Lúa tươi tăng, gạo nguyên liệu lại giảm

Giá lúa gạo hôm nay 22/9

Tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, giá lúa gạo hôm nay (22/9) diễn biến trái chiều so với ngày hôm trước.

Cụ thể, giá gạo nguyên liệu IR 504 và gạo nguyên liệu CL 555 cùng giảm nhẹ 50 đồng/kg, đạt 8.600 – 8.700 đồng/kg.

Ở nhóm phụ phẩm, giá tấm 3,4 vẫn ổn định ở mức 8.500 – 8.600 đồng/kg, giá cám đạt 7.300 – 7.650 đồng/kg.

Ghi nhận tại các địa phương hôm nay, giao dịch mua bán ít, giá tương đối ổn. Tại An Giang, giao dịch mua bán chậm, giá gạo ít biến động.

Tại khu vực Lấp Vò (Đồng Tháp), gạo về ít, đầu tuần giao dịch chậm, giá gạo các loại ít biến động. Tại An Cư (Đồng Tháp), giao dịch mua bán ít, giá gạo tương đối ổn định.

Tại các chợ lẻ gạo giá gạo bình giá so với đầu tuần. Hiện gạo Nàng Nhen có giá niêm yết cao nhất 28.000 đồng/kg; gạo Hương Lài 22.000 đồng/kg; gạo thơm Thái hạt dài dao động ở mức 20.000 - 22.000 đồng/kg; gạo Nàng Hoa ở mốc 21.000 đồng/kg; gạo thơm Jasmine dao động ở mức 17.000 - 18.00 đồng/kg; gạo Đài thơm dao động 15.000 - 16.000 đồng/kg; gạo trắng thông dụng ở mốc 16.000 đồng/kg; giá gạo thường dao động ở mức 14.000 - 15.000 đồng/kg; gạo Sóc thường dao động ở mức 15.000 - 16.000 đồng/kg; gạo Sóc Thái giá 20.000 đồng/kg; gạo Nhật giá 22.000 đồng/kg; gạo OM 18 dao động ở mức 15.500 - 16.500 đồng/kg.

Đối với mặt hàng lúa, theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, giá lúa tươi OM 18 tăng 100 đồng/kg dao động ở mức 6.000 - 6.100 đồng/kg; giá lúa tươi Đài Thơm 8 cũng tăng 100 đồng/kg, lên 6.100 - 6.200 đồng/kg. Giá lúa tươi OM 5451 tăng 100 đồng/kg dao động mức 6.000 - 6.100 đồng/kg; lúa tươi IR 50404 tăng 100 đồng/kg dao động ở mức 5.900 - 6.000 đồng/kg; giá lúa tươi OM 34 tăng 100 đồng/kg dao động mức 5.700 - 5.900 đồng/kg.

Ghi nhận tại các địa phương hôm nay, lúa Hè Thu vãn đồng, lúa Thu Đông chào bán lượng khá ở một số khu vực, giá lúa biến động nhẹ. Tại Cần Thơ, lúa Thu Đông chào bán có lượng khá, giá ít biến động.

Tại An Giang, lúa Hè Thu vãn đồng, một số loại lúa tươi tăng nhẹ. Tại Đồng Tháp, Cà Mau, Tây Ninh, Vĩnh Long, giao dịch mua bán vẫn chậm, giá lúa ít biến động.

Trên thị trường xuất khẩu, theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), gạo Jasmine của Việt Nam tiếp tục giao dịch ở mức 526 - 530 USD/tấn, gạo thơm 5% tấm đạt 440 - 445 USD/tấn và gạo trắng 5% tấm được chào bán 423 - 427 USD/tấn.

Trong nhóm các nhà xuất khẩu lớn, gạo trắng 5% tấm của Thái Lan tiếp tục dẫn đầu về giá, ở mức 477 - 481 USD/tấn.

Sản phẩm cùng loại của Pakistan đứng ở mức 419 - 423 USD/tấn, trong khi gạo trắng 5% tấm của Ấn Độ có giá 375 - 379 USD/tấn và gạo đồ 5% tấm ở mức 377 - 381 USD/tấn.

Theo Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO), sản lượng gạo toàn cầu niên vụ 2026/27 dự kiến giảm 1,9%, xuống 553,1 triệu tấn, chủ yếu do biên lợi nhuận của người sản xuất giảm và thời tiết bất lợi liên quan đến El Nino.

Tuy nhiên, nguồn cung gạo toàn cầu vẫn được đánh giá tương đối dồi dào, với tổng nguồn cung dự kiến đạt 774,3 triệu tấn, mức sử dụng 559 triệu tấn và tồn kho cuối kỳ 215,1 triệu tấn, tương đương tỷ lệ tồn kho so với sử dụng là 38%.

Theo thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường và Bộ Công Thương, trong 8 tháng đầu năm 2026, Việt Nam xuất khẩu hơn 6 triệu tấn gạo, trị giá 2,9 tỷ USD, giảm 6,3% về lượng và 11,9% về trị giá so với cùng kỳ năm 2025.

Châu Á tiếp tục là khu vực tiêu thụ gạo chủ lực của Việt Nam. Philippines đứng đầu với thị phần 43,2%, tiếp đến là Trung Quốc và Ghana, lần lượt chiếm 18,4% và 11%.

Được biết, đến nay, trong nhóm 15 thị trường xuất khẩu lớn nhất của gạo Việt, Iraq ghi nhận mức tăng giá trị xuất khẩu mạnh nhất, gấp 110 lần so với cùng kỳ; Trung Quốc tăng 92,2%. Ở chiều ngược lại, Bờ Biển Ngà giảm hơn 55%, mức giảm mạnh nhất trong nhóm.

Những diễn biến trên cho thấy cơ cấu thị trường xuất khẩu gạo của Việt Nam đang có sự thay đổi, với mức tăng đáng kể tại một số thị trường, trong khi xuất khẩu sang một số thị trường truyền thống chịu sức ép.