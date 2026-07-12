Mưa lớn gây thiệt hại hơn 31 tỷ đồng, Sơn La dồn lực khắc phục hậu quả thiên tai

Mưa lớn gây thiệt hại nặng nề

Mưa lớn kéo dài trong những ngày qua đã gây thiệt hại nặng nề về nhà ở, sản xuất và hạ tầng tại nhiều địa phương của tỉnh Sơn La. Các cấp, ngành và lực lượng chức năng đang khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống.

Trong 24 giờ qua (từ 8 giờ ngày 10/7 đến 8 giờ ngày 11/7), trên địa bàn tỉnh Sơn La xảy ra mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Nhiều khu vực ghi nhận lượng mưa trên 150 mm, riêng xã Mường La có lượng mưa lên tới 240,2 mm. Mưa lớn kéo dài đã gây ngập úng cục bộ, sạt lở đất tại nhiều khu vực, ảnh hưởng đến nhà ở, sản xuất nông nghiệp, giao thông và nhiều công trình hạ tầng thiết yếu.

Theo báo cáo nhanh của Sở Nông nghiệp và Môi trường, đến 11 giờ ngày 11/7, toàn tỉnh không ghi nhận thiệt hại về người. Tuy nhiên, thiên tai đã làm 56 hộ dân tại các xã Mường La, Mường Bú, Mường Khiêng, Chiềng Hoa và Chiềng Lao bị ảnh hưởng, trong đó có 28 hộ phải di dời khẩn cấp đến nơi an toàn.

Mưa lớn kéo dài trong những ngày qua đã gây thiệt hại nặng nề về nhà ở, sản xuất và hạ tầng tại nhiều địa phương của tỉnh Sơn La. Ảnh: Xã Mường La.

Địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất là xã Mường La với 19 ngôi nhà bị ảnh hưởng, gồm 3 nhà bị sập đổ hoàn toàn, 15 nhà phải di dời khẩn cấp và 1 nhà bán trú phải tổ chức di chuyển để bảo đảm an toàn. Ngoài ra, còn có 5 hộ dân cùng một cửa hàng kinh doanh xăng dầu bị ngập sâu do nước lũ dâng cao.

Không chỉ ảnh hưởng đến đời sống người dân, mưa lũ còn gây thiệt hại lớn đối với sản xuất nông nghiệp. Thống kê ban đầu cho thấy có 164,3 ha lúa, 45 ha hoa màu và cây cối cùng 6,55 ha diện tích nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại.

Về hạ tầng giao thông, nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ và đường liên xã, liên bản bị sạt lở, gây ách tắc cục bộ và ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Khoảng 2.500 m công trình thủy lợi và 800 m kè suối bị hư hỏng. Một số trường học, nhà văn hóa cũng bị sạt lở taluy, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Các lực lượng chức năng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai. Ảnh: Xã Mường La

Mưa lớn cũng gây sự cố trên đường dây điện 35 kV, làm mất điện 48 trạm biến áp, ảnh hưởng đến 4.199 khách hàng tại các xã Mường La, Chiềng Lao và Mường Bú. Tổng thiệt hại ban đầu trên địa bàn tỉnh ước khoảng 31,1 tỷ đồng, riêng xã Mường La chiếm khoảng 25 tỷ đồng.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Sơn La đã thành lập các đoàn công tác trực tiếp xuống kiểm tra hiện trường tại các địa bàn bị ảnh hưởng nặng, phối hợp với chính quyền cơ sở đánh giá mức độ thiệt hại, đồng thời chỉ đạo triển khai các biện pháp khắc phục theo phương châm "4 tại chỗ".

Các địa phương đã huy động lực lượng công an, quân sự, dân quân tự vệ, đoàn viên thanh niên cùng các tổ chức đoàn thể hỗ trợ người dân di dời tài sản, sơ tán khỏi các khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập lụt đến nơi an toàn. Nhiều điểm nguy hiểm được cắm biển cảnh báo, bố trí lực lượng trực gác để bảo đảm an toàn cho người và phương tiện.

Các lực lượng chức năng xã Phiêng khoài hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai. Ảnh: Xã Phiêng Khoài

Song song với đó, các đơn vị chức năng tập trung máy móc, phương tiện và nhân lực để xử lý các điểm sạt lở, hót dọn đất đá trên các tuyến giao thông nhằm sớm khôi phục việc đi lại. Ngành điện lực cũng đang khẩn trương khắc phục sự cố, từng bước cấp điện trở lại cho các khu vực bị ảnh hưởng, phục vụ nhu cầu sinh hoạt và sản xuất của nhân dân.

Theo dự báo của cơ quan khí tượng, mưa lớn trên địa bàn tỉnh vẫn có khả năng tiếp diễn trong những ngày tới, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các khu vực đồi núi, ven suối vẫn ở mức cao. Trước tình hình đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục chỉ đạo các địa phương duy trì chế độ trực ban 24/24 giờ, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, rà soát các khu vực có nguy cơ cao để chủ động phương án sơ tán dân khi cần thiết.

Đồng thời, các địa phương tiếp tục cập nhật, thống kê thiệt hại, triển khai các giải pháp khắc phục hậu quả thiên tai, hỗ trợ người dân sớm ổn định cuộc sống và khôi phục sản xuất sau mưa lũ. Với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành và sự chung tay của lực lượng chức năng, công tác khắc phục hậu quả thiên tai tại Sơn La đang được triển khai khẩn trương, quyết tâm hạn chế thấp nhất những thiệt hại do mưa lũ gây ra.