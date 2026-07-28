Món bánh dẻo đang gây "sốt mạng" nhưng những người này cần thận trọng

Mạng xã hội những ngày qua xôn xao xung quanh chiếc bánh dẻo nhân trứng muối. Ngoài yếu tố giá cả gây tranh cãi, đằng sau hương vị hấp dẫn của bánh còn là những nguy cơ sức khỏe không phải ai cũng biết.

Chiếc bánh dẻo "gây sốt" cộng đồng mạng những ngày qua. Ảnh chụp màn hình/Tuổi Trẻ Online

Chia sẻ với Vietnamnet, Tiến sĩ Lê Thị Hương Giang, Trưởng Khoa Tiết chế, dinh dưỡng, Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an) cho biết, số liệu từ Bảng thành phần thực phẩm Việt Nam của Viện Dinh dưỡng Quốc gia cho thấy một chiếc bánh dẻo truyền thống khoảng 350g có thể cung cấp từ 950 đến 1.250 kcal.

Mức năng lượng này thay đổi tùy thuộc vào từng loại nhân cũng như lượng đường và chất béo được sử dụng.

"Như vậy, chỉ một chiếc bánh đã tương đương 5 đến 6 bát cơm trắng, chiếm gần một nửa thậm chí 2/3 tổng nhu cầu năng lượng trong cả ngày của một người trưởng thành. Do sở hữu mật độ năng lượng cao với nhiều tinh bột tinh chế, đường và chất béo, món ăn này rất dễ khiến cơ thể rơi vào tình trạng dư thừa calo chỉ sau một lần sử dụng", Tiến sĩ Giang cho biết.

Như vậy, ăn một chiếc bánh dẻo cỡ lớn sẽ gây ra những hệ lụy trực tiếp đến hệ chuyển hóa. Hành động này khiến lượng đường trong máu tăng vọt đột ngột, buộc cơ thể phải tiết ra một lượng lớn insulin để xử lý. Chưa kể, việc việc duy trì thói quen tiêu thụ quá đà liên tục sẽ làm gia tăng đáng kể nguy cơ thừa cân, béo phì, đái tháo đường type 2 cùng các rối loạn chuyển hóa nguy hiểm khác.

Theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), người trưởng thành nên tiêu thụ dưới 50g đường tự do mỗi ngày, tốt nhất dưới 25g/ngày. Trong khi đó, một chiếc bánh dẻo cỡ lớn có thể chứa khoảng 50-80g đường, nghĩa là chỉ một chiếc bánh đã có thể vượt mức khuyến nghị.

Những người cần đặc biệt hạn chế ăn bánh dẻo gồm người đái tháo đường, tiền đái tháo đường, béo phì, gan nhiễm mỡ, rối loạn mỡ máu, tăng huyết áp, bệnh tim mạch và người cao tuổi.

Để thưởng thức bánh dẻo mà vẫn đảm bảo sức khỏe, Tiến sĩ Giang khuyến cáo người khỏe mạnh chỉ nên ăn khoảng 1/8-1/6 chiếc bánh, tương đương 40-60g mỗi lần.

Bánh nên được ăn sau bữa chính hoặc vào buổi sáng, đầu giờ chiều; không nên ăn vào buổi tối hoặc trước khi đi ngủ. Trong ngày đã ăn bánh dẻo, người dùng nên giảm lượng cơm, xôi, bánh mì và các món ngọt khác; đồng thời tăng rau xanh, uống đủ nước và vận động khoảng 30 phút để cân bằng năng lượng.

Hiện nay nhiều loại bánh dẻo được làm với kích thước lớn, nhiều topping như trứng muối, phô mai, chà bông, hạt hay xốt béo. Theo Tiến sĩ Giang, càng nhiều topping thì năng lượng, đường, chất béo và natri càng tăng. Người tiêu dùng nên ưu tiên bánh có kích thước vừa phải, chia nhỏ để nhiều người cùng thưởng thức thay vì ăn hết một chiếc.

Ngoài vấn đề dinh dưỡng, an toàn thực phẩm cũng là yếu tố cần đặc biệt lưu ý. Người tiêu dùng chỉ nên mua bánh ở cơ sở uy tín, có nhãn mác và hạn sử dụng rõ ràng. Với các loại bánh nhà làm hoặc bánh bán trên mạng, cần chú ý điều kiện bảo quản vì nhân bánh giàu đạm và độ ẩm cao. Nếu bảo quản không đúng cách, bánh có thể tạo điều kiện cho vi khuẩn như Salmonella, Staphylococcus aureus, Bacillus cereus phát triển, làm tăng nguy cơ ngộ độc thực phẩm.

"Bánh dẻo không phải là thực phẩm có hại, nhưng đây là món ăn rất giàu năng lượng. Hãy coi bánh là món để thưởng thức, không phải bữa ăn hay món ăn vặt. Ăn vừa đủ, chia sẻ cùng gia đình, cân đối khẩu phần và lựa chọn sản phẩm bảo đảm an toàn thực phẩm là cách thưởng thức thông minh và tốt cho sức khỏe", TS Giang chia sẻ với Tuổi Trẻ Online.



