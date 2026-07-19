Lai Châu di dời hơn 200 hộ dân vì vết nứt lớn trên núi

Lũ tại xã Mường Than (Lai Châu) vừa rút bớt thì người dân lại đối mặt với một hiểm họa khác. Một vết nứt lớn xuất hiện trên sườn núi ngay phía sau khu dân cư bản Noong Thăng buộc chính quyền phải khẩn cấp sơ tán toàn bộ 219 hộ dân trong đêm để phòng nguy cơ sạt lở.

Sau nhiều giờ chạy đua với thời gian, đến khoảng 20 giờ 30 phút ngày 18/7, toàn bộ 219 hộ với 1.256 nhân khẩu ở bản Noong Thăng, xã Mường Than đã được đưa đến nơi an toàn.

Trận lũ quét kinh hoàng quét qua các bản: Chít, Che Bó, Nậm Sáng, Sắp Ngụa, Ngà Phát của xã Mường Than. Ảnh: Thiên Long.

Quyết định sơ tán được đưa ra ngay sau khi người dân phát hiện một vết nứt lớn trên sườn núi nằm phía trên khu dân cư. Trong bối cảnh đất đá đã ngấm nước sau nhiều ngày mưa lớn, nguy cơ sạt lở được đánh giá ở mức rất cao.

Ông Tao Văn Giót - Bí thư Đảng ủy xã Mường Than cho biết, địa phương đã huy động toàn bộ lực lượng công an, quân đội, dân quân cùng chính quyền cơ sở đến từng hộ dân vận động di chuyển. Với những trường hợp còn chần chừ, lực lượng chức năng kiên trì thuyết phục, đồng thời yêu cầu người dân rời khỏi khu vực nguy hiểm để đảm bảo an toàn tính mạng.

Qua khảo sát thực địa, khu vực phía trên bản Noong Thăng là dãy núi có độ dốc lớn, xuất hiện ba khe nước từ đỉnh núi đổ thẳng xuống khu dân cư. Vết nứt nằm ở lưng chừng sườn núi, làm gia tăng nguy cơ khối đất đá có thể sụt trượt bất cứ lúc nào nếu mưa tiếp tục kéo dài.

Khung cảnh tan hoang sau trận lũ quét ở Mường Than. Ảnh: Thiên Long.

Anh Tòng Văn Pụa, Trưởng ban Công tác Mặt trận bản Noong Thăng cho biết, từ khoảng 16 giờ ngày 18/7, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ quân đội, công an cùng lực lượng địa phương đã hỗ trợ người dân di chuyển người và tài sản đến nơi an toàn.

"Điều đáng lo nhất lúc này là nếu mưa tiếp diễn, khu vực có thể xảy ra lũ ống, lũ quét hoặc sạt lở lớn", anh Pụa nói.

Mưa lớn còn kéo dài, nguy cơ sạt lở ở mức cao

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong đêm 18 và sáng 19/7, nhiều địa phương vùng núi phía Bắc như Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Tuyên Quang và Cao Bằng tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to kèm dông. Lượng mưa đo được từ 19 giờ ngày 18/7 đến 8 giờ sáng 19/7 tại một số nơi vượt 70mm.

Công tác khắc phục hậu quả đang được tỉnh Lai Châu và xã Mường Than triển khai tích cực. Ảnh: Thiên Long.

Cơ quan khí tượng dự báo từ ngày 19 đến đêm 20/7, khu vực vùng núi Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, phổ biến từ 50-100mm, nhiều nơi có thể vượt 250mm.

Riêng tại Lai Châu, các khu vực Sin Suối Hồ, Thu Lũm, Pu Sam Cáp, Sì Lở Lầu, Dào San và Khổng Lào được cảnh báo có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất.

Cả hệ thống chính trị căng mình khắc phục hậu quả sau lũ

Trong khi vẫn phải ứng phó với nguy cơ thiên tai tiếp diễn, tỉnh Lai Châu đang tập trung tối đa lực lượng để khắc phục hậu quả trận lũ lịch sử tại xã Mường Than.

Theo thống kê của UBND tỉnh Lai Châu, đến 15 giờ ngày 18/7, mưa lũ đã làm 4 người tử vong, 4 người mất tích và 8 người bị thương. Tổng thiệt hại toàn tỉnh ước khoảng 190 tỷ đồng.

Riêng xã Mường Than chịu thiệt hại đặc biệt nặng nề với 29 căn nhà bị ảnh hưởng, hơn 400 ha lúa và hoa màu bị cuốn trôi, nhiều tuyến quốc lộ bị sạt lở gây chia cắt giao thông. Thiệt hại riêng của địa phương này ước tính trên 120 tỷ đồng.

Ngay sau thiên tai, khoảng 500 cán bộ, chiến sĩ quân đội, công an, dân quân tự vệ cùng các lực lượng tại chỗ đã được huy động đến hiện trường cứu hộ, tìm kiếm người mất tích, hỗ trợ người dân di dời tài sản và dọn dẹp nhà cửa.

Song song với công tác cứu nạn, các đơn vị chức năng khẩn trương san gạt đất đá để thông tuyến giao thông, khôi phục điện sinh hoạt và lập các chốt kiểm soát tại những khu vực có nguy cơ sạt lở nhằm ngăn người dân quay trở lại vùng nguy hiểm.

Đến chiều 18/7, toàn bộ các hộ dân nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở cao đã được di dời đến nơi an toàn.

Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu Hà Quang Trung cho biết, các hộ dân sơ tán hiện đều được bố trí nơi ở tạm tại trường học, nhà văn hóa và được bảo đảm đầy đủ lương thực, thực phẩm cùng các nhu yếu phẩm thiết yếu.

Theo ông Trung, về lâu dài, tỉnh đã khảo sát, lựa chọn các vị trí tái định cư phù hợp để triển khai xây dựng nhà ở ngay sau khi điều kiện thời tiết ổn định, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống, hạn chế thấp nhất nguy cơ tái diễn thiệt hại do thiên tai.