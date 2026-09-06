Loại rau rẻ tiền, bán đầy chợ Việt nhưng cực tốt cho đường ruột

Trong bữa cơm gia đình Việt, mồng tơi thường không được xem là một nguyên liệu đặc biệt. Loại rau này có giá thành rẻ, dễ trồng, dễ chế biến và có thể kết hợp với nhiều thực phẩm khác nhau.

Thế nhưng xét về giá trị dinh dưỡng, mồng tơi lại cung cấp nhiều thành phần có lợi cho cơ thể, trong đó đáng chú ý là nước, chất xơ, vitamin và một số khoáng chất.

Giàu chất xơ, hỗ trợ tiêu hóa, tốt cho đường ruột

Một trong những điểm đáng chú ý của mồng tơi là hàm lượng chất xơ. Đây là thành phần quan trọng đối với hoạt động bình thường của hệ tiêu hóa, đặc biệt với những người có khẩu phần ăn ít rau củ quả. Theo thông tin từ website của Viện Dinh dưỡng Quốc gia Việt Nam.

Chất xơ không được tiêu hóa hoàn toàn tại ruột non mà có thể đi xuống đại tràng, góp phần làm tăng khối lượng phân và hỗ trợ nhu động ruột. Khi kết hợp với việc uống đủ nước, chế độ ăn giàu chất xơ có thể giúp phân mềm hơn, từ đó hỗ trợ quá trình đi tiêu và hạn chế tình trạng táo bón.

Mồng tơi còn có phần chất nhầy tự nhiên tạo nên đặc điểm hơi nhớt khi nấu. Đây cũng là lý do loại rau này thường được sử dụng trong các món canh thanh mát của gia đình Việt.

Không chỉ có chất xơ, mồng tơi còn cung cấp nhiều vi chất

Bên cạnh chất xơ và nước, mồng tơi còn chứa vitamin A, vitamin C, folate cùng một số khoáng chất như sắt và magie. Đây đều là những chất dinh dưỡng cần thiết cho nhiều hoạt động của cơ thể. VOV cho hay.

Vitamin A tham gia vào quá trình duy trì thị lực và chức năng miễn dịch. Vitamin C có vai trò trong hoạt động chống oxy hóa, tổng hợp collagen và hỗ trợ chức năng miễn dịch. Folate cần thiết cho quá trình tổng hợp DNA và sự hình thành tế bào.

Mồng tơi cũng cung cấp magie - khoáng chất tham gia vào nhiều phản ứng sinh hóa trong cơ thể, trong khi sắt là thành phần quan trọng của hemoglobin, protein giúp vận chuyển oxy trong máu.

Từ món canh dân dã đến những cách chế biến quen thuộc

Mồng tơi có ưu điểm là dễ chế biến. Chỉ cần nấu cùng cua đồng hoặc tôm, thêm một số nguyên liệu quen thuộc là đã có món canh thanh nhẹ, phù hợp với bữa cơm gia đình.

Canh mồng tơi nấu cua là một trong những cách chế biến phổ biến. Vị ngọt của cua kết hợp với độ mềm và phần nước canh hơi sánh của rau tạo nên món ăn vừa dễ ăn vừa cung cấp thêm protein và khoáng chất từ cua.

Mồng tơi cũng có thể xào cùng tỏi. Cách chế biến này đơn giản, thời gian nấu nhanh và phù hợp với những ngày không muốn chuẩn bị món ăn cầu kỳ. Khi nấu, nên tránh đun quá lâu để hạn chế làm mất một phần vitamin nhạy cảm với nhiệt.

Với trẻ nhỏ, người cao tuổi hoặc người có hệ tiêu hóa nhạy cảm, có thể lựa chọn cách nấu mềm để dễ ăn hơn.



