Mỗi đêm chỉ ngủ 4 giờ, ông nông dân thu lãi 300 triệu đồng từ vùng đất hoang

Trong khu vườn rộng 2ha, ông Lê Đình Thuận (50 tuổi, ở tổ dân phố Định Hòa, phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa) chia thành nhiều khu sản xuất, luân phiên trồng các loại rau màu theo mùa.

"Mùa nào thức nấy, tôi lựa chọn những loại rau, củ phù hợp với điều kiện thời tiết để trồng. Loại rau này vừa thu hoạch xong tiếp tục làm đất, xuống giống vụ mới nên vườn gần như không có thời gian bỏ trống. Nhờ sản xuất gối vụ, gia đình luôn có nông sản cung cấp ra thị trường", ông Thuận chia sẻ.

Ông Lê Đình Thuận có lãi khoảng 300 triệu đồng/năm nhờ trồng rau trong nhà màng (Ảnh: Hạnh Linh).

Để đảm bảo nguồn hàng ổn định, nhiều năm qua ông Thuận duy trì nhịp sinh hoạt đặc biệt.

"22h tôi đi ngủ, đến 2h thức dậy thu hoạch rau. Công việc kéo dài đến khoảng 5h, sau đó người nhà mang rau đi bán. Còn tôi ăn sáng rồi tiếp tục làm vườn đến 10h mới về ăn cơm, nghỉ trưa và trở lại làm việc từ 14h", ông Thuận kể.

Trước khi gắn bó với nghề trồng rau, ông Thuận từng có công việc ổn định với mức lương khoảng 20 triệu đồng/tháng.

"Năm 2012, tôi quyết định nghỉ việc ở công ty. Vốn khởi nghiệp chỉ là số tiền tích góp được cùng 3 tháng lương cuối. Khi biết tôi bỏ việc để trồng rau, người thân phản đối vì cho rằng tôi đánh đổi công việc ổn định để theo đuổi hướng đi nhiều rủi ro", ông nhớ lại.

Mang theo quyết tâm làm nông, ông Thuận thuê 1ha đất để xây dựng mô hình trồng rau. Tuy nhiên, con đường khởi nghiệp không dễ dàng khi 2 năm đầu ông liên tục thua lỗ vì thiếu kinh nghiệm sản xuất.

Một lứa rau cải canh có thể mang lại thu nhập từ 8 đến 10 triệu đồng/sào (Ảnh: Hạnh Linh).

"Hai năm đầu khởi nghiệp, tôi gần như mất hết số tiền tích góp vì sâu bệnh, mất mùa. Sau nhiều đêm trăn trở, tôi tự nhủ đã bắt đầu phải theo đến cùng", ông Thuận nói.

Không bỏ cuộc, ông dành thời gian tham quan nhiều mô hình sản xuất hiệu quả, đồng thời tự học kỹ thuật canh tác qua sách báo, internet và các lớp tập huấn nông nghiệp.

"Tôi nhận ra muốn sản xuất hiệu quả phải đầu tư nhà màng nên mạnh dạn vay vốn, dù khi đó vẫn đang trong giai đoạn thua lỗ. Nhiều người cho rằng tôi mạo hiểm, nhưng tôi tin chỉ có thay đổi cách làm mới giúp sản xuất ổn định, giảm phụ thuộc vào thời tiết, nâng cao chất lượng nông sản", ông Thuận tiết lộ.

Theo ông Thuận, sau khi đầu tư nhà màng, năng suất, chất lượng rau được cải thiện rõ rệt. Cây trồng ít sâu bệnh, giảm chi phí thuốc bảo vệ thực vật, có thể sản xuất quanh năm. Nhờ đó, đầu ra của sản phẩm ổn định hơn, hiệu quả kinh tế cũng từng bước được nâng lên.

Để nâng cao năng suất, ông lựa chọn giống phù hợp với từng thời điểm trong năm và tuân thủ nghiêm ngặt quy trình chăm sóc. Sau mỗi vụ thu hoạch, đất được cải tạo, bổ sung phân hữu cơ trước khi xuống giống mới. Việc tưới nước, bón phân, phòng trừ sâu bệnh được thực hiện theo từng giai đoạn sinh trưởng của cây để đảm bảo rau phát triển đồng đều.

Từ 1ha ban đầu, ông Thuận từng bước đầu tư máy móc, mở rộng diện tích sản xuất lên 2ha. Mô hình tạo việc làm thường xuyên cho 7 lao động với mức thu nhập khoảng 7 triệu đồng/người/tháng.

Ông Thuận bố trí nhiều cây trồng khác nhau trong khu vườn 2ha (Ảnh: Hạnh Linh).

"Trồng rau tuy vất vả nhưng tôi chủ động được thời gian. Sau mỗi năm canh tác, gia đình thu lãi khoảng 300 triệu đồng", ông Thuận nói.

Ông Lê Văn Mão, Chủ tịch Hội Nông dân phường Hàm Rồng, đánh giá mô hình trồng rau trong nhà màng của ông Lê Đình Thuận là điển hình về sản xuất hiệu quả, phù hợp với định hướng phát triển nông nghiệp hàng hóa của địa phương.

"Ông Thuận là nông dân dám nghĩ, dám làm, mạnh dạn ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất. Từ vùng đất bỏ hoang, ông đã xây dựng mô hình trồng rau quy mô lớn, tạo việc làm, thu nhập ổn định cho các thành viên trong gia đình cũng như lao động địa phương", ông Mão nhận xét.

Theo Chủ tịch Hội Nông dân phường Hàm Rồng, thời gian tới địa phương tiếp tục tuyên truyền, khuyến khích nông dân tích tụ ruộng đất, nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả, từng bước hình thành vùng sản xuất tập trung, ứng dụng công nghệ cao.