Nông dân Lũng Cú chuyển đổi đất trồng ngô sang trồng gừng

Những năm gần đây, chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng sản xuất hàng hóa đang tạo bước chuyển rõ nét trong phát triển kinh tế nông nghiệp tại xã Lũng Cú (tỉnh Tuyên Quang).

Từ những diện tích đất ngô năng suất thấp, địa phương đã xây dựng thành công vùng chuyên canh gừng quy mô lớn, góp phần nâng cao giá trị trên cùng đơn vị diện tích và mở thêm sinh kế cho người dân miền núi.

Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Lũng Cú Dương Ngọc Đức cùng đại diện các phòng, ban chuyên môn của xã đã đến khảo sát mô hình trồng gừng của gia đình chị Hầu Thị Mỷ, thôn Sán Trồ. Ảnh: Trang thông tin điện tử xã Lũng Cú.

Mới đây, ông Dương Ngọc Đức - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Lũng Cú cùng đại diện các phòng, ban chuyên môn đã trực tiếp khảo sát mô hình trồng gừng của gia đình chị Hầu Thị Mỷ, thôn Sán Trồ.

Đây là hộ đầu tiên trong thôn mạnh dạn chuyển đổi diện tích đất trồng ngô kém hiệu quả sang trồng gừng. Hiện gia đình chị Mỷ đã xuống giống khoảng 1,5 tấn gừng trên diện tích 3 ha.

Qua kiểm tra thực tế, cây gừng sinh trưởng tốt, phát triển đồng đều, được đánh giá có triển vọng mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn nhiều so với cây trồng truyền thống.

Theo lãnh đạo xã Lũng Cú, thành công bước đầu của mô hình không chỉ mang ý nghĩa đối với một hộ gia đình mà còn là minh chứng cho hướng đi đúng trong tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp, tạo niềm tin để nhiều hộ dân mạnh dạn chuyển đổi cây trồng.

Hộ gia đình chị Hầu Thị Mỷ là hộ đầu tiên của thôn mạnh dạn chuyển đổi diện tích 3ha đất trồng ngô năng suất thấp sang trồng gừng. Ảnh: Trang thông tin điện tử xã Lũng Cú.

Đến nay, xã Lũng Cú đã chuyển đổi 177,6 ha đất trồng ngô năng suất thấp sang các loại cây có giá trị kinh tế cao, vượt hơn bốn lần so với kế hoạch ban đầu là 40,8 ha. Trong đó, diện tích trồng gừng đạt trên hơn 177 ha, trở thành cây trồng chủ lực của địa phương.

Riêng trong năm nay, xã tiếp tục mở rộng thêm khoảng 35 ha gừng, tập trung tại các thôn Má Xí, Má Lé, Cẳng Tằng và Sáy Sà Phìn, từng bước hình thành vùng nguyên liệu tập trung phục vụ sản xuất hàng hóa.

Không chỉ mở rộng diện tích, địa phương còn chú trọng giải quyết bài toán đầu ra cho nông sản thông qua liên kết với Công ty TNHH MTV Thiên Phú SH thu mua. Đến nay, các đơn vị liên kết đã thu mua trên 1.300 tấn gừng của người dân với giá dao động từ 7.000-8.000 đồng/kg.

Việc hình thành chuỗi liên kết sản xuất - tiêu thụ giúp nông dân giảm áp lực về thị trường, yên tâm đầu tư sản xuất, đồng thời tạo nền tảng để phát triển vùng gừng theo hướng ổn định và bền vững.

Trong buổi khảo sát, Bí thư Đảng ủy xã Lũng Cú Dương Ngọc Đức ghi nhận tinh thần tiên phong của gia đình chị Hầu Thị Mỷ trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đồng thời đề nghị các cơ quan chuyên môn tiếp tục đồng hành cùng người dân, tăng cường hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh và theo dõi sát quá trình phát triển của mô hình.

Lãnh đạo xã cũng nhấn mạnh, việc mở rộng diện tích gừng cần được thực hiện theo quy hoạch, bám sát nhu cầu thị trường, tránh phát triển tự phát dẫn đến cung vượt cầu.

Thời gian tới, xã Lũng Cú sẽ tiếp tục quản lý chặt chất lượng giống, đẩy mạnh chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, nâng cao năng lực bảo quản sau thu hoạch và mở rộng liên kết tiêu thụ với doanh nghiệp. Mục tiêu là xây dựng vùng sản xuất gừng hàng hóa tập trung, nâng cao giá trị nông sản, tạo việc làm, tăng thu nhập và góp phần giảm nghèo bền vững cho người dân địa phương.