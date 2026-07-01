Loại quả được đánh giá "tốt nhất thế giới", hóa ra ở Việt Nam ngoài chợ rẻ bất ngờ

Trong danh sách "20 loại trái cây tốt nhất thế giới" do một tạp chí uy tín tại Anh công bố, bưởi xếp ở vị trí thứ 9, vượt qua nhiều loại trái cây nhiệt đới phổ biến khác. Danh sách này cũng ghi nhận sự góp mặt của nhiều loại quả quen thuộc tại Việt Nam như dưa hấu, lựu, mận, đu đủ và nho.

Bưởi không chỉ được trồng rộng khắp từ Bắc vào Nam với nhiều giống đặc sản như bưởi Diễn, bưởi Đoan Hùng hay bưởi da xanh, loại quả này còn được đánh giá cao trong các bảng xếp hạng quốc tế về thực phẩm lành mạnh, thậm chí từng được xếp vào nhóm trái cây tốt nhất thế giới.

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Điểm làm nên giá trị của bưởi nằm ở thành phần dinh dưỡng dồi dào nhưng lại rất "nhẹ" cho cơ thể: giàu vitamin C, chất xơ và các chất chống oxy hóa, trong khi gần như không chứa chất béo hay cholesterol. Nhờ đó, bưởi không chỉ giúp tăng cường sức đề kháng, hỗ trợ tiêu hóa, làm đẹp da mà còn góp phần kiểm soát cân nặng hiệu quả. Chính sự kết hợp giữa hương vị thanh mát, dễ ăn và lợi ích sức khỏe toàn diện đã giúp bưởi trở thành một trong những loại trái cây được ưa chuộng và đánh giá cao trên toàn cầu.

Theo dữ liệu dinh dưỡng quốc tế, trong khoảng 120g bưởi có thể cung cấp khoảng 42 calo, 10g carbohydrate, 1g chất xơ, 9g đường và 1g protein. Điểm nổi bật nhất là hàm lượng vitamin C cao, lên tới khoảng 38,4mg mỗi khẩu phần.

Ngoài ra, bưởi còn chứa vitamin A, beta-carotene cùng các khoáng chất như kali, canxi và magie. Đặc biệt, loại quả này hầu như không chứa chất béo, natri hay cholesterol, phù hợp với nhiều chế độ ăn lành mạnh.

Chỉ một khẩu phần bưởi có thể đáp ứng khoảng 60-65% nhu cầu vitamin C hằng ngày của cơ thể.

Ở Việt Nam loại quả này có giá khá bình dân nhưng vẫn giàu dưỡng chất, với mức giá thường dễ tiếp cận, nhiều thời điểm chỉ dao động khoảng 10.000-30.000 đồng/quả.

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Vitamin C trong bưởi đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ hệ miễn dịch, giúp cơ thể chống lại các tác nhân gây bệnh. Một số nghiên cứu cho thấy việc bổ sung đủ vitamin C có thể giúp giảm mức độ nghiêm trọng và rút ngắn thời gian mắc các bệnh cảm cúm thông thường.

Bên cạnh đó, các chất chống oxy hóa còn giúp trung hòa gốc tự do, góp phần bảo vệ tế bào và tăng hiệu quả hoạt động của hệ miễn dịch.

Nhờ giàu vitamin C và chất chống oxy hóa, bưởi giúp giảm tác động của stress oxy hóa lên da. Điều này góp phần duy trì độ đàn hồi, hạn chế hình thành nếp nhăn và làm chậm quá trình lão hóa.

Vitamin C cũng tham gia vào quá trình tổng hợp collagen yếu tố quan trọng giúp da săn chắc và khỏe mạnh hơn theo thời gian.

Hàm lượng chất xơ trong bưởi giúp cải thiện hoạt động đường ruột, hỗ trợ nhu động ruột và giảm nguy cơ táo bón. Việc ăn bưởi thường xuyên, với lượng hợp lý, có thể góp phần duy trì hệ tiêu hóa ổn định hơn.

Trong y học cổ truyền, một số bộ phận của bưởi như hạt còn được sử dụng với mục đích hỗ trợ tiêu hóa và cải thiện một số vấn đề về dạ dày khi dùng đúng cách.

Chất xơ trong bưởi giúp tạo cảm giác no lâu, từ đó hạn chế thèm ăn và hỗ trợ kiểm soát cân nặng. Nhiều nghiên cứu dinh dưỡng cũng cho thấy chế độ ăn giàu chất xơ có liên quan đến việc giảm nguy cơ béo phì và các bệnh chuyển hóa.

Một số giống bưởi, đặc biệt là bưởi ruột hồng, chứa lycopene chất chống oxy hóa mạnh. Các nghiên cứu dịch tễ học cho thấy lycopene có liên quan đến việc giảm nguy cơ một số loại ung thư, trong đó có ung thư tuyến tiền liệt.

Tuy vậy, đây chỉ là tác dụng hỗ trợ, không thể thay thế các phương pháp phòng ngừa và điều trị y khoa.

Dù có nhiều lợi ích, bưởi có thể ảnh hưởng đến quá trình chuyển hóa của một số loại thuốc, đặc biệt là thuốc điều trị tim mạch, huyết áp hoặc rối loạn nhịp tim. Vì vậy, người đang dùng thuốc điều trị bệnh mạn tính cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi ăn bưởi thường xuyên.

Các chuyên gia dinh dưỡng cũng khuyến nghị nên ăn đa dạng trái cây, thay vì tập trung vào một loại duy nhất, để đảm bảo cân bằng dinh dưỡng cho cơ thể.

Giữ lại lớp màng trắng dưới múi bưởi: Khi tách múi, nhiều người thường bóc bỏ hoàn toàn lớp màng trắng vì cho rằng khô và khó ăn. Tuy nhiên, đây lại là phần chứa nhiều chất xơ và dưỡng chất tốt cho hệ tiêu hóa, vì vậy nên giữ lại một phần thay vì loại bỏ hoàn toàn.

Ưu tiên ăn trực tiếp thay vì uống nước ép: Ăn bưởi nguyên tép giúp cơ thể hấp thụ trọn vẹn lượng chất xơ tự nhiên, hỗ trợ tiêu hóa và tạo cảm giác no lâu. Nước ép chỉ nên dùng trong trường hợp trẻ nhỏ, người già hoặc người gặp khó khăn khi nhai.

Nên ăn ngay sau khi tách múi: Bưởi để lâu dễ bị mất nước, giảm độ tươi và hao hụt vitamin. Ăn ngay sau khi bóc giúp giữ trọn hương vị thanh mát và giá trị dinh dưỡng tự nhiên.

Tận dụng cả vỏ, cùi và hạt bưởi: Không chỉ phần múi, các bộ phận khác của bưởi cũng được xem là có giá trị trong chăm sóc sức khỏe theo kinh nghiệm dân gian và một số nghiên cứu. Có thể tận dụng đúng cách thay vì bỏ đi hoàn toàn.