hợp chặt chẽ với chính quyền và Công an tổ chức tìm kiếm, phân luồng khu vực nguy hiểm và hỗ trợ người dân.

"Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng có mặt rất sớm tại hiện trường, kiên trì rà soát từng đoạn suối trong điều kiện mưa lớn, nước xiết. Sự phối hợp tích cực của các lực lượng đã góp phần quan trọng vào công tác tìm kiếm cứu nạn cũng như bảo đảm an ninh, trật tự tại khu vực xảy ra vụ việc", bà Thanh cho biết.

Sau nhiều giờ huy động tổng lực, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể anh Vàng A Lừ cách vị trí gặp nạn một khoảng khá xa và bàn giao cho gia đình lo hậu sự theo phong tục địa phương.

Những ngày qua, mưa lũ ở Lai Châu đã khiến nhiều sông, suối dâng cao, nước chảy xiết qua các ngầm, đập tràn và tuyến đường miền núi. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân tuyệt đối không điều khiển phương tiện qua các khu vực ngập nước, đập tràn trong thời điểm mưa lớn hoặc vào ban đêm; thường xuyên theo dõi thông tin cảnh báo thời tiết để chủ động phòng tránh, hạn chế những tai nạn đáng tiếc.