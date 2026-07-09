Mưa lớn kéo dài từ đêm 7/7 đến chiều 8/7 khiến nhiều khu vực tại xã Sin Suối Hồ (tỉnh Lai Châu) xảy ra sạt lở đất, giao thông bị chia cắt cục bộ, nhiều diện tích hoa màu bị ảnh hưởng. Trước diễn biến phức tạp của thiên tai, Công an xã Sin Suối Hồ đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, phối hợp cùng chính quyền và người dân hỗ trợ các hộ dân nằm trong vùng nguy cơ sạt lở, góp phần bảo đảm an toàn về người và tài sản.

Theo thông tin từ địa phương, khoảng 14 giờ ngày 8/7, sau nhiều giờ mưa lớn liên tục, nhiều điểm trên địa bàn xã Sin Suối Hồ xuất hiện tình trạng sạt lở đất, đá. Không chỉ gây ách tắc giao thông cục bộ, mưa lũ còn làm thiệt hại hoa màu của nhiều hộ dân.

Công an xã Sin Suối Hồ và dân quân cùng người dân trong bản hỗ trợ gia đình anh Quẩy san gạt phần đất, đá có nguy cơ sạt lở. Ảnh: Công an Sin Suối Hồ.

Đáng chú ý, tại gia đình anh Tẩn Chỉn Quẩy (SN 1984, trú tại bản Chí Sáng, xã Sin Suối Hồ), khu vực taluy phía sau nhà xuất hiện nhiều vết rạn nứt lớn, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở, có thể vùi lấp toàn bộ ngôi nhà, đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của gia đình.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Sin Suối Hồ đã khẩn trương triển khai lực lượng xuống hiện trường, đồng thời tham mưu chính quyền địa phương huy động dân quân cùng người dân trong bản hỗ trợ gia đình anh Quẩy san gạt phần đất, đá có nguy cơ sạt lở, gia cố khu vực xung yếu nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra.

Việc triển khai nhanh chóng các biện pháp ứng phó đã góp phần ổn định tình hình, giúp người dân yên tâm trước diễn biến phức tạp của thời tiết.

Trước dự báo mưa lớn còn tiếp diễn, chính quyền địa phương khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác với nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng tại các khu vực trũng thấp. Người dân không nên di chuyển qua ngầm tràn, sông, suối khi nước dâng cao hoặc chảy xiết; đồng thời thường xuyên theo dõi thông tin dự báo thời tiết, chủ động phương án sơ tán khi có yêu cầu của cơ quan chức năng để bảo đảm an toàn.