Loại rau bình dân được CDC Mỹ xếp vào nhóm giàu dinh dưỡng: Vitamin C dồi dào, chợ Việt bán đầy

Cải làn – loại rau quen thuộc nhưng có mật độ dinh dưỡng đáng chú ý

Cải làn, còn được gọi là cải ngồng, thuộc nhóm rau họ Cải và thường được chế biến bằng cách xào, luộc hoặc hấp. Phần thân non giòn, có vị ngọt nhẹ, trong khi lá thường có vị hơi đắng đặc trưng.

Điểm đáng chú ý của loại rau này là lượng vi chất tương đối phong phú so với mức năng lượng thấp. Trong 100g cải làn tươi chỉ cung cấp khoảng 26 kcal nhưng có vitamin C, vitamin A, vitamin K, folate cùng nhiều khoáng chất.

Cải làn cũng chứa chất xơ, protein thực vật và các carotenoid như beta-carotene, lutein, zeaxanthin. Đây là những thành phần khiến rau họ Cải nói chung thường được khuyến khích xuất hiện trong một chế độ ăn đa dạng.

Một số bảng xếp hạng về mật độ dinh dưỡng cũng đưa cải làn vào nhóm rau có giá trị dinh dưỡng cao. Tuy nhiên, không nên hiểu rằng một loại rau riêng lẻ có thể thay thế toàn bộ nhóm thực phẩm khác trong khẩu phần.

Cải làn có phần thân giòn ngọt, lá hơi đắng và chứa nhiều vitamin, khoáng chất cùng chất xơ.

Vitamin C dồi dào, cùng nhiều loại vitamin và khoáng chất

Cải làn là một nguồn vitamin C đáng kể. Đây là vitamin cần thiết cho hoạt động bình thường của hệ miễn dịch, quá trình tổng hợp collagen và giúp cơ thể hấp thu sắt từ thực vật tốt hơn.

Bên cạnh vitamin C, loại rau này còn cung cấp vitamin A dưới dạng các tiền chất như beta-carotene. Vitamin A đóng vai trò quan trọng đối với thị giác, làn da và hoạt động của hệ miễn dịch.

Vitamin K trong rau lại liên quan đến quá trình đông máu bình thường và sức khỏe xương. Folate cũng là dưỡng chất cần thiết cho quá trình tạo tế bào và đặc biệt quan trọng đối với phụ nữ trong giai đoạn mang thai.

Không chỉ có vitamin, cải làn còn chứa kali, canxi, magie, sắt và một số khoáng chất khác. Vì vậy, bổ sung loại rau này vào bữa ăn có thể giúp khẩu phần trở nên đa dạng hơn về mặt vi chất.

6 lợi ích đáng chú ý khi thường xuyên ăn rau cải làn

1. Bổ sung các hợp chất thực vật có lợi

Cải làn thuộc họ Cải – nhóm rau nổi tiếng với các hợp chất chứa lưu huỳnh, trong đó có glucosinolate. Khi được chế biến và tiêu hóa, một phần các hợp chất này có thể tạo ra những chất chuyển hóa như isothiocyanate.

Sulforaphane là một hợp chất được nghiên cứu nhiều trong nhóm này. Các nghiên cứu về tế bào và động vật cho thấy nó có nhiều hoạt tính sinh học đáng chú ý, nhưng không nên vì thế mà khẳng định ăn cải làn có thể điều trị hoặc ngăn ngừa ung thư.

Cách hiểu phù hợp hơn là chế độ ăn giàu rau họ Cải có thể góp phần cung cấp các hợp chất thực vật có lợi cho sức khỏe tổng thể.

2. Hỗ trợ sức khỏe xương

Canxi, vitamin K và magie đều có vai trò trong sức khỏe hệ xương.

Cải làn có thể đóng góp một phần những dưỡng chất này vào khẩu phần, đặc biệt khi được ăn cùng các thực phẩm khác như sữa, trứng, cá, đậu và các loại rau xanh.

Tuy nhiên, nếu muốn duy trì xương chắc khỏe, chế độ ăn tổng thể, hoạt động thể chất và việc đảm bảo đủ vitamin D cũng quan trọng không kém.

3. Bổ sung folate

Folate, hay vitamin B9, tham gia vào quá trình tạo DNA và phân chia tế bào.

Đây cũng là dưỡng chất đặc biệt quan trọng đối với phụ nữ có thai hoặc đang chuẩn bị mang thai. Việc đảm bảo đủ folate trong giai đoạn đầu thai kỳ giúp giảm nguy cơ dị tật ống thần kinh ở thai nhi.

Dù cải làn có thể góp phần cung cấp folate, phụ nữ mang thai vẫn nên thực hiện chế độ bổ sung folic acid theo hướng dẫn của bác sĩ thay vì chỉ trông chờ vào rau xanh.

4. Hỗ trợ hệ miễn dịch

Vitamin C và vitamin A đều tham gia vào hoạt động bình thường của hệ miễn dịch.

Một khẩu phần rau xanh đa dạng, trong đó có cải làn, giúp cơ thể nhận được nhiều vitamin, khoáng chất và hợp chất thực vật khác nhau.

Điều này có ý nghĩa trong một chế độ ăn cân bằng, nhưng không đồng nghĩa ăn nhiều cải làn sẽ giúp cơ thể “miễn nhiễm” với cảm cúm hay các bệnh nhiễm trùng.

Cải làn có thể luộc, hấp hoặc xào nhanh để trở thành món rau đơn giản trong bữa cơm hàng ngày.

5. Có lợi cho mắt

Beta-carotene, lutein và zeaxanthin là những carotenoid thường được quan tâm khi nói đến sức khỏe thị giác.

Trong đó, lutein và zeaxanthin hiện diện ở võng mạc và có vai trò trong hệ thống bảo vệ mắt trước tác động của ánh sáng.

Cùng với các thực phẩm giàu carotenoid khác, rau xanh như cải làn có thể góp phần tạo nên chế độ ăn có lợi cho sức khỏe mắt.

6. Tăng lượng chất xơ cho khẩu phần

100g cải làn cung cấp một lượng chất xơ nhất định. Chất xơ giúp tăng khối lượng phân, hỗ trợ nhu động ruột và góp phần duy trì hệ tiêu hóa hoạt động bình thường.

Ăn đủ chất xơ cũng giúp tạo cảm giác no lâu hơn, từ đó có thể hỗ trợ việc kiểm soát khẩu phần ăn.

Muốn tăng lượng chất xơ, nên kết hợp nhiều loại rau, củ, quả, đậu và ngũ cốc nguyên hạt thay vì chỉ tập trung vào một loại rau.

Ăn cải làn thế nào để vừa ngon vừa hợp lý?

Cải làn có thể luộc, hấp hoặc xào nhanh với thịt, tôm, nấm… Phần thân non thường giòn và ngọt nên không cần chế biến quá lâu.

Giống nhiều loại rau khác, rửa sạch trước khi chế biến và ưu tiên ăn rau vừa nấu xong sẽ giúp món ăn ngon hơn. Việc thay đổi nhiều loại rau trong tuần cũng giúp khẩu phần đa dạng hơn.

Những người có bệnh lý đặc biệt, chẳng hạn đang được theo dõi về tuyến giáp, sỏi thận hoặc đang sử dụng thuốc cần lưu ý chế độ ăn, nên hỏi bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng về lượng rau phù hợp thay vì tự kiêng khem hoặc ăn quá nhiều.

Đặc biệt, không nên biến cải làn hay bất kỳ loại rau nào thành một “thực phẩm chữa bệnh”. Giá trị thực sự của loại rau này nằm ở việc nó cung cấp thêm vitamin, khoáng chất, chất xơ và các hợp chất thực vật trong một chế độ ăn đa dạng.