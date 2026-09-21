Đêm hội Thành Tuyên gửi gắm những ước mơ của trẻ em

Dự lễ khai mạc Lễ hội Thành Tuyên năm 2026 có ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; bà Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; bà Hà Thị Khiết, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Dân vận Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; ông Cao Xuân Thạo, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cùng các đồng chí lãnh đạo dự khai mạc Lễ hội Thành Tuyên năm 2026. Ảnh: ĐL.

Về phía tỉnh Tuyên Quang có bà Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; ông Phan Huy Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Ma Thế Hồng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể và đông đảo người dân, du khách.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Phan Huy Ngọc cho biết, sự hiện diện của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ và đông đảo đại biểu là nguồn động viên lớn đối với thiếu niên, nhi đồng.

Bà Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ dự khai mạc Lễ hội Thành Tuyên năm 2026. Ảnh: ĐL.

Theo ông Phan Huy Ngọc, đây cũng là dịp thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành và toàn xã hội đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

Nhân dịp Tết Trung thu năm 2026, ngày 19/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi thư tới các cháu thiếu niên, nhi đồng trong nước và ở nước ngoài, cũng như các cháu người nước ngoài đang sinh sống tại Việt Nam.

Tại đêm hội, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Phan Huy Ngọc đã đọc toàn văn thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gửi thiếu niên, nhi đồng nhân dịp Tết Trung thu.

Đông đảo người dân, du khách và thiếu nhi hòa mình trong không khí sôi động của Lễ hội Thành Tuyên năm 2026. Ảnh: ĐL.

Từ thông điệp dành cho trẻ em, đêm hội Thành Tuyên cũng gửi gắm một mong muốn lớn hơn: mọi trẻ em trên địa bàn đều có cơ hội học tập, vui chơi, phát triển toàn diện và theo đuổi những ước mơ của mình.

"Các cháu thiếu niên, nhi đồng tỉnh Tuyên Quang hãy luôn tự hào mình là những người con của quê hương Tuyên Quang giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng. Hãy mang theo niềm tự hào ấy trên hành trình trưởng thành và cùng nhau viết tiếp những câu chuyện đẹp về quê hương Tuyên Quang", Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang nhắn nhủ.

Các đại biểu thực hiện nghi thức "Thắp sáng ước mơ" gửi gắm thông điệp về niềm tin, tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn tới tương lai tốt đẹp của trẻ em. Ảnh: ĐL.

"Thắp sáng ước mơ" cho trẻ em Tuyên Quang

Một trong những khoảnh khắc đáng chú ý của đêm khai mạc là nghi thức "Thắp sáng ước mơ".

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà cùng các đại biểu và lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang thực hiện nghi thức, gửi gắm thông điệp về niềm tin, tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn lên của thế hệ trẻ.

Dịp này, lãnh đạo Đảng, Nhà nước và tỉnh Tuyên Quang trao 100 suất quà tới 100 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, có thành tích vươn lên trong học tập.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và tỉnh Tuyên Quang trao quà cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn, có thành tích vươn lên trong học tập. Ảnh: ĐL.

Những phần quà không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là sự động viên để các em tiếp tục nỗ lực trên hành trình học tập, trưởng thành.

45 mô hình Trung thu tạo nên "đặc sản" riêng của Thành Tuyên

Nếu nghi thức “Thắp sáng ước mơ” mang đến những khoảnh khắc lắng đọng thì sự xuất hiện của những mô hình Trung thu lại khiến không gian đêm hội trở nên sôi động.

Năm nay, 45 mô hình Trung thu tiêu biểu được lựa chọn từ các phường Minh Xuân, An Tường, Nông Tiến, Bình Thuận và Mỹ Lâm lần lượt xuất hiện trong đêm hội.

Mỗi mô hình mang một hình dáng, màu sắc và cách thể hiện riêng, tạo nên bức tranh Trung thu nhiều tầng màu sắc giữa lòng thành phố Tuyên Quang.

Những mô hình Trung thu khổng lồ tạo nên nét đặc trưng riêng của Lễ hội Thành Tuyên. Ảnh: ĐL.

Đây cũng chính là nét đặc trưng làm nên sức hút của Lễ hội Thành Tuyên. Những mô hình Trung thu không đơn thuần là đồ chơi dành cho trẻ em mà đã trở thành sản phẩm văn hóa cộng đồng, được người dân cùng nhau sáng tạo, tổ chức và gìn giữ qua nhiều năm.

Trong đêm hội, các mô hình khổng lồ hòa cùng ánh sáng, âm nhạc và dòng người, tạo nên một không gian Trung thu đặc sắc mà không dễ bắt gặp ở nơi khác.

Đêm hội Thành Tuyên ngày càng hút khách

Bên cạnh màn rước và trình diễn các mô hình Trung thu, chương trình khai mạc còn có chương trình nghệ thuật với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ, ca sĩ và các thí sinh lọt vào Top 53 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2026.

Quảng trường Nguyễn Tất Thành rực sáng trong đêm khai mạc Lễ hội Thành Tuyên năm 2026 với chủ đề “Lung linh đêm hội trăng rằm”. Ảnh: ĐL.

Sự kết hợp giữa âm nhạc, ánh sáng, các tiết mục biểu diễn và những mô hình Trung thu đặc trưng đã tạo nên một đêm hội sôi động, hấp dẫn người dân và du khách.

Lễ hội Thành Tuyên năm 2026 diễn ra từ ngày 19 đến 25/9 với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, du lịch, thể thao, thương mại và trải nghiệm cộng đồng.

Không chỉ là sự kiện dành cho thiếu nhi mỗi dịp Trung thu, lễ hội đã trở thành một sản phẩm văn hóa, du lịch đặc trưng của Tuyên Quang.

Trải qua hơn 20 năm hình thành và phát triển, Lễ hội Thành Tuyên ngày càng được biết đến rộng rãi, trở thành dịp để người dân địa phương thể hiện sự sáng tạo, tinh thần cộng đồng, đồng thời giới thiệu văn hóa, con người và những giá trị riêng của vùng đất Tuyên Quang tới du khách.

Từ những mô hình Trung thu được người dân tự tay làm nên đến các hoạt động văn hóa, du lịch và trải nghiệm cộng đồng, lễ hội đang từng bước hướng tới mục tiêu xây dựng thương hiệu văn hóa - du lịch có sức lan tỏa ở tầm quốc gia.

Và trong đêm 20/9, giữa ánh sáng lung linh của hàng chục mô hình Trung thu, điều đọng lại không chỉ là một lễ hội rực rỡ sắc màu, mà còn là những nụ cười trẻ thơ, những ước mơ được thắp sáng và niềm tự hào của người dân về một lễ hội đã trở thành dấu ấn riêng của Tuyên Quang.