Lời khuyên cho những người uống lá đinh lăng mỗi ngày
15/09/2026 19:36 GMT +7
Lá đinh lăng quen thuộc trong đời sống người Việt, vừa được dùng làm rau gia vị, cây cảnh vừa được sử dụng trong y học cổ truyền. Vậy lá đinh lăng có tác dụng gì và uống nước lá đinh lăng hằng ngày có tốt không?
Lá đinh lăng có tác dụng gì đối với sức khỏe?
Theo y học cổ truyền, đinh lăng được sử dụng với nhiều mục đích như hỗ trợ bồi bổ cơ thể, giảm tình trạng suy nhược, cải thiện tiêu hóa, hỗ trợ phụ nữ sau sinh ít sữa, giảm đau nhức, giảm ho, hỗ trợ tiểu tiện và một số vấn đề khác. Trong đó, lá đinh lăng thường được dùng trong các bài thuốc dân gian để hỗ trợ cảm sốt, mụn nhọt, sưng tấy hoặc sưng vú.
Hỗ trợ các vấn đề về tiêu hóa
Theo kinh nghiệm dân gian, lá đinh lăng được dùng để hỗ trợ giảm một số triệu chứng tiêu hóa như tiêu chảy, đầy hơi, khó tiêu. Lá thường được rửa sạch, ngâm nước muối loãng rồi đun sôi, chắt lấy nước uống khi còn ấm. Tuy nhiên, nếu tiêu chảy hoặc rối loạn tiêu hóa kéo dài, cần thăm khám để xác định nguyên nhân, không nên tự điều trị bằng nước lá đinh lăng trong thời gian dài.
Hỗ trợ giảm đau lưng, nhức mỏi khi thời tiết thay đổi
Theo y học cổ truyền, lá và cành đinh lăng được dùng trong một số bài thuốc dân gian nhằm hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, đau lưng, nhất là khi thời tiết thay đổi. Một cách dùng là sắc 30 g lá đinh lăng tươi với 15 g mỗi loại cúc tần, rễ cây trinh nữ và cam thảo dây cùng 800 ml nước, đến khi còn khoảng 300 ml, chia 3 lần uống trong ngày. Đây chỉ là kinh nghiệm dân gian, không thay thế điều trị y khoa; người đau lưng kéo dài hoặc dữ dội nên đi khám để xác định nguyên nhân.
Hỗ trợ các vấn đề về da
Theo y học cổ truyền, lá đinh lăng có tính mát, thường được dùng để thanh nhiệt, giải độc và hỗ trợ giảm ngứa. Một số bài thuốc dân gian sử dụng lá đinh lăng cho các tình trạng như mề đay, viêm da. Cách dùng thường là sắc 80 g lá khô với 500 ml nước còn 250 ml, chia 2 lần uống trong ngày, dùng khoảng 10 ngày. Tuy nhiên, nếu phát ban, ngứa kéo dài hoặc xuất hiện tổn thương bất thường trên da, người bệnh nên đi khám để xác định nguyên nhân và điều trị phù hợp.
Hỗ trợ giảm các triệu chứng liên quan đến kinh nguyệt
Theo y học cổ truyền, cành và lá đinh lăng được dùng trong một số bài thuốc hỗ trợ phụ nữ giảm đau bụng kinh, rối loạn kinh nguyệt. Theo kinh nghiệm dân gian, có thể sắc cành, lá tươi lấy nước uống khi còn ấm. Tuy nhiên, các triệu chứng kéo dài có thể liên quan đến bệnh lý phụ khoa, vì vậy không nên tự dùng nước lá đinh lăng thay cho việc thăm khám và điều trị.
Hỗ trợ cải thiện giấc ngủ
Theo y học cổ truyền, đinh lăng được dùng với mục đích bồi bổ cơ thể, giảm mệt mỏi và hỗ trợ cải thiện đau đầu, mất ngủ. Một bài thuốc dân gian gồm lá đinh lăng khô, rau má, cỏ mực, tam điệp, lá vông mỗi loại 20 g; lá trinh nữ 16 g; hoàng bá, hoàng liên và bạch linh mỗi loại 10 g, sắc với 700 ml nước còn 300 ml, chia 2 lần uống trong ngày. Do có nhiều thành phần, không nên tự ý phối hợp hoặc dùng kéo dài khi chưa có hướng dẫn chuyên môn.
Cách dùng lá đinh lăng hiệu quả
Đinh lăng có thể dùng tươi hoặc khô nhưng hiệu quả và độ an toàn phụ thuộc vào liều lượng và cách sử dụng. Không nên uống nước lá đinh lăng hàng ngày hoặc kéo dài vì có thể gây buồn nôn, chóng mặt, mệt mỏi khi dùng không phù hợp. Người đang dùng thuốc, trẻ nhỏ và phụ nữ mang thai không nên tự ý sử dụng, cần tham khảo ý kiến bác sĩ.
Lưu ý khi uống lá đinh lăng
Khi dùng lá đinh lăng, không nên tự ý sử dụng liều cao hoặc kéo dài. Nếu xuất hiện buồn nôn, chóng mặt, mệt mỏi hay triệu chứng bất thường, cần ngừng sử dụng và đi khám khi cần thiết. Hiệu quả tùy thuộc cơ địa và tình trạng sức khỏe; nước lá đinh lăng chỉ nên dùng hỗ trợ, không thay thế thuốc điều trị. Người dùng cũng nên ưu tiên chế độ ăn đa dạng, đủ chất và vận động thường xuyên.
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