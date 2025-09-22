Loại rau được đánh giá "tốt thứ 5 thế giới", hoá ra là rau quen thuộc đến thế này, giá rẻ ai cũng ăn được

Theo đánh giá của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ và tạp chí First For Women, rau chân vịt là một trong mười loại rau có giá trị dinh dưỡng cao nhất hiện nay. Cụ thể, từ danh sách của CDC, tạp chí Mỹ First For Women đã liệt kê top 10 loại rau tốt nhất thế giới.

1. Cải xoong (100 điểm)

2. Cải thảo (91,99 điểm)

3. Cải cầu vồng (89,27 điểm)

4. Lá củ dền (87,08 điểm )

5. Rau chân vịt (86,43 điểm)

6. Rau diếp xoăn (73,36 điểm)

7. Rau xà lách (70,73 điểm)

8. Rau mùi tây (65,59 điểm)

9. Rau xà lách Romaine (63,48 điểm)

10. Rau cải rổ (62,49 điểm)

Xếp hạng 5 trong danh sách, rau chân vịt (hay còn gọi là rau bina, cải bó xôi, rau nhà chùa) được đánh giá là thực phẩm có ít calo nhưng giàu các dưỡng chất thiết yếu như vitamin A, C, K, magiê và sắt. Vì vậy, rau chân vịt là một trong các loại thực phẩm được khuyến cáo nên ăn thường xuyên, theo chuyên trang sức khỏe Health Shots (Ấn Độ).

Những lợi ích sức khoẻ nổi bật của rau chân vịt bao gồm:

Ngăn ngừa táo bón

Táo bón là một trong những vấn đề tiêu hóa phổ biến nhất. Tin tốt là rau chân vịt có thể là phương pháp hiệu quả giúp giảm bớt tình trạng khó chịu này. Với hàm lượng chất xơ cao, rau chân vịt thúc đẩy nhu động ruột và ngăn ngừa táo bón. Bằng cách thêm rau chân vịt vào bữa ăn, hệ tiêu hóa sẽ hoạt động dễ dàng hơn và ngăn ngừa táo bón.

Chứa nhiều chất oxy hóa

Rau chân vịt chứa nhiều chất chống oxy hóa như vitamin C và flavonoids, có thể giúp bảo vệ tế bào khỏi tác động của các gốc tự do và có lợi cho sức khỏe. Từ đó rau chân vịt giúp bảo vệ bạn chống lại bệnh ung thư, cũng như các bệnh về tim mạch và viêm nhiễm.

Kiểm soát huyết áp

Rau chân vịt giàu nitrat - chất hóa học tự nhiên. Nitrat mở rộng hoặc làm giãn mạch máu. Điều này cải thiện sự lưu thông máu và giảm áp lực đối với tim. Theo một nghiên cứu được công bố năm 2016 trên Tạp chí Dinh dưỡng đã cho kết quả rằng, sử dụng rau chân vịt trong các món ăn giúp bạn kiểm soát huyết áp hiệu quả đáng kể.

Có lợi cho sức khỏe của mắt

Rau chân vịt thường chứa nhiều loại vitamin và khoáng chất, như vitamin A, C, và K, cũng như lutein và zeaxanthin. Những chất này được biết đến vì có lợi cho sức khỏe của mắt. Vitamin A, đặc biệt là có trong dạng beta-carotene, quan trọng cho sự duy trì đôi mắt sáng khỏe và có thể giúp ngăn chặn các vấn đề như thiếu hụt vitamin A có thể gây ra.

Giúp ngăn ngừa ung thư

Các thành phần khác nhau trong rau chân vịt như folate, tocopherol và chlorophyllin rất hữu ích trong việc điều trị và bảo vệ bệnh nhân bị ung thư, bao gồm: Ung thư bàng quang, ung thư tuyến tiền liệt, ung thư gan và phổi.

Các nghiên cứu gần đây cho thấy loại rau này rất hiệu quả trong việc chống ung thư tuyến tiền liệt. Điều này liên quan đến epoxyxanthophylls, một carotenoid đặc biệt, cùng với neoxanthin và violaxanthin làm giảm trực tiếp hoạt động của khối u và sự lan tràn của tế bào ung thư khắp cơ thể.

Góp phần giải độc cơ thể

Rau chân vịt rất giàu chất chống oxy hóa, nhờ đó bảo vệ cơ thể khỏi căng thẳng oxy hóa, đồng thời loại bỏ các độc tố có hại. Bằng cách hỗ trợ chức năng gan và quá trình giải độc, rau chân vịt góp phần tăng cường sức khỏe tiêu hóa tổng thể, theo Health Shots.

Lưu ý, dù có nhiều lợi ích nhưng rau chân vịt có hàm lượng oxalat cao, và việc tiêu thụ quá nhiều chúng trong một thời gian có thể dẫn đến hình thành sỏi thận. Vitamin K trong rau chân vịt cũng có thể gây trở ngại cho thuốc làm loãng máu và một số loại thuốc khác.



