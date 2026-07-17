Mưa lũ gây thiệt hại nặng tại Ngọc Chiến, nhiều nhà dân bị vùi lấp, giao thông chia cắt

Ngọc Chiến hứng chịu lũ ống, lũ quét trong đêm

Theo báo cáo nhanh của UBND xã Ngọc Chiến, từ đêm 16 đến rạng sáng 17/7, trên địa bàn xuất hiện mưa to đến rất to kéo dài, gây ra lũ ống, lũ quét và sạt lở đất đá tại nhiều khu vực dân cư và các tuyến giao thông trọng điểm.

Trao đổi với phóng viên Báo Dân Việt, ông Dương Xuân Nam, Phó Chủ tịch UBND xã Ngọc Chiến cho biết: Mưa lũ tuy không gây thiệt hại về người nhưng đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tài sản của Nhà nước và nhân dân. Toàn xã có 17 ngôi nhà bị thiệt hại ở các mức độ khác nhau.

Trong đó, 3 ngôi nhà bị đất đá bồi lấp, đổ sập hoàn toàn, gồm 1 nhà tại bản Kẻ và 2 nhà tại bản Lọng Cang. Ngoài ra, 8 hộ dân phải di dời khẩn cấp do nguy cơ sạt lở taluy dương, taluy âm đe dọa trực tiếp đến an toàn nhà ở, tập trung chủ yếu tại bản Lọng Cang, bản Kẻ và bản Đông Xuông.

Mưa lớn kéo dài trong đêm gây lũ ống, lũ quét và sạt lở đất trên địa bàn xã Ngọc Chiến. Ảnh: Xuân Nam

Bên cạnh đó, 6 ngôi nhà khác bị đất đá tràn vào, gây hư hỏng tài sản và ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt của người dân.

Không chỉ nhà ở, sản xuất nông nghiệp cũng chịu nhiều tổn thất. Khoảng 12 ha lúa ruộng bị cuốn trôi hoặc bồi lấp; gần 5 ha ngô, sắn bị thiệt hại. Lũ cũng cuốn trôi khoảng 1,5 tấn cá ao và làm vùi lấp, cuốn trôi 40 lồng cá với sản lượng ước khoảng 20 tấn.

Mưa lũ đã gây sạt lở nghiêm trọng trên tuyến tỉnh lộ 109 với 21 điểm sạt trượt taluy dương, khối lượng đất đá ước khoảng 3.000 m³, khiến tuyến đường từ bản Kẻ vào trung tâm xã bị ách tắc hoàn toàn.

Ngoài ra, hai vị trí cống trên tuyến tỉnh lộ 109 đoạn qua bản Kẻ bị hư hỏng, một cầu tràn trên tuyến đường nội bản Kẻ bị nước lũ cuốn trôi hoàn toàn, làm việc đi lại của người dân gặp rất nhiều khó khăn.

Các lực lượng chức năng, người dân xã Ngọc Chiến đang khẩn trương khác phục hậu quả thiên tai. Ảnh: Xuân Nam

Thiên tai cũng làm 8 tuyến kênh mương thủy lợi bị bồi lấp, cuốn trôi; một công trình cấp nước sinh hoạt tại bản Đông Xuông bị hư hỏng và một xe máy bị nước lũ cuốn mất.

Tổng thiệt hại ban đầu được địa phương thống kê khoảng 6,5 tỷ đồng.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, UBND xã Ngọc Chiến đã chỉ đạo Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã duy trì trực ban 24/24 giờ, thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết, rà soát các khu vực có nguy cơ cao để kịp thời triển khai các biện pháp ứng phó.

Đồng thời, địa phương đã huy động 40 cán bộ, chiến sĩ công an, quân sự, dân quân và lực lượng tại chỗ tham gia hỗ trợ người dân di dời tài sản, khắc phục hậu quả thiên tai.

Hai máy xúc cũng được huy động khẩn cấp để san gạt đất đá, thông tuyến tạm thời phục vụ nhu cầu đi lại thiết yếu của nhân dân.

Hiện nay, chính quyền địa phương đang tiếp tục thống kê thiệt hại, tập trung hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng, đồng thời triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn tại những khu vực có nguy cơ sạt lở, đề phòng mưa lớn tiếp tục xảy ra trong những ngày tới.

Một số điểm sụt sạt trên địa bàn xã Ngọc Chiến