Loại rau giá rẻ, là thuốc bổ cho tim mạch, giấc ngủ và thị lực

Rau cải cúc được coi là một vị thuốc dân gian quý giá nhờ hàm lượng dinh dưỡng và chất chống oxy hóa dồi dào. (Ảnh: Tiền Phong)

Hỗ trợ hạ huyết áp và tốt cho tim mạch

Rau cải cúc rất giàu kali và các hợp chất chống oxy hóa có khả năng làm giãn mạch máu, giảm áp lực lên thành mạch và thúc đẩy đào thải natri dư thừa ra khỏi cơ thể. Việc thường xuyên bổ sung rau cải cúc vào chế độ ăn giúp ổn định chỉ số huyết áp, ngăn ngừa tình trạng cao huyết áp và giảm nguy cơ mắc các biến chứng tim mạch nguy hiểm.

Hỗ trợ tiêu hóa và ngăn ngừa táo bón

Hàm lượng chất xơ dồi dào cùng chất nhầy tự nhiên trong rau cải cúc giúp kích thích nhu động ruột, tăng cường quá trình co bóp và di chuyển thức ăn qua đường tiêu hóa. Nhờ đó, loại rau này hỗ trợ làm mềm phân, ngăn ngừa hiệu quả tình trạng táo bón, đầy bụng, khó tiêu và duy trì hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh.

Giải cảm, trị ho và giảm viêm họng

Theo Đông y, rau cải cúc có tính mát, vị đắng ngọt, có tác dụng tán phong nhiệt, hóa đờm và thanh tạng phủ. Nhờ chứa các tinh dầu tự nhiên cùng lượng vitamin C dồi dào, uống nước sắc rau cải cúc hoặc ăn canh cải cúc nóng giúp giải cảm nắng, làm dịu cổ họng, giảm ho kéo dài và tiêu đờm hiệu quả khi thời tiết chuyển mùa.

Hỗ trợ giảm cân và kiểm soát cân nặng

Với lượng calo cực kỳ thấp nhưng lại giàu nước và chất xơ, rau cải cúc là lựa chọn lý tưởng cho thực đơn giảm cân và giữ dáng. Chất xơ trong rau cải cúc làm chậm quá trình tiêu hóa, giúp bạn duy trì cảm giác no lâu, hạn chế các cơn thèm ăn vặt giữa bữa mà vẫn đảm bảo cung cấp đủ vi chất cho cơ thể.

Tăng cường thị lực và bảo vệ mắt

Rau cải cúc là nguồn cung cấp dồi dào carotenoids và vitamin A - những dưỡng chất vàng cho sức khỏe đôi mắt. Các chất chống oxy hóa này giúp bảo vệ tế bào võng mạc khỏi tác hại của gốc tự do và ánh sáng xanh, ngăn ngừa tình trạng khô mắt, mỏi mắt cũng như giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng ở người cao tuổi.

Giảm an thần, an thần và cải thiện giấc ngủ

Các hợp chất sinh học và hương thơm từ tinh dầu trong rau cải cúc có tác dụng làm dịu hệ thần kinh trung ương, giảm bớt căng thẳng và lo âu sau những giờ làm việc mệt mỏi. Sử dụng món canh cải cúc vào buổi tối hỗ trợ thư giãn tinh thần, giúp bạn dễ đi vào giấc ngủ hơn và nâng cao chất lượng giấc ngủ sâu.