Mưa lớn gây thiệt hại nặng nề trên địa bàn tỉnh Sơn La

Mưa lớn trên diện rộng

Do ảnh hưởng của hoàn lưu sau bão số 1, từ ngày 6 đến 10/7, trên địa bàn tỉnh Sơn La xảy ra mưa lớn kéo dài, gây thiệt hại nặng nề về nhà ở, sản xuất và hạ tầng giao thông tại nhiều địa phương.

Theo thống kê ban đầu, riêng đợt mưa từ đêm 8 đến sáng 9/7 đã gây thiệt hại hàng tỷ đồng. Thiên tai làm 1 người bị thương nhẹ do đá lăn trúng ô tô trên Quốc lộ 279D;

Mưa lũ cũng gây ách tắc giao thông tại 8 điểm trên các tuyến Quốc lộ 279D, Quốc lộ 279 và các tuyến tỉnh lộ 103B, 107 do sạt lở đất đá và đá lăn xuống mặt đường.

Mưa lớn kéo dài nhiều ngày tại Sơn La gây sạt lở, ngập úng, làm nhiều nhà dân bị ảnh hưởng. Ảnh: Xã Mường Sại

Tại xã Quỳnh Nhai và xã Mường Giôn, lượng mưa từ 110-138 mm trong những ngày qua đã gây thiệt hại hơn 1,4 tỷ đồng.

Trong đó, tại xã Quỳnh Nhai, mưa lũ làm sạt lở nền của 27 ngôi nhà tại 9 bản, một ngôi nhà tại tiểu khu Chiềng Bằng bị vùi lấp hoàn toàn. Hơn 10 ha lúa, ngô và ao nuôi thủy sản bị ngập úng, cuốn trôi; 14 tuyến đường giao thông bị sạt lở, hư hỏng, tổng thiệt hại khoảng 750 triệu đồng.

Tại xã Mường Giôn, thiên tai làm 15 ngôi nhà tại 5 bản bị ảnh hưởng, 2 thuyền máy của người dân bản Pá Le bị chìm, đồng thời gây sạt lở tại 3 điểm trên tỉnh lộ 107, tổng thiệt hại khoảng 720 triệu đồng.

Mưa lớn cũng khiến nhiều tuyến đường trên địa bàn tỉnh xuất hiện đá lăn, sạt lở, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Trên tuyến Chiềng Khoi - Phiêng Khoài, xã Yên Châu, nhiều tảng đá lớn lăn xuống mặt đường.

Các lực lượng chức năng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai. Ảnh: Xã Mường Sại

Trong khi đó, trên Quốc lộ 37 vào trung tâm xã Tạ Khoa xuất hiện nhiều điểm sạt lở đất, đá rơi tại khu vực Suối Đán và đoạn qua bản Khoa, gây cản trở giao thông. Một hộ dân tại bản Mường Khoa bị ảnh hưởng do sạt lở đất.

Tại xã biên giới Lóng Phiêng, lực lượng chức năng phát hiện phía sau nhà ông Giàng Lao Cơ, bản Co Lắc xuất hiện nhiều vết nứt lớn trên sườn đồi, có nguy cơ sạt lở cao. Ngay trong đêm, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Chiềng Tương đã phối hợp với chính quyền địa phương khẩn trương hỗ trợ gia đình di dời người và tài sản đến nơi an toàn.

Hiện các địa phương đang tiếp tục rà soát những khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, duy trì trực 24/24 giờ và triển khai các phương án ứng phó theo phương châm "4 tại chỗ".

Ngành chức năng khuyến cáo người dân thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết, hạn chế di chuyển qua các khu vực đèo dốc, taluy cao và các vị trí có nguy cơ sạt lở để bảo đảm an toàn cho người và phương tiện.