Loại rau dân dã là thuốc tim, dưỡng gan tự nhiên, không trồng vẫn mọc khắp vườn
19/09/2026 21:48 GMT +7
Không chỉ dừng lại ở tính năng giải nhiệt, rau má là một vị thuốc quý chứa hàm lượng cao các triterpenoid, chất chống oxy hóa, vitamin và khoáng chất giúp củng cố sức khỏe từ bên trong.
Thanh nhiệt, giải độc và mát gan
Theo Đông y, rau má có tính mát, vị đắng nhẹ, có tác dụng thanh nhiệt, lợi tiểu và giải độc cơ thể rất tốt. Các hợp chất sinh học trong rau má hỗ trợ tăng cường chức năng gan, giúp đào thải độc tố tích tụ ra ngoài, từ đó giảm thiểu tình trạng mụn nhọt, rôm sảy hay nóng trong người vào những ngày thời tiết oi bức.
Cải thiện trí nhớ và giảm căng thẳng, lo âu
Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng các hợp chất triterpenoid trong rau má có khả năng tác động tích cực đến hệ thần kinh trung ương. Tiêu thụ rau má đúng cách giúp tăng cường lưu thông máu lên não, cải thiện khả năng tập trung, ghi nhớ và làm dịu các triệu chứng căng thẳng, thần kinh lo âu hay mệt mỏi tinh thần.
Thúc đẩy lành vết thương và làm đẹp da
Rau má nổi tiếng trong ngành mỹ phẩm nhờ chứa asiaticoside và madecassoside - các chất kích thích tổng hợp collagen và tái tạo tế bào da mới. Việc uống nước rau má hoặc đắp mặt nạ rau má giúp tăng tốc độ làm lành các vết thương nhỏ, mờ sẹo, giảm viêm mụn và mang lại làn da mịn màng, tươi trẻ.
Bảo vệ tim mạch và cải thiện tuần hoàn máu
Các chất chống oxy hóa cùng lượng potassium (kali) trong rau má giúp củng cố thành mạch máu và cải thiện lưu thông tuần hoàn tĩnh mạch. Rau má đặc biệt có lợi cho những người mắc chứng suy tĩnh mạch mãn tính, giúp giảm sưng đau, phù nề ở chân và hỗ trợ duy trì huyết áp ở mức ổn định.
Hỗ trợ hệ tiêu hóa và làm dịu dạ dày
Rau má chứa hàm lượng chất xơ cùng các hoạt chất kháng viêm tự nhiên giúp bảo vệ niêm mạc dạ dày và đường ruột. Sử dụng rau má hỗ trợ làm dịu các chứng viêm loét dạ dày nhẹ, kích thích tiêu hóa và ngăn ngừa tình trạng táo bón hay rối loạn tiêu hóa thường gặp.
Giảm đau nhức và chống viêm khớp
Các hoạt chất chống oxy hóa mạnh giúp làm dịu các phản ứng viêm trong cơ thể, hỗ trợ giảm sưng đau khớp và cải thiện độ linh hoạt của hệ vận động. Tuy nhiên, không nên uống nước rau má liên tục quá nhiều. Phụ nữ mang thai, người đang lên kế hoạch thụ thai hoặc người có tiền sử bệnh gan nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng thường xuyên.
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