Mưa lớn gây sạt lở Quốc lộ 32 qua Púng Luông, lực lượng chức năng ứng trực 24/24 giờ
16/07/2026 14:26 GMT +7
Mưa lớn kéo dài khiến nhiều điểm sạt lở xuất hiện trên địa bàn xã Púng Luông (Lào Cai), trong đó nghiêm trọng nhất là tại Km290+250 trên Quốc lộ 32. Hàng trăm mét khối đất đá liên tục tràn xuống mặt đường, buộc lực lượng chức năng phải lập chốt cấm đường, phân luồng giao thông và túc trực 24/24 giờ để đảm bảo an toàn.
Những ngày qua, mưa lớn kéo dài, đặc biệt trong đêm 15 và ngày 16/7, đã làm suy yếu kết cấu địa chất tại nhiều khu vực miền núi của tỉnh Lào Cai, gây ra hàng loạt điểm sạt lở đất đá trên các tuyến giao thông.
Tại xã Púng Luông, nhiều điểm sạt lở ta luy dương, taluy âm xuất hiện trên các tuyến đường liên thôn và tuyến đường tỉnh 175B, gây ách tắc cục bộ, ảnh hưởng lớn đến việc đi lại và vận chuyển hàng hóa của người dân.
Nghiêm trọng nhất là tại Km290+250 trên Quốc lộ 32, đoạn qua xã Púng Luông. Tại đây, khối lượng lớn đất đá cùng cây cối từ taluy dương liên tục đổ xuống lòng đường, khiến tuyến giao thông bị chia cắt hoàn toàn và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn rất cao đối với người và phương tiện.
Trước diễn biến phức tạp của sạt lở, ngay trong sáng 16/7, Công ty Quản lý đường bộ I đã khẩn trương bố trí lực lượng lập chốt kiểm soát, cắm biển cảnh báo, tổ chức phân luồng giao thông và túc trực 24/24 giờ tại hiện trường. Đồng thời, đơn vị kiên quyết không cho người và phương tiện lưu thông qua khu vực sạt lở nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối.
Song song với công tác phân luồng, đơn vị quản lý đường bộ cũng huy động máy xúc, máy gạt và các phương tiện chuyên dụng tập kết gần hiện trường, sẵn sàng triển khai thu dọn đất đá, khơi thông tuyến ngay khi điều kiện thời tiết cho phép.
Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, khu vực xã Púng Luông vẫn có mưa lớn, đất đá từ sườn núi tiếp tục sạt trượt xuống mặt đường nên việc khắc phục chưa thể triển khai. Nguy cơ sạt lở tiếp diễn khiến công tác xử lý gặp nhiều khó khăn.
Các cơ quan chức năng khuyến cáo người dân và các phương tiện tuyệt đối chấp hành hướng dẫn của lực lượng làm nhiệm vụ, không tự ý đi qua khu vực sạt lở hoặc các đoạn đèo dốc có nguy cơ mất an toàn. Đồng thời, chủ động lựa chọn lộ trình thay thế và chỉ lưu thông trở lại khi có thông báo chính thức về việc thông tuyến.
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