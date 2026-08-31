Loại thịt được ca ngợi "tốt bậc nhất thế giới", ở chợ Việt vừa nhiều vừa rẻ
31/08/2026 14:44 GMT +7
Việc bổ sung loại thịt này vào thực đơn hàng ngày không chỉ giúp bạn kiểm soát cân nặng hiệu quả mà còn cung cấp các vitamin nhóm B và khoáng chất thiết yếu cho cơ thể.
Với mức sống ngày càng được cải thiện, mọi người bắt đầu theo đuổi chế độ ăn uống lành mạnh hơn. Bên cạnh rau củ quả, thịt cũng là một phần quan trọng của một chế độ ăn lành mạnh.
Trong danh sách thực phẩm lành mạnh do Tổ chức Y tế Thế giới công bố, các loại thịt tương đối ít chất béo như thịt ngỗng và thịt vịt đang bắt đầu dẫn đầu xu hướng.
Vậy trong số các loại thịt, loại nào thực sự được gọi là "lành mạnh"? Các chuyên gia dinh dưỡng đã xem xét chúng từ 4 góc độ để đánh giá chất lượng: hàm lượng và chất lượng protein; mức chất béo và thành phần axit béo ; nồng độ vitamin và khoáng chất; và liệu có nghiên cứu nào trên quy mô lớn để xác nhận lợi ích sức khỏe của chúng hay không.
Theo 4 góc nhìn này, danh sách 10 loại thịt lành mạnh nhất thế giới được nhắc đến bao gồm:Ức gà, Gà ác, Thịt bò nạc,Thịt vịt, Thịt ngỗng, Thịt thỏ, Thịt cừu Albas, Cá biển sâu, Thịt chim bồ câu,Hải sâm.
Trong số đó, ức gà là loại thịt phổ biến ở chợ Việt với giá cả bình dân. Loại thịt này có thể chế biến thành nhiều món ăn ngon, hơn nữa còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe như:
Xây dựng và duy trì khối lượng cơ
Ức gà chứa nhiều protein nên đây được xem là thực phẩm không thể bỏ qua trong thực đơn tăng cơ.
- Protein giúp cơ thể duy trì khối lượng cơ bắp và cũng giúp xây dựng cơ bắp kết hợp với một chương trình tập luyện hợp lý.
- Nhóm vitamin B và niacin trong ức gà đặc biệt tốt cho những người hoạt động thường xuyên vì chúng giúp cơ thể hoạt động tốt trong suốt quá trình rèn luyện thể chất.
Hỗ trợ giảm nguy cơ loãng xương
Hàm lượng protein cao cộng với lượng phốt pho trong ức gà là những chất cần thiết cho hệ xương và răng. Làm giảm khả năng loãng xương và hỗ trợ hệ thần kinh liên quan.
Hỗ trợ giảm cân
Ức gà giàu protein và dưỡng chất nhưng lại cung cấp ít năng lượng. Đối với người đang có kế hoạch giảm cân, ăn ức gà giúp cơ thể có cảm giác no lại vừa kích thích quá trình tăng cơ, đốt mỡ hiệu quả. Từ đó giúp giảm cảm giác thèm ăn và ngăn chặn việc ăn quá nhiều. Nên ăn kèm ức gà với rau củ để tăng cảm giác ngon miệng hơn.
Hỗ trợ sức khỏe khớp
Collagen - một loại protein có trong ức gà - giúp hỗ trợ sức khỏe của khớp và dây chằng, giảm nguy cơ các vấn đề liên quan đến khớp như thoái hóa khớp.
Cung cấp năng lượng
Protein và chất béo trong ức gà cung cấp năng lượng cần thiết cho cơ thể, giúp duy trì mức hoạt động hàng ngày, giảm nguy cơ suy nhược cơ bắp.
Hỗ trợ hệ miễn dịch
Nước dùng từ ức gà chứa các dưỡng chất có thể giúp hỗ trợ hệ miễn dịch, giảm nguy cơ các bệnh liên quan đến sức khỏe.
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