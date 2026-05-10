Lời khuyên cho những người thường xuyên mua dưa lê về ăn

Dưa lê là một loại trái cây ưa thích của nhiều người. Dưa lê có rất nhiều tác dụng có lợi cho sức khoẻ. Vậy dưa lê có tác dụng gì? Ăn dưa lê có tốt không?

Dưa lê (còn gọi là dưa mật) là một loại trái cây có hình tròn hoặc bầu dục có vỏ mịn, màu xanh lục ngả vàng. Dưa lê có vị ngọt thanh nên thường được sử dụng để giải nhiệt. Trong dưa lê có chứa rất nhiều dưỡng chất thiết yếu cho cơ thể.

Các nghiên cứu cho thấy dưa lê chứa nhiều vitamin K, folate và magiê nên có tác dụng hỗ trợ kiểm soát huyết áp, tốt cho xương khớp. Nhờ hàm lượng kali cao và natri thấp, loại quả này giúp cân bằng điện giải, giảm áp lực lên thành mạch, tốt cho tim mạch.

Với lượng chất xơ nhất định, dưa lê làm chậm quá trình hấp thu đường, chất béo và tăng nhu động ruột. Điều này đặc biệt hữu ích với những người bị táo bón, bệnh tiêu hóa.

Ngoài ra, dưa lê cung cấp nước và dưỡng chất giúp cơ thể thanh nhiệt, giảm cảm giác mệt mỏi trong những ngày nóng. Các vitamin như A, C cùng chất chống oxy hóa còn hỗ trợ làm đẹp da, tăng sức đề kháng. Đáng chú ý, hạt dưa lê cũng giàu protein, axit béo và vi chất, góp phần bổ sung dinh dưỡng nếu được sử dụng hợp lý.

Dù tốt cho sức khỏe, dưa lê nên được ăn với lượng vừa phải, mỗi lần khoảng 2-3 miếng, 2 lần mỗi tuần. Khi ăn, bạn không nên bỏ hạt vì đây là phần chứa nhiều dinh dưỡng.

Dưa lê là loại trái cây sử dụng nhiều thuốc bảo vệ thực vật vì dễ sâu bệnh, vì vậy khi ăn cần rửa sạch quả dưới vòi nước và gọt vỏ. Bạn nên chọn mua dưa vào những ngày nắng vì trời càng nắng, dưa càng ngọt.

Ngược lại, bạn không nên mua dưa vào những ngày mưa vì nước mưa sẽ làm dưa nhạt hơn nhiều. Kinh nghiệm mua dưa là chọn quả tươi, đúng mùa, có mùi thơm tự nhiên và tránh những quả bị dập, nứt hoặc có dấu hiệu hư hỏng.

Lưu ý khi sử dụng

Dù tốt cho sức khỏe, dưa lê nên được ăn với lượng vừa phải, mỗi lần khoảng 2-3 miếng, 2 lần mỗi tuần. Khi ăn, bạn không nên bỏ hạt vì đây là phần chứa nhiều dinh dưỡng.

Dưa lê là loại trái cây sử dụng nhiều thuốc bảo vệ thực vật vì dễ sâu bệnh, vì vậy khi ăn cần rửa sạch quả dưới vòi nước và gọt vỏ. Bạn nên chọn mua dưa vào những ngày nắng vì trời càng nắng, dưa càng ngọt.

Ngược lại, bạn không nên mua dưa vào những ngày mưa vì nước mưa sẽ làm dưa nhạt hơn nhiều. Kinh nghiệm mua dưa là chọn quả tươi, đúng mùa, có mùi thơm tự nhiên và tránh những quả bị dập, nứt hoặc có dấu hiệu hư hỏng.

Tác dụng của dưa lê

Hỗ trợ kiểm soát huyết áp

Thành phần của dưa lê có lượng kali cao trong khi lượng natri thấp. Do đó sử dụng dưa lê có thể làm giảm huyết áp. Ngoài ra các khoáng chất khác trong dưa lê cũng có tác dụng giúp hỗ trợ kiểm soát huyết áp.



Tăng cường sức khỏe xương khớp

Dưa lưới chứa vitamin K, folate và magie. Đây là những chất dinh dưỡng có vai trò sửa chữa và bảo vệ xương chắc khoẻ.

Folate có vai trò giúp vô hiệu hoá hợp chất homocysteine - một hợp chất có thể làm giảm mật độ xương. Do đó có thể giúp bảo vệ xương khỏi bị thoái hoá.

Ngoài ra vitamin K và magie có vai trò cấu tạo lại xương, giúp phục hồi phần xương thoái hoá, do đó giúp tái tạo sụn khớp và xương.

Hỗ trợ kiểm soát lượng đường trong máu

Một số nghiên cứu chỉ ra rằng dưa lê có khả năng giúp kiểm soát lượng đường trong máu của bệnh nhân tiểu đường. Mặc dù có lượng carbohydrate lớn, tiềm ẩn nguy cơ gây tăng lượng đường huyết tạm thời nhưng hàm lượng chất xơ trong dưa lê cùng với các chất dinh dưỡng khác có thể giúp kiểm soát lượng đường huyết hiệu quả.[3]

Bổ sung điện giải và nước

Một trong những tác dụng được biết đến nhiều nhất của dưa lê là tác dụng giải nhiệt. Trong dưa lê chứa khoảng 90% là nước, do đó dưa lê là một loại trái cây tuyệt vời trong việc bổ sung nước cho cơ thể.

Bên cạnh thành phần nước, các chất điện giải trong dưa lê như kali, natri, magie cũng góp phần giúp nạp năng lượng cho các hoạt động của cơ thể và giúp bổ sung điện giải ngay sau khi luyện tập thể thao, mang lại cảm giác sảng khoái.

Làm đẹp da

Trong dưa lê có chứa nhiều vitamin C, do đó có tác dụng tốt lên da của bạn. Vitamin C là thành phần xúc tác cho quá trình sản xuất collagen, giúp da sáng bóng, mịn màng. (Xem thêm các sản phẩm collagen giúp tăng đàn hồi, hạn chế lão hóa, da sáng mịn).

Ngoài ra, vitamin C là một chất chống oxy hoá mạnh, do đó có thể giúp ngăn ngừa quá trình lão hoá của da.

Tốt cho sức khoẻ tim mạch

Thành phần carotenoid và polyphenol của dưa lê có tác dụng chống oxy hoá. Những hợp chất này giúp giảm mức cholesterol trong máu cũng như cải thiện huyết áp. Từ đó có thể ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị bệnh tim mạch.

Ngoài ra, folate trong dưa lê còn có tác dụng giảm nguy cơ đột quỵ ở người cao tuổi. Do đó sử dụng dưa lê thường xuyên có thể cải thiện sức khoẻ tim mạch.

Hỗ trợ giảm cân

Dưa lê có lượng calo rất ít, trong 100g dưa lê chỉ có 36 calo. Do đó ăn dưa lê không những không gây mập mà còn hỗ trợ giảm cân hiệu quả. Lượng nước và các chất dinh dưỡng trong dưa lê giúp cung cấp đủ những dưỡng chất thiết yếu mà cơ thể cần.

Ngoài ra, với lượng chất xơ lớn, ăn dưa lê mang lại cảm giác no lâu hơn, do đó có thể kéo dài khoảng thời gian các bữa ăn. Vì vậy nên dưa lê có thể hỗ trợ giảm cân hiệu quả.



Tăng cường hệ miễn dịch

Nhiều nghiên cứu cho thấy rằng việc bổ sung vitamin C có thể giúp ngăn ngừa và điều trị một số bệnh nhiễm trùng đường hô hấp như cảm lạnh, viêm phổi. Trong dưa lê chứa rất nhiều vitamin C nên ăn dưa lê có lợi cho hệ miễn dịch, tăng cường sức đề kháng. (Xem thêm các sản phẩm vitamin C tăng cường miễn dịch, giảm tình trạng căng thẳng).



Hỗ trợ hệ tiêu hóa

Dưa lê rất giàu chất xơ. Mà chất xơ là một chất có tác dụng rất tốt lên hệ tiêu hoá. Chất xơ giúp thúc đẩy nhu động ruột, qua đó làm giảm nguy cơ táo bón. Ngoài ra, chất xơ cũng có tác dụng tốt giúp hệ vi sinh vật đường ruột phát triển khoẻ mạnh.



Tăng cường thị lực

Người có tuổi tác càng cao càng có nguy cơ bị thoái hoá điểm vàng, đục thuỷ tinh thể. Dưa lê có chứa các carotenoids giúp bảo vệ các tế bào võng mạc, do đó giúp tăng cường thị lực.



Hạn chế dị tật ở thai nhi

Hợp chất folate trong dưa lê đóng vai trò quan trọng trong việc hạn chế nguy cơ nứt đốt sống và các dị tật ống thần kinh, dị tật não,... đối với thai nhi. Do đó các mẹ bầu có thể sử dụng dưa lê như một nguồn cung cấp folate trong thời kì mang thai.



Tốt cho trí não

Bên cạnh folate thì dưa lê còn chứa vitamin B6 - một loại vitamin quan trọng cho quá trình phát triển của não bộ. Thiếu hụt vitamin B6 làm tăng nguy cơ mắc các vấn đề về thần kinh như bệnh Alzheimer và chứng mất trí nhớ.



Ngăn ngừa ung thư

Dưa lê chứa nhiều chất chống oxy hoá có tác dụng vô hiệu hoá các gốc tự do - nguyên nhân gây ra sự phá huỷ tế bào. Do đó dưa lê có thể ngăn ngừa ung thư.

Ngoài ra trong dưa lê có chứa beta - caroten có tác dụng kháng viêm và chống ung thư. Carotenoid có thể ngăn ngừa tác hại đến từ tia cực tím, do đó có thể giúp bảo vệ cơ thể khỏi nguy cơ ung thư da.

Ai nên ăn dưa lê?

Các khuyến cáo về dinh dưỡng đưa ra các khuyến nghị nhóm người nên ăn dưa lê thường xuyên:

- Người cao huyết áp là nhóm nên bổ sung dưa lê vào chế độ ăn nhờ tác dụng hỗ trợ điều hòa huyết áp tự nhiên.

- Người bị nóng trong, mất nước hoặc làm việc ngoài trời nắng nóng sẽ được hưởng lợi từ khả năng giải nhiệt, bổ sung nước của loại quả này.

- Người vừa tập thể thao, làm việc nặng nhọc bổ sung ngay dưa lê rất tốt vì các chất điện giải trong dưa lê như kali, natri, magie góp phần nạp năng lượng, bổ sung điện giải ngay sau khi luyện tập thể thao, mang lại cảm giác sảng khoái.

- Người muốn duy trì vóc dáng cũng có thể chọn dưa lê như một món ăn nhẹ lành mạnh nhờ lượng calo không quá cao và tạo cảm giác no nhẹ.

Tuy nhiên, người mắc bệnh tiểu đường hay bệnh thận nên hạn chế ăn dưa lê có chỉ số đường huyết (GI) cao, ăn nhiều sẽ làm tăng lượng đường trong máu. Loại trái cây này còn chứa nhiều nước và các chất điện giải, ăn nhiều gây áp lực lên thận.

Lưu ý khi sử dụng

Dù tốt cho sức khỏe, dưa lê nên được ăn với lượng vừa phải, mỗi lần khoảng 2-3 miếng, 2 lần mỗi tuần. Khi ăn, bạn không nên bỏ hạt vì đây là phần chứa nhiều dinh dưỡng.

Dưa lê là loại trái cây sử dụng nhiều thuốc bảo vệ thực vật vì dễ sâu bệnh, vì vậy khi ăn cần rửa sạch quả dưới vòi nước và gọt vỏ. Bạn nên chọn mua dưa vào những ngày nắng vì trời càng nắng, dưa càng ngọt.

Ngược lại, bạn không nên mua dưa vào những ngày mưa vì nước mưa sẽ làm dưa nhạt hơn nhiều. Kinh nghiệm mua dưa là chọn quả tươi, đúng mùa, có mùi thơm tự nhiên và tránh những quả bị dập, nứt hoặc có dấu hiệu hư hỏng.