Lời khuyên cho 3 con giáp cần thận trọng nhất cuối tháng 7 âm

Giai đoạn cuối tháng 7 âm lịch năm Bính Ngọ 2026 hay còn gọi là những ngày cuối của tháng cô hồn là thời điểm năng lượng chuyển giao có nhiều biến động. Tử vi học có nói, dưới đây là 3 con giáp cần thận trọng nhất để tránh thất thoát và bảo toàn tài lộc mà bạn có thể tham khảo.

Con giáp tuổi Tý: Cục diện Tam Hợp nhưng cẩn thận bẫy tài chính

Dù nằm trong mối quan hệ Tam Hợp với tháng Bính Thân nhưng giai đoạn cuối tháng 7 âm lịch lại ẩn chứa nhiều cạm bẫy tài chính bất ngờ đối với con giáp tuổi Tý. Nguồn thu nhập chính của bản mệnh trong thời gian này có dấu hiệu chững lại do các dự án tại nơi làm việc gặp phải những trục trặc khách quan.

(Ảnh minh họa)

Bạn dễ rơi vào tình trạng đầu tư dàn trải nhưng hiệu quả thu về không đáng kể khiến dòng tiền rơi vào trạng thái thiếu hụt cục bộ. Lý do lớn nhất đòi hỏi tuổi Tý phải thận trọng là sự xuất hiện của hung tinh chủ về hao tài tốn của khiến bạn dễ đưa ra quyết định sai lầm. Những lời mời gọi góp vốn kinh doanh từ những người mới quen biết ẩn chứa nguy cơ lừa đảo hoặc tranh chấp pháp lý.

Ngoài ra, con giáp này cũng có nguy cơ phải đối mặt với những khoản chi phí phát sinh ngoài tầm kiểm soát liên quan đến sức khỏe hoặc sửa chữa tài sản trong gia đình. Việc cho người khác vay mượn tiền bạc trong những ngày cuối tháng cô hồn này cần tuyệt đối hạn chế để tránh nguy cơ mất trắng cả tiền lẫn mối quan hệ.

Lời khuyên cho tuổi Tý là nên tập trung thắt chặt chi tiêu và chỉ ưu tiên cho những nhu cầu thực sự thiết yếu hàng ngày. Hãy kiên nhẫn chờ đợi qua thời điểm nhạy cảm này trước khi dốc vốn vào bất kỳ kế hoạch mở rộng kinh doanh nào.

Đây cũng là lúc bạn cần rà soát lại toàn bộ sổ sách kế toán để phát hiện và ngăn chặn kịp thời các lỗ hổng thất thoát tài chính. Giữ thái độ phòng thủ và bảo toàn tối đa lượng tiền mặt hiện có chính là chìa khóa an toàn nhất cho con giáp này. Cuối cùng bạn nên dành thời gian nghỉ ngơi và tĩnh tâm thay vì lao vào các cuộc tranh đua tiền tài đầy rủi ro ngoài xã hội.

Con giáp tuổi Dần: Cục diện Dần Thân Tương Xung

Chịu tác động trực tiếp từ cục diện Dần Thân Tương Xung nên người tuổi Dần là cái tên đứng đầu trong danh sách cần đặc biệt nguy cơ về tài lộc cuối tháng 7 âm. Áp lực cạnh tranh từ đối thủ trên thị trường tăng cao đột biến khiến doanh thu từ việc kinh doanh của con giáp này sụt giảm đáng kể.

(Ảnh minh họa)

Các kế hoạch hợp tác tưởng chừng như đã chắc chắn đến phút chót lại có thể bị hủy bỏ hoặc thay đổi điều khoản theo hướng bất lợi cho bạn. Lý do bạn phải hành sự vô cùng cẩn trọng là vì vận khí xung khắc mạnh mẽ dễ kích hoạt các vận hạn liên quan đến thị phi và tiểu nhân quấy phá. Tuổi Dần dễ bị cuốn vào các cuộc tranh chấp lợi ích tại nơi làm việc làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín cũng như các nguồn thu thưởng.

Nếu không kiểm soát tốt cảm xúc nóng nảy đặc trưng của mình, tuổi Dần có thể phải dùng tiền bạc để giải quyết những rắc rối do vạ miệng gây ra. Những danh mục đầu tư mạo hiểm như chứng khoán hay bất động sản lướt sóng trong thời gian này hoàn toàn không phù hợp với vận trình của bạn.

Lời khuyên thiết thực nhất cho con giáp này chính là cần đi chậm lại, kiểm tra kỹ lưỡng mọi giấy tờ, hợp đồng trước khi đặt bút ký kết xuống tiền. Hãy từ chối khéo léo các lời đề nghị vay mượn hoặc bảo lãnh tài chính cho người khác để tự bảo vệ túi tiền của mình. Việc duy trì một quỹ dự phòng rủi ro nghiêm ngặt sẽ giúp tuổi Dần chủ động ứng phó với những tình huống bất ngờ phát sinh. Hãy coi giai đoạn này như một thử thách để bạn rèn luyện sự kiên nhẫn và tích lũy thêm kinh nghiệm quản trị rủi ro dòng tiền.

Con giáp tuổi Thân: Vòng quay Thái Tuế biến động

Là tháng bản mệnh của mình nhưng giai đoạn cuối tháng 7 âm lịch lại mang đến cho người tuổi Thân những biến động tài chính theo chiều hướng tiêu cực. Dù con giáp này có thể kiếm được tiền nhờ sự nhạy bén vốn có nhưng khả năng giữ tiền và tích lũy trong thời gian này lại mang nhiều thử thách.

(Ảnh minh họa)

Các khoản chi tiêu phát sinh ngẫu hứng cho việc mua sắm, giải trí hoặc ngoại giao dễ khiến ngân sách của bạn rơi vào tình trạng báo động. Lý do tuổi Thân cần nâng cao tinh thần cảnh giác là do tác động từ vòng quay Thái Tuế khiến tâm lý của bạn trở nên chủ quan và dễ tin người. Bạn có xu hướng đưa ra các quyết định tài chính dựa trên cảm tính ngắn hạn thay vì phân tích các số liệu thực tế một cách khoa học.

Nguy cơ bị đối tác hoặc đồng nghiệp thân thiết quay lưng, chiếm đoạt công sức và lợi nhuận là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Những dự án tự phát hay công việc tay trái chưa được kiểm chứng độ an toàn có thể khiến bạn mất một khoản học phí khá đắt đỏ.

Để bảo toàn tài lộc, tuổi Thân cần lập tức thiết lập lại kỷ luật quản lý tài chính cá nhân một cách nghiêm ngặt nhất. Hãy tránh xa các trò chơi mang tính chất đỏ đen hoặc các lời mời gọi đầu tư cam kết lợi nhuận cao bất thường trên mạng xã hội. Việc học cách từ chối trước các yêu cầu đóng góp quỹ hay tài trợ không rõ ràng cũng giúp con giáp này giữ chặt được ví tiền. Hãy tập trung hoàn thành tốt công việc hiện tại và tối ưu hóa quy trình vận hành cũ thay vì cố gắng đổi mới. Bằng cách giữ mình ở thế trung lập và cẩn trọng trong từng bước đi, bạn sẽ an toàn vượt qua tháng cô hồn một cách êm đẹp.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.



