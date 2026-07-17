Mưa lớn kéo dài, Sơn La cấm người và phương tiện qua vùng nguy hiểm

Sơn La chủ động phương án sơ tán, thực hiện tốt "4 tại chỗ"

Theo Bản tin của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Sơn La, trong 24 giờ qua, trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện mưa vừa, mưa to và dông, đặc biệt khu vực phía Bắc tỉnh có nơi mưa rất to.

Lượng mưa đo được từ sau 19 giờ ngày 15/7 đến 7 giờ ngày 16/7 phổ biến từ 5 - 15mm, riêng nhiều khu vực ghi nhận lượng mưa lớn như Chiềng Khay (xã Mường Chiên) 116mm, Pú Dảnh và xã Ngọc Chiến đều trên 80mm.

Dự báo từ sáng ngày 16/7 đến sáng ngày 18/7, do ảnh hưởng của rìa phía Nam rãnh áp thấp kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao hoạt động mạnh, Sơn La tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 30 - 120mm, nhiều nơi có thể vượt 200mm.

Đáng chú ý, nguy cơ xuất hiện mưa cường suất lớn trên 100mm trong vòng 3 giờ là rất cao, kéo theo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập úng cục bộ, lốc, sét và gió giật mạnh.

Các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh Sơn La chủ động triển khai các biện pháp ứng phó, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra. Ảnh: Văn Ngọc

Trước diễn biến thời tiết phức tạp, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Sơn La đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường cùng các đơn vị liên quan theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết để kịp thời thông tin đến cơ sở và người dân.

Các địa phương được yêu cầu tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân chủ động các biện pháp phòng tránh, tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước nguy cơ mưa lũ, lũ quét và sạt lở đất.

Đồng thời khẩn trương rà soát các khu vực có nguy cơ cao như ven sông, suối, taluy dương, taluy âm, khu dân cư, trường học, công trình công cộng, các tuyến giao thông, ngầm tràn, cầu tràn để kịp thời cắm biển cảnh báo, bố trí lực lượng canh gác và hướng dẫn phân luồng giao thông.

Sở Nông nghiệp và Môi trường Sơn La cũng yêu cầu các địa phương kiên quyết không cho người và phương tiện đi qua các khu vực ngập sâu, nước chảy xiết hoặc chưa bảo đảm điều kiện an toàn nhằm phòng tránh những sự cố đáng tiếc có thể xảy ra.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được đặt ra là chủ động xây dựng phương án sơ tán người dân và tài sản ra khỏi các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt. Trong đó ưu tiên bảo đảm an toàn cho người già, trẻ em, phụ nữ mang thai, người khuyết tật và các đối tượng dễ bị tổn thương.

Các địa phương được yêu cầu chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, vật tư, nhu yếu phẩm theo phương châm "4 tại chỗ"; duy trì lực lượng xung kích phòng chống thiên tai ở cơ sở trong trạng thái sẵn sàng để kịp thời cứu hộ, cứu nạn, hỗ trợ người dân khi có tình huống xảy ra.

Bên cạnh đó, các đơn vị chức năng tăng cường kiểm tra, bảo đảm an toàn đối với hồ chứa, công trình thủy lợi, hệ thống tiêu thoát nước, các công trình đang thi công và hạ tầng thiết yếu nhằm hạn chế thấp nhất nguy cơ xảy ra sự cố trong mùa mưa lũ.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Sơn La yêu cầu các địa phương, đơn vị tổ chức trực ban phòng chống thiên tai nghiêm túc 24/24 giờ, thường xuyên cập nhật diễn biến thời tiết, tình hình mưa lũ và kịp thời báo cáo khi xảy ra sự cố hoặc tình huống vượt quá khả năng xử lý của địa phương.

Thời tiết cực đoan ngày càng diễn biến khó lường, sự chủ động của chính quyền các cấp cùng ý thức phòng tránh của người dân sẽ là yếu tố quan trọng góp phần giảm thiểu thiệt hại, bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân trong mùa mưa lũ năm nay.