Một mình Đắk Lắk có giá cà phê nhích lên hôm nay, dự cà phê vẫn cao giá trong năm 2025

Giá cà phê trong nước hôm nay chốt mức 118.700 – 119.500 đồng/kg. Với kỳ nghỉ lễ tại nhiều quốc gia trong tuần này, thị trường tiêu dùng đang trầm lắng trong khi hầu hết các quốc gia sản xuất cà phê tiến gần đến thời điểm thu hoạch cao điểm.

Trên thị trường thế giới, giá Robusta kỳ hạn tháng 3/2025 trên sàn London kết thúc năm 2024 chốt ở 4.875 USD/tấn. Giá Arabica giao cùng kỳ hạn trên sàn New York chốt ở 314,85 US cent/lb. Trước đó, giá Arabica đã đạt mức kỷ lục 348,35 US cent/lb hôm 10/12. Tính cả năm 2024, giá Robusta tăng 72% còn Arabica tăng 69%.

Các yếu tố tác động đến giá cà phê là thời tiết, biến đổi khí hậu, biến động nguồn cung và lượng tồn kho toàn cầu. Hiện tượng thời tiết El Niño, dự kiến sẽ kéo dài đến năm 2025, có thể ảnh hưởng đáng kể đến các vùng sản xuất cà phê lớn như Brazil, Colombia và Việt Nam. Các đợt khô hạn kéo dài hoặc lượng mưa quá lớn có thể làm giảm năng suất, hạn chế nguồn cung và đẩy giá lên cao hơn. Mức tồn kho thấp vào năm 2024 có thể kéo dài sang năm 2025, tăng áp lực lên giá.

Theo Volcafe Ltd, Brazil được dự báo chỉ sản xuất được 34,4 triệu bao cà phê arabica trong vụ mùa tới, khiến nguồn cung cà phê toàn cầu có nguy cơ không đáp ứng đủ nhu cầu, dẫn đến thiếu hụt 8,5 triệu bao trong niên vụ 2025/26. Nếu kịch bản này xảy ra, đây sẽ là năm thứ 5 liên tiếp xảy ra tình trạng thâm hụt - điều chưa từng xảy ra trong lịch sử.

Mưa trái mùa ở Việt Nam tiếp tục ảnh hưởng đến việc thu hoạch và chế biến cà phê. Theo các nguồn tin địa phương, 20-30% sản lượng vẫn chưa được thu hoạch và có lo ngại rằng mưa có thể ảnh hưởng đến chất lượng hạt cà phê. Tại Hội nghị Cà phê Quốc tế châu Á ở TP.HCM, Vicofa ước sản lượng cà phê niên vụ 2024/25 của Việt Nam là 28 triệu bao, tăng 1 triệu bao so với dự báo trước đây.