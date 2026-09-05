Lũng Cú nâng tầm giá trị chè Shan tuyết cổ thụ nơi cực Bắc

Lũng Cú bảo tồn những cây chè Shan tuyết cổ thụ giữa núi đá

Tại khu vực núi 1.911m, thuộc các thôn Má Lầu, Má Là của xã Lũng Cú (tỉnh Tuyên Quang) những cây chè Shan tuyết cổ thụ vẫn sinh trưởng giữa địa hình núi đá khắc nghiệt. Đây là nguồn tài nguyên bản địa quý giá, gắn bó với đời sống của người dân Lũng Cú qua nhiều thế hệ.

Thực hiện Công văn số 4209/UBND-KH&CĐS của UBND tỉnh Tuyên Quang về bảo tồn, nâng cao giá trị và phát triển bền vững quần thể chè Shan tuyết cổ thụ và cây chè di sản, xã Lũng Cú đã chủ động rà soát, xác định những cây chè Shan tuyết đầu dòng để có phương án khoanh vùng, chăm sóc và bảo tồn.

Lãnh đạo UBND xã Lũng Cú và lực lượng kiểm lâm rà soát, xác định các cây chè Shan tuyết đầu dòng, từng bước khoanh vùng để có phương án bảo tồn, chăm sóc và phát triển. Ảnh: Việt Anh.

Theo định hướng của địa phương, việc bảo tồn chè Shan tuyết Lũng Cú không chỉ nhằm gìn giữ nguồn gen quý mà còn hướng tới khai thác hiệu quả giá trị kinh tế, văn hóa và du lịch của cây chè.

Xã Lũng Cú cũng tăng cường phối hợp với doanh nghiệp, hợp tác xã để từng bước hình thành chuỗi giá trị từ bảo tồn nguồn giống, chăm sóc, thu hái, chế biến đến tiêu thụ sản phẩm.

Cách làm này được kỳ vọng giúp cây chè Shan tuyết chuyển từ sản phẩm nông nghiệp truyền thống sang sản phẩm hàng hóa có giá trị cao hơn.

Xã Lũng Cú chú trọng đào tạo nhân lực theo hướng phát triển toàn diện chuỗi giá trị cây chè. Ảnh: Việt Anh.

Đẩy mạnh chế biến, nâng giá trị trà Lũng Cú

Một trong những hướng đi được xã Lũng Cú chú trọng là nâng cao giá trị cây chè thông qua chế biến.

Địa phương tạo điều kiện, hướng dẫn các hợp tác xã nông nghiệp đầu tư, mở rộng xưởng chế biến các sản phẩm trà từ nguồn nguyên liệu chè Shan tuyết bản địa. Việc đầu tư vào chế biến giúp từng bước chuẩn hóa quy trình sản xuất, đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao giá trị búp chè.

Du khách trải nghiệm hành trình từ tham quan vùng chè, tìm hiểu những cây chè lâu năm, trực tiếp hái chè, chế biến chè thủ công đến thưởng trà. Ảnh: Việt Anh.

Nếu trước đây người dân chủ yếu thu hái, chế biến chè theo phương thức truyền thống thì nay, việc phát triển sản phẩm theo chuỗi đang mở ra cơ hội để trà Lũng Cú tiếp cận thị trường rộng hơn.

Không chỉ tập trung vào sản xuất, địa phương còn chú trọng đào tạo nhân lực phục vụ toàn bộ chuỗi giá trị. Người dân được hướng dẫn các kỹ năng từ chăm sóc, thu hái, chế biến đến quảng bá và tiêu thụ sản phẩm.

Đặc biệt, thế hệ trẻ được định hướng trở thành lực lượng kế cận trong việc bảo tồn và phát huy văn hóa trà. Bên cạnh kỹ thuật làm chè thủ công, người dân trẻ có cơ hội tìm hiểu văn hóa trà, kỹ năng phục vụ du lịch và ứng dụng truyền thông số để quảng bá sản phẩm, hình ảnh quê hương.

Nếu trước đây người dân chủ yếu thu hái, chế biến chè theo phương thức truyền thống thì nay, việc phát triển sản phẩm theo chuỗi đang mở ra cơ hội để trà Lũng Cú tiếp cận thị trường rộng hơn. Ảnh: Việt Anh.

Qua đó, cây chè Shan tuyết cổ thụ đang dần được nhìn nhận không chỉ dưới góc độ cây trồng mà còn là tài nguyên văn hóa và sinh kế của cộng đồng nơi cực Bắc.

Gắn chè Shan tuyết với du lịch trải nghiệm

Cùng với phát triển sản phẩm trà, xã Lũng Cú đang hướng dẫn các hợp tác xã từng bước xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng gắn với vùng chè Shan tuyết cổ thụ.

Du khách có thể trải nghiệm hành trình khám phá vùng chè, tìm hiểu những cây chè lâu năm, trực tiếp hái chè, chế biến chè thủ công, thưởng trà và tìm hiểu không gian văn hóa truyền thống của đồng bào địa phương.

Chè Shan tuyết Lũng Cú. Ảnh: Việt Anh.

Việc hình thành các sản phẩm trải nghiệm từ cây chè được kỳ vọng tạo thêm giá trị gia tăng cho sản phẩm nông nghiệp, đồng thời góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch của Lũng Cú.

Đây cũng là hướng đi giúp kéo dài thời gian trải nghiệm của du khách, đưa sản vật địa phương trở thành một phần trong hành trình khám phá vùng đất cực Bắc.

Để nâng sức hút cho sản phẩm, xã Lũng Cú quan tâm đến hoạt động xúc tiến, quảng bá, kết nối tour, tuyến du lịch; đồng thời lồng ghép các chương trình, dự án để nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch cộng đồng và kỹ năng phục vụ du khách cho người dân.

Chè Shan tuyết mở hướng sinh kế bền vững cho người dân Lũng Cú

Từ bảo tồn cây chè cổ thụ, phát triển chế biến đến xây dựng sản phẩm trà và kết nối du lịch cộng đồng, Lũng Cú đang từng bước hình thành hướng phát triển mới dựa trên lợi thế tài nguyên bản địa.

Giá trị của chè Shan tuyết Lũng Cú vì thế không chỉ nằm ở sản phẩm trà mà còn được mở rộng sang giá trị văn hóa, cảnh quan và trải nghiệm du lịch.

Việc bảo tồn và phát huy hiệu quả quần thể chè Shan tuyết cổ thụ góp phần gìn giữ nguồn gen quý, bảo tồn nét văn hóa trà truyền thống, đồng thời tạo thêm cơ hội sinh kế, nâng cao thu nhập cho người dân.

Trong thời gian tới, Lũng Cú tiếp tục hướng tới xây dựng thương hiệu sản phẩm chè đặc trưng, nâng cao giá trị chế biến, mở rộng thị trường và gắn vùng chè với du lịch cộng đồng.

Giữa núi đá nơi cực Bắc, những cây chè Shan tuyết cổ thụ đang được kỳ vọng trở thành một sản phẩm đặc trưng của Lũng Cú, kết nối hài hòa giữa bảo tồn thiên nhiên, gìn giữ văn hóa và phát triển kinh tế bền vững.