Loại quả dại xưa không ai hái nay thành đặc sản, không đủ hàng để bán

Trong một thông báo tìm kiếm nhà cung cấp sầu riêng gần đây, một doanh nghiệp nhập khẩu Đài Loan (Trung Quốc) đã nêu điều kiện: nhà xuất khẩu hoặc nhà sản xuất Việt Nam cần có kinh nghiệm xuất khẩu sầu riêng sang Đài Loan trong vòng 02 năm gần đây và am hiểu các quy định kiểm dịch của Đài Loan.