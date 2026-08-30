Lũng Cú tăng kiểm tra cơ sở kinh doanh du lịch dịp 2/9

Sáng 30/8, đoàn kiểm tra liên ngành xã Lũng Cú đã tiến hành kiểm tra thực tế tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch, nhà hàng, hộ kinh doanh và cơ sở lưu trú trên địa bàn.

Đây là thời điểm lượng khách du lịch đến Lũng Cú tham quan, trải nghiệm tăng cao, nhất là tại thôn Lô Lô Chải - một trong những điểm đến thu hút du khách khi khám phá vùng cực Bắc.

Đoàn kiểm tra liên ngành xã Lũng Cú tăng cường hoạt động kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động kinh doanh trong đợt cao điểm dịp Quốc khánh 2/9. Ảnh: Việt Anh.

Đoàn kiểm tra tập trung vào các nội dung như vệ sinh an toàn thực phẩm; nguồn gốc, chất lượng hàng hóa; việc niêm yết và bán đúng giá niêm yết; giấy chứng nhận, giấy tờ liên quan đến hoạt động kinh doanh; điều kiện phòng cháy, chữa cháy và bảo đảm an toàn tại các cơ sở lưu trú.

Qua kiểm tra, đoàn công tác đồng thời tuyên truyền, nhắc nhở các hộ kinh doanh nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân và du khách.

Địa phương yêu cầu các cơ sở kinh doanh không để xảy ra tình trạng chèo kéo, ép giá, cung cấp dịch vụ kém chất lượng hoặc vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm, qua đó góp phần giữ gìn hình ảnh du lịch Lũng Cú.

Công khai đường dây nóng để du khách phản ánh

Cùng với kiểm tra trực tiếp, xã Lũng Cú đã niêm yết công khai đường dây nóng tại các nhà hàng, cơ sở kinh doanh để tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân và du khách.

Đoàn kiểm tra tuyên truyền các hộ kinh doanh nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, chủ động bảo đảm quyền lợi chính đáng của du khách, không để xảy ra tình trạng chèo kéo, ép giá, cung cấp dịch vụ không bảo đảm chất lượng, làm ảnh hưởng đến môi trường du lịch trên địa bàn xã Lũng Cú. Ảnh: Việt Anh.

Khi phát sinh vấn đề liên quan đến giá cả, chất lượng dịch vụ, vệ sinh an toàn thực phẩm hoặc những nội dung khác trong quá trình tham quan, ăn uống, lưu trú, du khách có thể liên hệ đường dây nóng để được tiếp nhận, kiểm tra và xử lý kịp thời.

Theo địa phương, đây là giải pháp thiết thực nhằm tăng tính minh bạch trong hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch, đồng thời nâng cao trách nhiệm của các cơ sở phục vụ du khách.

Việc công khai đầu mối tiếp nhận phản ánh cũng giúp chính quyền địa phương kịp thời nắm bắt những vấn đề phát sinh, tránh để các vụ việc nhỏ trở thành thông tin tiêu cực ảnh hưởng đến hình ảnh điểm đến.

Chủ động xử lý thông tin trên mạng xã hội

Trong bối cảnh thông tin trên mạng xã hội có tốc độ lan truyền nhanh, xã Lũng Cú xác định chất lượng dịch vụ, an toàn của du khách và khả năng xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh là những yếu tố quan trọng để giữ uy tín cho điểm đến.

Địa phương chủ động kiểm tra, xác minh và chấn chỉnh những nội dung chưa phù hợp; đồng thời tăng cường cung cấp thông tin chính thống, góp phần hạn chế tác động từ những thông tin chưa được kiểm chứng hoặc sai lệch.

Việc này đặc biệt có ý nghĩa đối với thôn Lô Lô Chải - nơi đang thu hút đông du khách đến tham quan, trải nghiệm văn hóa, cảnh quan và đời sống cộng đồng.

Giữ hình ảnh Lũng Cú là điểm đến an toàn, thân thiện

Tăng cường kiểm tra trong dịp cao điểm Quốc khánh 2/9 không chỉ nhằm bảo đảm an toàn cho người dân và du khách mà còn hướng tới xây dựng môi trường du lịch văn minh, lành mạnh.

Thông qua việc siết chặt quản lý dịch vụ, công khai đường dây nóng và nâng cao trách nhiệm của các cơ sở kinh doanh, Lũng Cú hướng tới mục tiêu tạo sự yên tâm cho du khách khi tham quan, lưu trú và trải nghiệm tại địa phương.

Qua đó, địa phương tiếp tục xây dựng hình ảnh Lũng Cú là điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn; góp phần quảng bá những giá trị văn hóa, cảnh quan và con người vùng cực Bắc đến du khách trong và ngoài tỉnh.