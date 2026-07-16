Loại quả dại xưa không ai hái nay thành đặc sản, không đủ hàng để bán
16/07/2026 15:25 GMT +7
Cà dại là loại quả dại xưa thường bỏ đi, không ai lấy, nhưng nay bỗng dưng trở thành đặc sản núi rừng được nhiều người ưa chuộng và có giá lên tới 60.000 đồng/kg.
Doanh nghiệp Sun Yuan (Đài Loan, Trung Quốc) tìm đối tác Việt Nam cung ứng sầu riêng
Công ty Sun Yuan (Đài Loan) liên hệ với Thương vụ, Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc, Trung Quốc đề nghị giới thiệu nhà cung ứng sầu riêng tươi để nhập khẩu về Đài Loan, Trung Quốc.
Thấy gì từ yêu cầu của nhà nhập khẩu Đài Loan (Trung Quốc) khi mua sầu riêng Việt Nam?
Trong một thông báo tìm kiếm nhà cung cấp sầu riêng gần đây, một doanh nghiệp nhập khẩu Đài Loan (Trung Quốc) đã nêu điều kiện: nhà xuất khẩu hoặc nhà sản xuất Việt Nam cần có kinh nghiệm xuất khẩu sầu riêng sang Đài Loan trong vòng 02 năm gần đây và am hiểu các quy định kiểm dịch của Đài Loan.
Việt Nam sở hữu loại cây "nhả ra vàng lỏng", nông dân thu hàng trăm triệu đồng/năm
Đây là loại cây giúp phủ xanh đất trống, đồi núi trọc. Cây sống ở núi đá vôi khô cằn ở vùng biên giới phía Bắc, nơi đất dốc bạc màu và điều kiện canh tác khắc nghiệt đang mở ra hướng đi kinh tế mới cho người dân.
Loài cá tiền tỷ quý hiếm bậc nhất ở Việt Nam, được giới nhà giàu khắp nơi "săn lùng"
Là loại cá được xem là một trong những loài thủy sản quý hiếm bậc nhất tại Việt Nam bởi sự khan hiếm và giá trị kinh tế vượt xa nhiều loài cá thương mại khác.