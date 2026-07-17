Mưa lớn gây sạt lở, ách tắc giao thông tại nhiều địa phương ở Sơn La

Mưa lớn trên diện rộng, gây thiệt hại nặng nề

Mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày qua đã gây sạt lở đất đá, ngập úng và ách tắc giao thông tại các xã Mường Chiên, Ngọc Chiến, Mường La và Chiềng Hoa của tỉnh Sơn La. Các địa phương cùng lực lượng chức năng đang khẩn trương khắc phục hậu quả, đảm bảo an toàn cho người dân và phương tiện lưu thông.

Tại xã Mường Chiên, mưa lớn kéo dài đã khiến một số tuyến đường trên địa bàn xảy ra sạt lở đất, đá, gây ách tắc giao thông cục bộ tại nhiều vị trí.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, chính quyền địa phương đã tổ chức kiểm tra hiện trường, huy động lực lượng tại chỗ cùng máy móc, phương tiện tiến hành hót dọn đất đá, khơi thông các điểm bị ảnh hưởng, từng bước khôi phục giao thông và bảo đảm an toàn cho người dân đi lại.

Trước diễn biến thời tiết còn phức tạp, UBND xã Mường Chiên khuyến cáo người dân thường xuyên theo dõi tình hình mưa lũ, hạn chế di chuyển qua các khu vực có nguy cơ sạt lở, chủ động thực hiện các biện pháp phòng tránh nhằm bảo vệ tính mạng và tài sản.

Mưa lớn kéo dài khiến nhiều điểm trên tuyến đường qua địa bàn xã Ngọc Chiến và xã Mường La bị sạt lở, ách tắc giao thông cục bộ. Ảnh: xã Ngọc Chiến

Tại xã Ngọc Chiến và xã Mường La, mưa lớn kéo dài đã gây sạt lở nghiêm trọng trên tuyến đường tỉnh 109. Thống kê ban đầu cho thấy, trên tuyến đã xuất hiện 32 vị trí sạt lở taluy dương, sa bồi nền, mặt đường và ngập nước, gây ách tắc giao thông.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, Sở Xây dựng đã chỉ đạo các đơn vị quản lý đường bộ khẩn trương bố trí lực lượng, phương tiện đảm bảo giao thông và triển khai đồng thời 3 mũi thi công tại các khu vực Km15, Km23 và Km30 để tập trung khắc phục, sớm đưa tuyến đường trở lại hoạt động bình thường.

Các cơ quan chức năng khuyến cáo người dân và các phương tiện khi lưu thông qua khu vực cần chủ động cập nhật tình hình thời tiết, chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng và lựa chọn lộ trình phù hợp để bảo đảm an toàn.

Mưa lớn kéo dài nhiều ngày liên tiếp cũng khiến xã Chiềng Hoa tiếp tục chịu nhiều thiệt hại do thiên tai gây ra.

Hiện nay, nước lũ đang dâng cao trên khu vực suối Pia, bản Mường Pia. Một số hộ dân bị ảnh hưởng do sạt lở đất vào nhà, phải di dời khẩn cấp đến nơi an toàn.

Bên cạnh đó, nhiều tuyến đường giao thông nội bản, liên bản và tuyến đường liên xã Mường La - Chiềng Hoa - Bắc Yên xảy ra sạt lở đất đá, gây ách tắc giao thông, ảnh hưởng đến việc đi lại và vận chuyển hàng hóa của người dân.

Chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh Sơn La đang tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, rà soát các khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất để chủ động phương án ứng phó, đồng thời khuyến cáo người dân không qua suối, ngầm tràn và các khu vực nguy hiểm khi mưa lũ đang diễn biến phức tạp.