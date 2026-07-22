Một nước tiêu thụ gạo khổng lồ, đang có lượng dự trữ lịch sử trên 5 triệu tấn, dự báo không phải mua gạo nữa

Trung Tâm Thông Tin Công nghiệp và Thương Mại - Bộ Công Thương (VITIC) cập nhật tại tại một số khu vực Đồng bằng sông Cửu Long hôm nay cho biết, giá gạo nguyên liệu IR 504 tiếp tục tăng thêm 50 đồng/kg, lên mức 9.500 - 9.600 đồng/kg. Gạo nguyên liệu CL 555 không có biến động, duy trì trong khoảng 9.700 - 9.800 đồng/kg.

Ở nhóm phụ phẩm, giá tấm thơm tiếp tục đi ngang, dao động từ 8.300 - 8.400 đồng/kg. Trong khi đó, giá cám tăng thêm 100 đồng/kg, lên mức 7.950 - 8.150 đồng/kg.

Đối với mặt hàng lúa, theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, giá lúa tươi Đài Thơm 8 hiện dao động từ 6.850 - 7.000 đồng/kg; lúa OM 18 ở mức 6.800 - 7.000 đồng/kg; lúa OM 5451 từ 6.400 - 6.500 đồng/kg; lúa OM 34 dao động 6.100 - 6.300 đồng/kg; trong khi lúa IR 50404 được thu mua ở mức 6.100 - 6.200 đồng/kg.

Trên thị trường xuất khẩu, theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), giá gạo Jasmine của Việt Nam tăng 2 USD/tấn trong phiên giao dịch gần nhất, lên 546 - 550 USD/tấn. Gạo trắng 5% tấm cũng nhích thêm 1 USD/tấn, đạt 424 - 428 USD/tấn. Ngược lại, gạo thơm 5% tấm giảm mạnh 10 USD/tấn, xuống còn 500 - 510 USD/tấn.

Tại Thái Lan, giá chào bán gạo trắng 5% tấm giảm 15 USD/tấn, xuống còn 445 - 449 USD/tấn.

Trái ngược với xu hướng của Thái Lan, giá gạo trắng 5% tấm của Ấn Độ tăng 8 USD/tấn, lên 354 - 358 USD/tấn. Gạo đồ 5% tấm cũng tăng thêm 7 USD/tấn, được chào bán trong khoảng 360 - 364 USD/tấn.

Trong khi đó, giá gạo trắng 5% tấm của Pakistan không ghi nhận biến động, tiếp tục duy trì ở mức 410 - 414 USD/tấn.

Giá gạo thế giới tăng trở lại, song nguồn cung vẫn dồi dào. Hội đồng Ngũ cốc Quốc tế (IGC) dự báo niên vụ 2026/2027, nguồn cung sẽ dồi dào với sản lượng đạt 545 triệu tấn, trong khi tiêu thụ khoảng 543 triệu tấn. Thương mại gạo toàn cầu được dự báo lập kỷ lục 62 triệu tấn, còn tồn kho tăng lên 199 triệu tấn, chủ yếu nhờ nguồn cung lớn từ Ấn Độ.

Tại các nước nhập khẩu lớn, xu hướng bảo đảm an ninh lương thực tiếp tục được đẩy mạnh. Indonesia hiện sở hữu lượng dự trữ gạo trên 5 triệu tấn, mức cao nhất trong lịch sử và được dự báo không phải nhập khẩu trong năm 2026 nhờ sản lượng nội địa tăng mạnh. Theo FAO, nước này đã trở thành quốc gia sản xuất gạo lớn nhất Đông Nam Á và đứng thứ tư thế giới.

Trong khi đó, Philippines vẫn là thị trường nhập khẩu lớn khi Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) dự báo nước này sẽ nhập khoảng 5,6 triệu tấn gạo trong niên vụ 2026/2027 để bù đắp thiếu hụt nguồn cung trong nước. Tuy nhiên, Chính phủ Philippines tiếp tục áp dụng nhiều biện pháp bình ổn giá và tăng cường thu mua nội địa nhằm giảm phụ thuộc vào nhập khẩu.

Ở nhóm nước xuất khẩu gạo, Ấn Độ tiếp tục củng cố vị thế với giá gạo 5% tấm ở mức thấp, duy trì lợi thế cạnh tranh nhờ nguồn cung dồi dào và lượng gạo chờ xuất khẩu hơn 1,15 triệu tấn. Trong khi đó, giá gạo 5% tấm của Thái Lan và Pakistan vẫn duy trì ổn định.

Đối với Việt Nam, thị trường thế giới đang mở ra cả cơ hội và thách thức. Nhu cầu nhập khẩu tại nhiều thị trường vẫn duy trì tích cực, song áp lực cạnh tranh từ nguồn cung giá rẻ của Ấn Độ cùng xu hướng gia tăng tự chủ lương thực tại nhiều quốc gia sẽ ảnh hưởng đến triển vọng xuất khẩu.

Theo số liệu tổng hợp, trong 6 tháng đầu năm 2026, Việt Nam ước xuất khẩu khoảng 5,2 triệu tấn gạo, đạt kim ngạch 2,38 tỷ USD, tăng 9,9% về khối lượng nhưng giảm 2,5% về giá trị so với cùng kỳ năm trước. Philippines tiếp tục là thị trường tiêu thụ lớn nhất, chiếm khoảng 45% tổng kim ngạch xuất khẩu, tiếp đến là Trung Quốc với 19,4% và Ghana với 8,5%.

Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) dự báo, trong năm 2026, Việt Nam dự kiến có thể sẽ xuất khẩu 8,1 triệu tấn gạo, tăng 200.000 tấn so với các dự báo trước đó. Lượng gạo xuất khẩu tăng nhờ nhu cầu cao từ các thị trường truyền thống, đặc biệt Philippines và Trung Quốc.

Trong báo cáo cập nhật vào tháng 7, USDA dự báo sản lượng gạo nhập khẩu của Trung Quốc trong năm nay là 3,9 triệu tấn, tăng 400.000 tấn so với dự báo cũ. Với thị trường nhập khẩu gạo lớn nhất thế giới là Philippines, USDA vẫn giữ mức dự báo sản lượng nhập khẩu trong năm nay là 5,6 triệu tấn, mức cao kỷ lục từ trước tới nay.

Các chuyên gia kinh tế cảnh báo siêu El Niño trong năm nay có thể gây ra cú sốc lớn đối với thị trường lương thực thế giới và tác động của hiện tượng này có thể kéo dài đến năm 2028.

Các chuyên gia kinh tế nhận định rằng các hộ gia đình trên toàn thế giới sẽ phải đối mặt với áp lực chi tiêu lớn hơn khi giá năng lượng tăng cao kết hợp với thiệt hại về sản lượng nông nghiệp do siêu El Niño gây ra, làm trầm trọng thêm những khó khăn kinh tế hiện nay.

Trong khi đó, cuộc xung đột Iran bùng phát từ tháng 2 năm nay đang làm rung chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu, đẩy giá năng lượng và phân bón, hai yếu tố đầu vào thiết yếu của sản xuất nông nghiệp, tăng mạnh.