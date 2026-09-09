Lũng Cú phát triển mô hình kinh tế nông nghiệp nơi cực Bắc

Gần 180ha gừng mở hướng sản xuất hàng hóa ở Lũng Cú

Tháng 9, khi tiết trời vùng cao bắt đầu se lạnh, trên những nương bãi của xã Lũng Cú, người dân đang tất bật chăm sóc cây trồng bước vào giai đoạn cuối vụ. Những diện tích gừng xanh tốt phủ trên các triền đất, mở ra kỳ vọng về một vụ sản xuất hiệu quả.

Hiện xã Lũng Cú có gần 180ha gừng, với hơn 360 hộ tham gia sản xuất. Năng suất dự kiến đạt khoảng 25 tấn/ha, giá bán ước khoảng 8.000 đồng/kg.

Hiện, xã Lũng Cú có gần 180ha gừng, với hơn 360 hộ tham gia sản xuất. Ảnh: VH.

Việc hình thành vùng gừng tập trung không chỉ góp phần khai thác hiệu quả đất đai mà còn tạo điều kiện để người dân từng bước thay đổi phương thức sản xuất, hướng tới sản xuất hàng hóa thay vì manh mún, nhỏ lẻ.

Cùng với cây gừng, Lũng Cú đang thử nghiệm, mở rộng những giống cây trồng có giá trị kinh tế cao, phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng vùng cao.

Đáng chú ý, giống lúa Khẩu Mang được đưa vào sản xuất với diện tích 10ha tại các thôn Ma Lé và Tắc Tằng. Năng suất dự kiến đạt 50-55 tạ/ha, trong khi giá gạo khoảng 40.000 đồng/kg.

Các loại cây dược liệu như đương quy, sâm bố chính được mở rộng để giúp người nông dân nâng cao thu nhập. Ảnh: Lũng Cú Cực Bắc.

Đây được kỳ vọng là hướng đi nhằm khai thác tốt hơn lợi thế về giống cây trồng bản địa, đồng thời từng bước tạo ra sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của vùng cực Bắc.

Ông Trần Đức Chung, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Lũng Cú cho biết, địa phương xác định không thể tiếp tục sản xuất theo kiểu manh mún mà phải lựa chọn những cây trồng có lợi thế, giá trị kinh tế cao và từng bước xây dựng vùng sản xuất tập trung.

“Định hướng của xã là không sản xuất manh mún mà tập trung vào cây trồng có giá trị cao, đồng hành tìm đầu ra cho bà con”, ông Chung nhấn mạnh.

Cán bộ xuống đồng, nông dân thay đổi cách làm

Để các mô hình kinh tế nông nghiệp ở Lũng Cú phát triển hiệu quả, địa phương chú trọng vai trò hướng dẫn kỹ thuật và đồng hành trực tiếp với người dân.

Từ cây gừng, ớt thương phẩm đến cây dược liệu, chanh tứ mùa hay mô hình chăn nuôi gà an toàn sinh học, cán bộ chuyên môn được phân công xuống cơ sở, hướng dẫn người dân từng khâu sản xuất.

Chị Đàm Thu Huyền, kỹ sư nông nghiệp thuộc Trung tâm Dịch vụ công xã Lũng Cú, cùng các chuyên viên thường xuyên trực tiếp xuống đồng ruộng, hướng dẫn kỹ thuật cho người dân.

Theo ông Bùi Tiến Dũng, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ công xã Lũng Cú, đơn vị đã cử cán bộ hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi an toàn sinh học, qua đó giúp các mô hình nâng cao tỷ lệ sống, vật nuôi sinh trưởng tốt.

Cách làm “cầm tay chỉ việc” đang giúp nông dân vùng cao tiếp cận kỹ thuật mới, nhất là trong chăm sóc cây trồng, phòng chống dịch bệnh và tổ chức sản xuất.

Đặc biệt, tinh thần cán bộ cùng làm với dân đang tạo hiệu ứng tích cực tại cơ sở. Khối Đảng ủy, UBND, Công an, Quân sự, Biên phòng và các trường học trên địa bàn đều trích kinh phí, trực tiếp xây dựng các mô hình gừng, ớt, hạt dẻ cùng người dân.

Từ sự gương mẫu của cán bộ, nhiều hộ dân bắt đầu mạnh dạn thay đổi cách nghĩ, cách làm, chủ động tích tụ đất đai để hình thành những vùng sản xuất tập trung.

Ông Nguyễn Văn Toại, Bí thư Chi bộ thôn Ma Lé, chia sẻ: “Cán bộ đi trước thì nhân dân mới tin. Bà con Ma Lé giờ đây chủ động tích tụ đất đai, tích cực vươn lên làm giàu”.

Đa dạng mô hình, nâng giá trị nông sản Lũng Cú

Bên cạnh cây gừng và lúa Khẩu Mang, xã Lũng Cú đang từng bước đa dạng hóa các mô hình sản xuất, phát huy lợi thế đặc thù của vùng cao.

Các loại cây dược liệu như đương quy, sâm bố chính được mở rộng; cây ớt thương phẩm, chanh tứ mùa tiếp tục được phát triển. Trong chăn nuôi, địa phương khuyến khích các mô hình gà an toàn sinh học, từng bước nâng cao chất lượng sản phẩm và hạn chế rủi ro dịch bệnh.

Lũng Cú cũng duy trì vùng cây ăn quả ôn đới, phát triển đàn gia súc gần 15.000 con cùng hơn 1.000 tổ ong mật.

Sự đa dạng về cây trồng, vật nuôi đang tạo nên bức tranh nông nghiệp nhiều màu sắc ở vùng cực Bắc. Thay vì chỉ dựa vào một vài sản phẩm truyền thống, người dân có thêm lựa chọn để nâng cao hiệu quả sử dụng đất và tăng thu nhập.

Lũng Cú hướng tới nông nghiệp sinh thái gắn với du lịch

Theo định hướng của xã Lũng Cú, phát triển nông nghiệp trong thời gian tới không chỉ dừng ở việc tăng năng suất mà hướng tới nâng cao giá trị sản phẩm, xây dựng nền nông nghiệp sinh thái gắn với du lịch.

Khi các sản phẩm đặc trưng như gừng, lúa Khẩu Mang, mật ong, cây ăn quả ôn đới hay các sản phẩm chăn nuôi được nâng cao chất lượng, xây dựng thương hiệu và kết nối với hoạt động tham quan, trải nghiệm, giá trị từ sản vật địa phương sẽ có thêm dư địa phát triển.

Từ những nương gừng xanh mướt, ruộng lúa Khẩu Mang đến những đàn gia súc, ong mật và vùng cây ăn quả ôn đới, một diện mạo mới đang dần hình thành ở Lũng Cú.

Đó không chỉ là câu chuyện về những mùa vụ bội thu mà còn là sự chuyển biến trong tư duy sản xuất của người dân nơi cực Bắc: sản xuất theo hướng hàng hóa, dựa trên lợi thế địa phương, có sự đồng hành của chính quyền và từng bước hướng tới những sản phẩm có giá trị cao.

Một “làn gió mới” đang thổi trên những nương bãi nơi cực Bắc, mang theo kỳ vọng về một nền nông nghiệp sinh thái, hiệu quả, bền vững, góp phần nâng cao đời sống người dân Lũng Cú.