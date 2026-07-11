Mưa lũ gây thiệt hại hơn 31 tỷ đồng tại Sơn La, nhiều xã bị cô lập cục bộ

Sơn La, mưa lớn gây thiệt hại nặngnề

Từ đêm 10 đến sáng 11/7, trên địa bàn tỉnh Sơn La xuất hiện mưa vừa đến mưa rất to trên diện rộng. Nhiều khu vực ghi nhận lượng mưa đặc biệt lớn như xã Mường La 240,2 mm, xã Ít Ong 219,8 mm, xã Chiềng Lao 193,2 mm, xã Mường Bú 161,6 mm và xã Chiềng Hoa 154,4 mm.

Lượng mưa lớn trong thời gian ngắn đã gây ra lũ ống, lũ quét và sạt lở đất tại nhiều địa phương, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân, sản xuất nông nghiệp và hệ thống hạ tầng giao thông.

Theo báo cáo nhanh của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Sơn La cập nhật đến 11 giờ ngày 11/7, toàn tỉnh không ghi nhận thiệt hại về người. Tuy nhiên, có 56 hộ dân cùng nhiều công trình công cộng, trường học, cơ sở dịch vụ bị ảnh hưởng bởi mưa lũ; trong đó 28 hộ dân đã được di dời khẩn cấp đến nơi an toàn.

Mưa lớn gây ngập úng nhiều tuyến đường trên địa bàn tỉnh Sơn La. Ảnh: Xã Mường La

Trong số các địa phương bị thiệt hại, xã Mường La là nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với 19 ngôi nhà bị sạt lở, trong đó có 3 căn nhà bị sập đổ hoàn toàn tại bản Pá Kìm, 15 hộ phải di dời khẩn cấp và một khu nhà bán trú của trường học phải chuyển đến nơi an toàn. Ngoài ra, 5 hộ dân cùng một cây xăng tại tiểu khu 2 và tiểu khu 5 bị ngập sâu do nước lũ dâng cao.

Tại xã Mường Bú, 6 hộ dân bị đất đá taluy dương sạt vào nhà, trong đó có một hộ thiệt hại nặng và 5 hộ phải sơ tán khẩn cấp. Xã Mường Khiêng ghi nhận 13 hộ dân bị ảnh hưởng, 3 hộ phải di chuyển do nguy cơ sạt lở taluy âm. Trong khi đó, các xã Chiềng Hoa và Chiềng Lao cũng có tổng cộng 13 hộ dân bị ảnh hưởng bởi sạt lở và ngập úng.

Không chỉ gây thiệt hại về nhà ở, mưa lũ còn tàn phá nghiêm trọng diện tích sản xuất nông nghiệp. Tổng cộng 164,3 ha lúa bị ngập nước, vùi lấp hoặc bị lũ cuốn trôi; riêng xã Mường La thiệt hại tới 120 ha, xã Mường Bú mất trắng 34 ha lúa đã cấy trên hai tuần tuổi. Bên cạnh đó, khoảng 45 ha hoa màu và cây trồng các loại bị hư hại, cùng 6,55 ha diện tích nuôi trồng thủy sản bị ảnh hưởng do nước lũ tràn qua hoặc cuốn trôi hoàn toàn.

Các lực lượng chức năng hỗ trợ người dân xã Mường La khác phục hậu quả thiên tai. Ảnh: Xã Mường La

Hệ thống giao thông trên địa bàn cũng chịu tác động nặng nề khi khoảng 1.200 m mặt đường trên các tuyến Quốc lộ 279D, tỉnh lộ 109 và nhiều tuyến đường liên xã, liên bản bị sạt lở hoặc cuốn trôi. Trên hệ thống quốc lộ xảy ra 13 điểm tắc đường, đến thời điểm báo cáo đã thông xe được 10 điểm, còn 3 điểm tiếp tục được khắc phục. Đối với hệ thống đường tỉnh, còn một vị trí bị ách tắc giao thông do đất đá sạt xuống lòng đường.

Mưa lũ cũng làm hư hỏng nghiêm trọng nhiều công trình hạ tầng dân sinh. Khoảng 2.500 m hệ thống mương, phai và đường ống thủy lợi tại xã Mường La bị cuốn trôi; 800 m bờ kè suối bị xói lở. Tại xã Mường Bú, đất đá sạt lở đã phá hủy tường phía sau các phòng học của Trường TH&THCS Tạ Bú. Công trình phụ Nhà văn hóa bản Co Khết, xã Mường Khiêng bị sập hoàn toàn.

Đặc biệt, lũ quét đã làm đổ cột điện trên tuyến đường dây 35kV lộ 377 xuất tuyến E17.3 Hua Ít, khiến 48 trạm biến áp ngừng hoạt động, gây mất điện cho 4.199 khách hàng tại các xã Mường La, Chiềng Lao và Mường Bú.

Theo thống kê ban đầu, tổng thiệt hại vật chất do đợt thiên tai gây ra trên địa bàn tỉnh Sơn La ước khoảng 31,1 tỷ đồng, trong đó riêng xã Mường La thiệt hại khoảng 25 tỷ đồng. Các địa phương còn lại đang tiếp tục rà soát, thống kê và cập nhật số liệu.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền các địa phương đã khẩn trương triển khai phương châm "4 tại chỗ", huy động lực lượng hỗ trợ người dân di dời người và tài sản đến nơi an toàn, đồng thời tổ chức cắm biển cảnh báo tại các khu vực nguy hiểm. Các đơn vị quản lý giao thông, điện lực cũng tập trung nhân lực, phương tiện để khắc phục sự cố, sớm khôi phục giao thông và cấp điện trở lại cho người dân vùng bị ảnh hưởng.

Hiện nay, ngành chức năng tỉnh Sơn La tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết, rà soát các khu vực có nguy cơ sạt lở cao và triển khai các phương án ứng phó nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra trong những ngày tới.