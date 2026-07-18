Mưa lũ ở Lai Châu: 32 cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng về vùng lũ giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai
18/07/2026 21:24 GMT +7
Trước tình hình mưa lũ, sạt lở đất diễn biến hết sức phức tạp gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu đã điều động hàng chục cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện đặc chủng, hành quân về 2 xã: Mường Than, Than Uyên, để tìm kiếm người mất tích và hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả.
Ngày 18/7, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Lai Châu đã tổ chức buổi giao nhiệm vụ cho lực lượng cán bộ, chiến sĩ lên đường tham gia hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tại hai xã: Mường Than và Than Uyên (Lai Châu). Đại tá Lê Công Thành - Phó Chính ủy Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh trực tiếp chủ trì và giao nhiệm vụ.
Trước đó, những trận mưa lớn kéo dài liên tục đã khiến nhiều khu vực tại các xã: Than Uyên, Mường Than rơi vào tình trạng ngập úng nguy hiểm, sạt lở đất nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn về cả người và tài sản.
Ngay khi nhận lệnh, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Lai Châu đã điều động 32 cán bộ, chiến sĩ, cùng 3 phương tiện chuyên dụng (gồm 1 xe chỉ huy, 1 xe cứu thương và 1 xe 29 chỗ) khẩn trương cơ động đến địa bàn. Lực lượng biên phòng sẽ phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng, chạy đua với thời gian để tìm kiếm người mất tích, giúp dân vượt qua hoạn nạn.
Theo ghi nhận ban đầu, tại xã Than Uyên có 13 ngôi nhà bị ảnh hưởng nặng nề, trong đó, nhiều ngôi nhà bị đất đá sạt lở đè úp vào tường, gầm sàn. Có hộ dân bị nước lũ tràn thẳng vào nhà, nhấn chìm và làm hư hỏng hoàn toàn các tài sản, thiết bị sinh hoạt thiết yếu. Nhiều tuyến đường dân sinh huyết mạch bị chia cắt cục bộ, khiến công tác tiếp cận hiện trường và cứu hộ gặp nhiều trắc trở.
Phát biểu giao nhiệm vụ, Đại tá Lê Công Thành - Phó Chính uỷ Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Lai Châu nhấn mạnh: Đây là nhiệm vụ cấp bách. Mỗi cán bộ, chiến sĩ phải phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, không quản ngại khó khăn, nguy hiểm, tập trung tìm kiếm người mất tích, hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ với quyết tâm cao nhất.
Đại tá Lê Công Thành yêu cầu cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng cơ động đến hiện trường, chủ động phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng triển khai hiệu quả công tác tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, đồng thời bảo đảm tuyệt đối an toàn về người và phương tiện trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
Đồng thời, lãnh đạo Ban Chỉ BĐBP tỉnh Lai Châu cũng lưu ý thời tiết còn diễn biến rất khó lường. Lực lượng cán bộ, chiến sĩ phải thường xuyên theo dõi sát sao tình hình, đánh giá chính xác nguy cơ sạt lở đất, lũ quét để có phương án tác chiến linh hoạt; vừa cứu dân nhưng phải bảo đảm tuyệt đối an toàn về người và phương tiện.
Ngay sau đó, các tổ công tác mang theo đầy đủ trang thiết bị cứu hộ, cứu nạn chuyên dụng lập tức lên đường, nhanh chóng đến các khu vực bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, để thực hiện nhiệm vụ. Sự có mặt kịp thời của những người lính biên phòng giữa thời điểm thiên tai khắc nghiệt không chỉ thể hiện tinh thần chủ động, sẵn sàng ứng phó với thiên tai của BĐBP Lai Châu, mà còn là điểm tựa vững chắc để cấp ủy, chính quyền và đồng bào các dân tộc ở vùng thiên tai sớm ổn định cuộc sống.
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