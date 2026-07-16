Loại rau bán đầy chợ lại là “‘khắc tinh của bệnh ung thư”
16/07/2026 15:20 GMT +7
Chỉ có giá vài chục nghìn đồng 1kg, nhưng rau cải xoong lại được đánh giá loại rau lành mạnh nhất thế giới, đặc biệt có khả năng ngừa ung thư (K).
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Vị thuốc dân dã cứ ra chợ là thấy, dùng đều đặn tốt chẳng kém thuốc bổ đắt tiền
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