Lưu ý cho những người đang trồng cây sả trong nhà, nhiều ý nghĩa không ngờ tới

Chỉ một bụi sả nhỏ đặt ở ban công, góc bếp hay sân trước cũng có thể mang lại nhiều lợi ích hơn nhiều người nghĩ. Loại cây quen thuộc này vừa dễ trồng, ít tốn công chăm sóc, vừa có mùi thơm đặc trưng giúp không gian dễ chịu hơn. Đặc biệt, sả còn được xem là “khắc tinh” của muỗi và côn trùng trong mùa nóng ẩm.

Mùi thơm tự nhiên giúp không gian dễ chịu hơn

Sả có mùi thơm thanh, hơi cay nhẹ và tạo cảm giác sạch sẽ rất đặc trưng. Chỉ cần có một bụi sả trong nhà, nhiều người đã cảm nhận không khí bớt bí bách và dễ chịu hơn, nhất là vào những ngày thời tiết nóng ẩm.

Khác với các loại xịt phòng có mùi đậm hoặc dễ gây khó chịu, hương sả nhẹ và thoảng tự nhiên. Khi gió thổi qua lá sả hoặc lúc tưới nước, tinh dầu trong thân và lá sẽ lan tỏa, giúp không gian có cảm giác tươi mới hơn.

Nhiều gia đình còn đặt sả gần cửa sổ, cửa ra vào hoặc khu vực bếp để giảm mùi thức ăn và mùi ẩm mốc. Với những căn hộ nhỏ hoặc nhà ít thông gió, đây là cách tạo hương thơm đơn giản mà không cần dùng hóa chất tạo mùi.

Sả tạo hương thơm tự nhiên

Được xem là “khắc tinh” của muỗi và côn trùng

Một trong những lý do khiến cây sả ngày càng được trồng nhiều trong nhà là khả năng xua muỗi. Tinh dầu sả chứa các hợp chất có mùi mà muỗi và nhiều loại côn trùng không thích, vì vậy khu vực có sả thường ít muỗi hơn.

Nhiều người trồng vài bụi sả quanh hiên nhà, gần cửa hoặc ban công để hạn chế côn trùng bay vào. Khi vò nhẹ lá sả hoặc cắt vài nhánh đặt trong phòng, mùi tinh dầu sẽ tỏa ra rõ hơn.

Vào mùa mưa hoặc thời điểm muỗi sinh sôi mạnh, sả trở thành loại cây vừa làm cảnh vừa hỗ trợ bảo vệ không gian sống. Dù không thể thay thế hoàn toàn các biện pháp chống muỗi khác, nhưng đây vẫn là cách tự nhiên được nhiều gia đình yêu thích.

Có lợi cho sức khỏe và tinh thần

Sả từ lâu đã xuất hiện trong nhiều món ăn, trà thảo mộc và bài thuốc dân gian. Nhiều người dùng sả để nấu nước uống, xông hơi hoặc kết hợp trong các món canh vì mùi thơm dễ chịu và cảm giác ấm bụng.

Tinh dầu sả còn thường được dùng trong thư giãn và chăm sóc cơ thể. Mùi hương này giúp nhiều người cảm thấy dễ chịu, giảm cảm giác nặng nề sau một ngày làm việc căng thẳng.

Không ít người thích đặt chậu sả ở khu vực nghỉ ngơi hoặc ban công vì cảm giác gần gũi với thiên nhiên. Một khoảng xanh nhỏ nhưng có mùi thơm tự nhiên thường khiến không gian sống bớt ngột ngạt và tạo cảm giác thư thái hơn.

Sả vừa là gia vị vừa có công dụng sức khoẻ

Dễ trồng, ít chăm sóc nhưng phát triển mạnh

Sả là loại cây rất dễ sống. Chỉ cần đất tơi xốp, có nắng và tưới nước đều, cây có thể phát triển nhanh mà không cần chăm sóc cầu kỳ.

Nhiều người tận dụng gốc sả mua ngoài chợ để trồng trong chậu hoặc góc sân nhỏ. Sau một thời gian, cây đẻ nhánh liên tục và xanh tốt quanh năm. Đây cũng là loại cây phù hợp với người bận rộn hoặc mới bắt đầu trồng cây tại nhà.

Ngoài công dụng làm cảnh, trồng sả còn giúp gia đình luôn có nguyên liệu tươi để nấu ăn. Chỉ cần cắt vài nhánh là có thể dùng cho các món kho, hấp, nướng hoặc pha trà mà không cần mua thường xuyên.

Mang ý nghĩa phong thủy tích cực

Trong quan niệm dân gian, sả là loại cây có khả năng xua đuổi khí xấu và mang lại cảm giác sạch sẽ cho không gian sống. Mùi thơm mạnh của sả thường gắn với ý nghĩa thanh lọc và tạo sinh khí cho ngôi nhà.

Nhiều người thích trồng sả trước cửa hoặc hai bên lối đi với mong muốn giữ không gian thông thoáng, dễ chịu và hạn chế cảm giác u ám. Dù không phải cây phong thủy “cao cấp”, sả vẫn được đánh giá là gần gũi và mang năng lượng tích cực.

Đặc biệt, với những người yêu thích lối sống tự nhiên, việc trồng sả còn tạo cảm giác bình yên và gắn kết với thiên nhiên. Một bụi cây xanh tốt, thơm nhẹ quanh năm đôi khi lại là chi tiết nhỏ giúp ngôi nhà có sức sống hơn hẳn.

Phù hợp với nhiều không gian sống hiện nay

Sả không cần diện tích lớn nên có thể trồng trong chậu nhỏ ở ban công, sân thượng, cửa sổ hoặc trước hiên nhà. Ngay cả căn hộ chung cư vẫn có thể trồng vài bụi sả nếu có ánh nắng.

Cây có dáng mọc gọn, lá xanh dài tạo cảm giác mộc mạc nhưng sạch mắt. Khi kết hợp cùng các loại cây gia vị khác như húng quế, bạc hà hay tía tô, góc nhỏ trong nhà sẽ trở nên sinh động hơn rất nhiều.

Trong xu hướng sống xanh hiện nay, những loại cây vừa hữu ích vừa dễ chăm như sả ngày càng được ưa chuộng. Không cần cầu kỳ, chỉ một bụi sả nhỏ cũng đủ mang lại hương thơm, sự thư giãn và cảm giác gần gũi cho cả ngôi nhà.