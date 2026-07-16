Loại rau bán đầy chợ lại là “‘khắc tinh của bệnh ung thư”

Từ lâu, đậu xanh đã là nguyên liệu quen thuộc trong gian bếp của người Việt, từ những cốc chè giải nhiệt mùa hè cho đến những chiếc bánh chưng ngày Tết. Không chỉ là một loại thực phẩm ngon miệng, đậu xanh còn được ví như một "vị thuốc" tự nhiên nhờ hàm lượng dinh dưỡng vượt trội.