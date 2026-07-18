Mưa lớn gây lũ quét, sạt lở, nhiều khu vực ở Sơn La vẫn bị chia cắt

Sơn La mưa lũ thiệt hại khoảng 35 tỷ đồng

Mưa lớn kéo dài trong hai ngày 16 và 17/7 đã gây lũ ống, lũ quét cục bộ và sạt lở đất tại nhiều địa phương của tỉnh Sơn La, làm hư hỏng nhà ở, diện tích sản xuất nông nghiệp, hệ thống giao thông và nhiều công trình hạ tầng.

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, đến 17 giờ 30 phút ngày 17/7, tổng thiệt hại do thiên tai ước khoảng 35 tỷ đồng.

Trong đợt mưa này, nhiều nơi ghi nhận lượng mưa rất lớn như Nậm Păm (Mường La) 264,2mm, Thủy điện Nậm Chiến (Ngọc Chiến) 193mm, Chiềng Khay (Mường Chiên) 143,4mm, Cà Nàng (Mường Chiên) 128,2mm, Chiềng Muôn (Mường La) 119,8mm, Hua Trai 118,4mm, Xím Vàng 92,4mm và Tà Xùa 85,6mm.

Mưa lớn kéo dài gây lũ quét, sạt lở tại nhiều địa phương ở Sơn La. Ảnh: Xuân Nam

Đáng chú ý, dù thiệt hại lớn nhưng đến thời điểm báo cáo tỉnh Sơn La không ghi nhận thiệt hại về người. Mưa lũ khiến 3 ngôi nhà tại xã Ngọc Chiến bị sập đổ hoàn toàn. Ngoài ra, 10 hộ dân phải di dời khẩn cấp do nhà ở bị hư hỏng, trong đó Ngọc Chiến có 8 hộ, Quỳnh Nhai 1 hộ và Chiềng An 1 hộ.

Bên cạnh đó, 16 hộ dân nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở cao đã được chính quyền địa phương khẩn trương sơ tán người và tài sản đến nơi an toàn, gồm Ngọc Chiến 6 hộ, Mường Chiên 6 hộ, Chiềng Lao 3 hộ và Quỳnh Nhai 1 hộ.

Thiên tai cũng gây thiệt hại nặng đối với sản xuất nông nghiệp. Toàn tỉnh có 35,2 ha lúa bị cuốn trôi, vùi lấp; 5 ha ngô, sắn tại xã Ngọc Chiến bị mất trắng; 2.500m² ao nuôi thủy sản tại xã Mường Chiên bị hư hại và khoảng 1,5 tấn cá nuôi ở xã Ngọc Chiến bị nước lũ cuốn trôi.

Mưa lũ khiến hệ thống giao thông trên địa bàn tỉnh bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Trên các tuyến quốc lộ xảy ra sạt lở taluy dương, đất đá tràn mặt đường với khối lượng khoảng 4.350m³ tại 33 vị trí. Quốc lộ 279D từng bị ách tắc tại 4 điểm, tuy nhiên các lực lượng chức năng đã khẩn trương khắc phục, bảo đảm lưu thông.

Trong khi đó, hệ thống đường tỉnh chịu thiệt hại nặng hơn với khoảng 63.550m³ đất đá sạt lở tại 510 vị trí; xói trôi nền, mặt đường, hư hỏng cống, rãnh và nhiều công trình giao thông khác. Toàn tuyến ghi nhận 60 điểm tắc đường, mới thông xe được 6 vị trí, còn 54 điểm trên tuyến ĐT.109 vẫn đang được các đơn vị tập trung xử lý.

Mưa lớn gây sạt lở, nhiều hộ dân trên địa bàn tỉnh Sơn La phải di dời khẩn cấp: Ảnh: Xuân Nam

Ngoài giao thông, nước lũ còn cuốn trôi 1 cầu tràn tại bản Kẻ (xã Ngọc Chiến), làm hư hỏng 8 tuyến kênh mương, bồi lấp 1 công trình cấp nước sinh hoạt tại bản Đông Xuông và cuốn trôi 1 trạm biến áp tại xã Mường La, ảnh hưởng đến việc cấp điện cho người dân.

Trước diễn biến phức tạp của thiên tai, UBND tỉnh Sơn La cùng Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự các cấp đã chỉ đạo các địa phương triển khai quyết liệt phương châm "4 tại chỗ", theo dõi sát diễn biến thời tiết, tổ chức di dời các hộ dân ở khu vực nguy hiểm, bố trí lực lượng canh gác và cắm biển cảnh báo tại các điểm có nguy cơ sạt lở, lũ quét.

Sở Xây dựng đã huy động tối đa nhân lực, máy móc để khắc phục các điểm sạt lở, phấn đấu thông xe toàn tuyến ĐT.109 trước 18 giờ ngày 18/7. Cùng với đó, Công ty Điện lực Sơn La cũng đang tập trung khắc phục sự cố, sớm khôi phục cấp điện an toàn cho người dân.

Trong thời gian tới, các ngành, địa phương tiếp tục duy trì chế độ trực ban 24/24 giờ, rà soát các khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất để chủ động sơ tán người dân khi cần thiết; đồng thời đẩy nhanh tiến độ khắc phục các tuyến giao thông bị chia cắt, hỗ trợ người dân ổn định đời sống và khôi phục sản xuất sau thiên tai.