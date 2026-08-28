Loại rau giá rẻ bán quanh năm đầy chợ được ví là “nhân sâm vì giàu nước”
28/08/2026 19:29 GMT +7
Trong số những loại rau mầm quen thuộc, giá đỗ có lẽ là một trong những thực phẩm gần gũi nhất với người Việt. Từ đĩa rau sống ăn kèm phở, bún đến giá xào, giá nấu canh hay trộn salad, loại rau này xuất hiện trong rất nhiều món ăn hàng ngày.
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