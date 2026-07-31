Mô hình chính quyền 2 cấp ở Sơn La: Bộ máy phòng chuyên môn được tổ chức như thế nào?

Sơn La kiện toàn bộ máy xã, phường

UBND tỉnh Sơn La vừa ban hành Quyết định số 1782/QĐ-UBND ngày 17/7/2026 quy định khung số lượng và tên gọi các phòng chuyên môn thuộc UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh.

Quyết định được ban hành nhằm cụ thể hóa các quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025 và các nghị định của Chính phủ về tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc UBND các cấp, đồng thời thực hiện chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền cấp xã sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Theo Quyết định, toàn tỉnh có 37 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 8 phường và 29 xã) được bố trí 5 phòng chuyên môn và tương đương; 38 đơn vị hành chính cấp xã còn lại được bố trí 4 phòng chuyên môn và tương đương. Tổng số phòng chuyên môn và tương đương của 75 xã, phường trên địa bàn tỉnh là 337 phòng.

Sơn La thống nhất tên gọi, số lượng phòng chuyên môn cấp xã.

Đối với 37 xã, phường được bố trí 5 phòng chuyên môn, cơ cấu gồm: Văn phòng HĐND và UBND; Phòng Kinh tế (đối với xã) hoặc Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị (đối với phường); Phòng Nông nghiệp và Môi trường; Phòng Văn hóa - Xã hội; Trung tâm Phục vụ hành chính công. Trong khi đó, 38 xã còn lại được tổ chức 4 phòng chuyên môn và tương đương gồm: Văn phòng HĐND và UBND; Phòng Kinh tế; Phòng Văn hóa - Xã hội; Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Quyết định cũng giao UBND các xã, phường có đủ điều kiện trình HĐND cùng cấp quyết định thành lập Phòng Nông nghiệp và Môi trường trên cơ sở tổ chức lại Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị hiện có. Riêng UBND xã Mường Lèo và UBND xã Mường Bám thực hiện tổ chức lại Phòng Kinh tế - Văn hóa - Xã hội để thành lập riêng Phòng Kinh tế và Phòng Văn hóa - Xã hội, phù hợp với mô hình tổ chức mới.

Việc ban hành khung số lượng và tên gọi các phòng chuyên môn cấp xã là bước quan trọng trong quá trình hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp tại Sơn La.

Bên cạnh đó, UBND các xã, phường có trách nhiệm quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng chuyên môn mới thành lập theo hướng dẫn của UBND tỉnh, các bộ quản lý ngành, lĩnh vực và quy định của pháp luật.

Sở Nội vụ được giao chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh hướng dẫn cụ thể về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Nông nghiệp và Môi trường, Phòng Kinh tế và Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị, bảo đảm thống nhất trong quá trình triển khai.

Theo phụ lục ban hành kèm theo Quyết định, các phường như Tô Hiệu, Chiềng An, Chiềng Cơi, Chiềng Sinh, Mộc Sơn, Mộc Châu, Thảo Nguyên, Vân Sơn cùng nhiều xã có quy mô dân số, diện tích và yêu cầu quản lý lớn được bố trí 5 phòng chuyên môn. Trong khi đó, các xã còn lại được bố trí 4 phòng chuyên môn, phù hợp với điều kiện thực tế và yêu cầu quản lý nhà nước tại địa phương.

