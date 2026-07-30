Loại quả được ví như “thuốc bổ” cho mọi lứa tuổi, nấu chín càng tốt cho sức khoẻ

Giàu chất dinh dưỡng

Xét về thành phần dinh dưỡng, quả lê cung cấp một lượng dưỡng chất vô cùng phong phú nhưng lại chứa rất ít calo. Một quả lê cỡ trung bình chỉ chứa khoảng 100 calo nhưng lại sở hữu tới 6g chất xơ, đáp ứng 22% nhu cầu hàng ngày của cơ thể.

Bên cạnh đó, quả lê còn là nguồn cung cấp vitamin C, vitamin K, kali và các chất chống oxy hóa mạnh mẽ thuộc nhóm flavonoid, giúp bảo vệ tế bào khỏi sự tấn công của các gốc tự do.

Quả lê từ lâu đã là loại trái cây nhiệt đới được rất nhiều người yêu thích nhờ vị ngọt thanh mát, mọng nước và cực kỳ dễ ăn. (Ảnh minh họa: VTC News)

Nâng cao sức khỏe hệ tiêu hóa và phòng ngừa táo bón hiệu quả

Nhờ hàm lượng chất xơ dồi dào, đặc biệt là pectin (một loại chất xơ hòa tan), quả lê giúp làm mềm phân và kích thích nhu động ruột hoạt động trơn tru. Thêm vào đó, chất xơ trong quả lê còn hoạt động như một chất tiền sinh học (prebiotics), nuôi dưỡng các lợi khuẩn trong đường ruột và giúp hệ vi sinh đường ruột luôn khỏe mạnh.

Hỗ trợ giảm cân

Bên cạnh tiêu hóa, ăn quả lê thường xuyên còn là phương pháp tự nhiên giúp hỗ trợ giảm cân và giữ gìn vóc dáng thon gọn. Do chứa một lượng nước lớn kết hợp với hàm lượng chất xơ cao, quả lê tạo cảm giác no lâu, làm giảm cảm giác thèm ăn các món ăn vặt khác. Việc ăn một quả lê trước bữa ăn chính sẽ giúp bạn kiểm soát lượng calo nạp vào cơ thể một cách dễ dàng mà không lo bị thiếu hụt dinh dưỡng.

Chống viêm, ngăn ngừa bệnh mãn tính

Một lợi ích sức khỏe vượt trội khác của quả lê là khả năng chống viêm mạnh mẽ và giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính. Các chất chống oxy hóa flavonoid tự nhiên có trong vỏ và thịt quả lê giúp cơ thể chống lại tình trạng viêm nhiễm nội tạng. Nhờ cơ chế làm giảm các phản ứng viêm này, việc duy trì thói quen ăn lê sẽ giúp bạn phòng ngừa các căn bệnh nguy hiểm như tim mạch, ung thư và viêm khớp.

Hỗ trợ kiểm soát đường huyết

Đối với những người đang lo lắng về đường huyết, quả lê là một lựa chọn trái cây tuyệt vời giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường tuýp 2. Quả lê có chỉ số đường huyết (GI) khá thấp và hàm lượng chất xơ anthocyanin dồi dào, giúp làm chậm quá trình hấp thụ đường vào máu. Nhiều nghiên cứu cho thấy, ăn vài quả lê mỗi tuần có khả năng làm tăng độ nhạy insulin của cơ thể, từ đó kiểm soát và ổn định đường huyết một cách hiệu quả.

Bảo vệ hệ miễn dịch và hô hấp

Vào những ngày thời tiết giao mùa, quả lê phát huy tác dụng tăng cường hệ miễn dịch và bảo vệ hệ hô hấp vô cùng mạnh mẽ. Hàm lượng vitamin C đậm đặc trong quả lê kích thích sản sinh tế bào bạch cầu, giúp cơ thể tăng sức đề kháng để chống lại các loại virus gây cảm cúm. Đặc biệt, trong y học cổ truyền, quả lê chưng đường phèn hoặc mật ong là bài thuốc long đờm, giảm ho và làm dịu cổ họng đau rát cực kỳ hiệu nghiệm.

Tốt cho tim mạch

Không dừng lại ở đó, loại trái cây mọng nước này còn rất tốt cho sức khỏe tim mạch nhờ chứa hàm lượng kali và chất chống oxy hóa procyanidin dồi dào. Kali là khoáng chất đóng vai trò giãn mạch, giúp điều hòa huyết áp và giảm áp lực lên hệ thống tim mạch. Đồng thời, chất chống oxy hóa trong lê giúp giảm nồng độ cholesterol xấu (LDL) và tăng cholesterol tốt (HDL), ngăn ngừa hiệu quả các mảng bám gây xơ vữa động mạch.

Nuôi dưỡng làn da

Cuối cùng, quả lê còn được xem là "mỹ phẩm tự nhiên" giúp nuôi dưỡng làn da căng mịn và duy trì thị lực khỏe mạnh. Vitamin C và đồng có trong quả lê tham gia vào quá trình sản sinh collagen, giúp làm mờ nếp nhăn và tăng độ đàn hồi cho da từ sâu bên trong. Ngoài ra, các hợp chất carotenoid như lutein và zeaxanthin trong loại quả này cũng giúp bảo vệ đôi mắt khỏi tác hại của ánh sáng xanh và giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng do tuổi tác.