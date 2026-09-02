Mãn nhãn cảnh tái hiện lễ hội Gầu tào, phô diễn trọn vẹn nét văn hóa độc đáo của đồng bào Mông nơi đại ngàn
02/09/2026 21:39 GMT +7
Trong khuôn khổ chuỗi hoạt động Tết Độc lập năm 2026 rộn ràng khắp vùng đất Than Uyên (Lai Châu), không gian văn hóa dân tộc Mông tại sân vận động xã Than Uyên đã trở thành tâm điểm thu hút đông đảo du khách. Tại đây, Bảo tàng tỉnh (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lai Châu) phối hợp với UBND xã Than Uyên tổ chức trưng bày hiện vật, giới thiệu di sản văn hóa dân tộc Mông gắn với Lễ hội Gầu tào.
Trưng bày hiện vật, giới thiệu di sản văn hóa dân tộc Mông gắn với Lễ hội Gầu tào
Sáng 2/9, ngay từ sớm, không gian văn hóa dân tộc Mông đã chật kín người dân địa phương và du khách thập phương tụ hội. Hàng loạt hiện vật gắn liền với đời sống thường nhật, lao động sản xuất của người Mông được xếp đặt tinh tế.
Từ những công cụ mưu sinh đơn sơ, sản phẩm nghề thủ công truyền thống, bộ trang phục rực rỡ sắc màu cho đến các loại nhạc cụ, phương tiện vận chuyển... tất cả đã tái hiện trọn vẹn một bức tranh đời sống vật chất và tinh thần phong phú của đồng bào.
Điểm nhấn khiến du khách chẳng thể rời mắt chính là phần trình diễn Lễ hội Gầu tào — sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng đặc sắc nhất của dân tộc Mông mỗi độ xuân về hay trong các dịp lễ lớn, mang theo ước nguyện cầu phúc, cầu lộc, mùa màng bội thu, gia đạo bình an.
Nghi thức cúng thần linh được tái hiện linh thiêng, kính cẩn. Ngay sau đó là không khí bùng nổ của những điệu dân ca, dân vũ mê đắm cùng tiếng khèn Mông gọi bạn vang vọng không gian.
Không chỉ ngắm nhìn, du khách còn được trực tiếp hòa mình vào không khí hội hè qua hàng loạt trò chơi dân gian rộn rã tiếng cười như: Ném pao, đẩy gậy, tù lu, nhảy dây pao.
Đặc biệt, khu vực trải nghiệm thực tế luôn chật kín người tham gia. Nhiều du khách tỏ ra thích thú khi lần đầu được tự tay tẽ ngô, xay ngô, làm ống hát truyền thống, hay tỉ mẩn thử tước sợi lanh, dệt vải và vẽ hoa văn trên vải bằng sáp ong theo phương pháp thủ công kỳ công của các nghệ nhân vùng cao.
Việc đưa Lễ hội Gầu tào cùng các hoạt động tương tác vào chuỗi sự kiện Tết Độc lập không chỉ tạo nên điểm nhấn du lịch ấn tượng cho Than Uyên, mà còn góp phần khơi dậy niềm tự hào, nâng cao ý thức bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa truyền thống trong cộng đồng.
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