Lũng Cú tập huấn phát triển du lịch bền vững, ứng dụng AI và chuyển đổi số

Lũng Cú đào tạo người dân làm du lịch cộng đồng theo hướng bền vững

Ngày 13/7, tại xã Lũng Cú, Trung tâm Xúc tiến du lịch tỉnh Tuyên Quang phối hợp với UBND xã Lũng Cú, Công ty TNHH Trải nghiệm HAHA EXE và Công ty TNHH Thương mại Du lịch EXPLORE Hà Giang khai mạc lớp tập huấn nâng cao nhận thức cộng đồng về phát triển du lịch bền vững gắn với chuyển đổi số.

Lớp tập huấn nâng cao nhận thức cộng đồng về phát triển du lịch bền vững gắn với chuyển đổi số diễn ra trong 3 ngày, thu hút đông đảo hộ kinh doanh dịch vụ, chủ cơ sở lưu trú, homestay và người dân địa phương tham gia. Ảnh: Trung tâm xúc tiến du lịch tỉnh Tuyên Quang.

Dự lễ khai mạc có bà Vừ Thị Mai Hương - Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến du lịch tỉnh Tuyên Quang; ông Nguyễn Trung Hậu - Giám đốc Công ty TNHH Trải nghiệm HAHA EXE; ông Vũ Ngọc Hà - Ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội Du lịch tỉnh Tuyên Quang, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Du lịch EXPLORE Hà Giang.

Về phía xã Lũng Cú có các ông: Dương Ngọc Đức - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; Trần Đức Chung - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã cùng lãnh đạo Phòng Văn hóa - Xã hội và cán bộ làm công tác du lịch.

Phát biểu khai mạc, ông Dương Ngọc Đức - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã nhấn mạnh lớp tập huấn là hoạt động thiết thực nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 và Nghị quyết số 92-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Ông Dương Ngọc Đức - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Lũng Cú phát biểu tại lớp tập huấn. Ảnh: Trung tâm xúc tiến du lịch tỉnh Tuyên Quang.

Theo đó, tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2030 đón 6 triệu lượt khách, tổng thu từ du lịch đạt 16.300 tỷ đồng, hướng tới mô hình phát triển xanh và bền vững.

Người dân là chủ thể của phát triển du lịch. Muốn du lịch phát triển lâu dài thì trước hết người dân phải được trang bị kiến thức, kỹ năng phục vụ, ý thức giữ gìn môi trường và bảo tồn bản sắc văn hóa truyền thống.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Lũng Cú đề nghị các học viên phát huy tinh thần trách nhiệm, tiếp thu đầy đủ kiến thức để vận dụng hiệu quả vào thực tiễn, góp phần khai thác tốt tiềm năng, lợi thế du lịch của địa phương.

Hướng tới điểm đến xanh, chuyên nghiệp và đậm bản sắc

Trong thời gian 3 ngày, học viên sẽ nghiên cứu 10 chuyên đề về phát triển du lịch cộng đồng, du lịch xanh, cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển du lịch, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng mô hình du lịch theo định hướng Net Zero.

Điểm mới của chương trình là nội dung về ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và chuyển đổi số trong quảng bá, bán sản phẩm và quản lý hoạt động du lịch. Các chủ homestay, cơ sở lưu trú sẽ được hướng dẫn cách sử dụng các nền tảng số để tiếp cận khách hàng, xây dựng hình ảnh điểm đến và nâng cao hiệu quả kinh doanh.

việc đưa AI vào chương trình tập huấn nhằm giúp người dân từng bước thích ứng với xu hướng du lịch thông minh, giảm chi phí quảng bá và mở rộng thị trường khách trong nước cũng như quốc tế.

Thông qua lớp tập huấn, các học viên được cập nhật kiến thức, nâng cao nhận thức và kỹ năng làm du lịch cộng đồng; từng bước nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong hoạt động du lịch.

Chương trình cũng hướng tới mục tiêu xây dựng Lũng Cú trở thành điểm đến du lịch cộng đồng chuyên nghiệp, xanh, an toàn và đậm đà bản sắc văn hóa, nơi người dân không chỉ tham gia làm du lịch mà còn trực tiếp hưởng lợi từ phát triển du lịch bền vững.

Với lợi thế cảnh quan thiên nhiên, kiến trúc truyền thống và bản sắc văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc, Lũng Cú được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những điểm nhấn trên bản đồ du lịch cộng đồng của tỉnh Tuyên Quang trong giai đoạn tới.