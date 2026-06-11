Loại quả bổ huyết, an thần lại tốt cho tim mạch nhưng không phải ai cũng biết

Thần dược trị mất ngủ, an thần, giảm stress

Nếu bạn thường xuyên bị mất ngủ, ngủ không sâu giấc hoặc gặp áp lực công việc dẫn đến suy nhược thần kinh, long nhãn chính là giải pháp tự nhiên tuyệt vời. Các dưỡng chất trong long nhãn giúp thư giãn hệ thần kinh, kích thích sản sinh hormone hạnh phúc, mang lại giấc ngủ ngon và sâu hơn.

Bổ máu, ngăn ngừa thiếu máu do thiếu sắt

Hàm lượng sắt trong long nhãn sấy khô vô cùng dồi dào. Ăn long nhãn đều đặn giúp kích thích cơ thể sản sinh các tế bào hồng cầu, tăng cường tuần hoàn máu. Đây là thực phẩm đặc biệt tốt cho phụ nữ sau sinh, người mới ốm dậy hoặc những ai thường xuyên bị hoa mắt, chóng mặt do thiếu máu.

Tăng cường hệ miễn dịch và chống lão hóa

Nhờ lượng Vitamin C và các chất chống oxy hóa mạnh mẽ, long nhãn giúp cơ thể xây dựng "hàng rào" bảo vệ vững chắc chống lại các gốc tự do gây hại. Điều này không chỉ giúp bạn ít ốm vặt hơn mà còn hỗ trợ làm đẹp da, ngăn ngừa nếp nhăn và đẩy lùi các dấu hiệu lão hóa sớm.

Tốt cho sức khỏe tim mạch

Hàm lượng kali trong long nhãn giúp kiểm soát huyết áp và nhịp tim ổn định. Bên cạnh đó, các chất chống oxy hóa tại đây còn giảm thiểu nguy cơ xơ vữa động mạch, bảo vệ mạch máu và giảm áp lực lên hệ tim mạch của bạn.

Cải thiện trí nhớ và khả năng tập trung

Nhiều nghiên cứu cho thấy, các dưỡng chất trong cùi nhãn sấy khô có khả năng tăng cường hoạt động của não bộ. Đối với học sinh trong giai đoạn thi cử hoặc người già có nguy cơ mắc chứng Alzheimer, việc bổ sung long nhãn vào chế độ ăn giúp cải thiện trí nhớ rõ rệt.

Hỗ trợ hệ tiêu hóa khỏe mạnh

Long nhãn có đặc tính kháng khuẩn nhẹ và chứa một lượng chất xơ nhất định. Sử dụng long nhãn giúp nuôi dưỡng các lợi khuẩn trong đường ruột, từ đó ngăn ngừa các chứng bệnh về tiêu hóa như đầy hơi, khó tiêu hay táo bón.

Tăng cường sức khỏe răng miệng

Ít ai biết rằng long nhãn có chứa các hợp chất giúp ức chế sự phát triển của vi khuẩn trong khoang miệng. Ăn long nhãn đúng cách hỗ trợ làm giảm nguy cơ sâu răng, viêm nướu và giữ cho hơi thở thơm mát hơn.

Cách sử dụng long nhãn tốt nhất cho sức khỏe

Pha trà long nhãn táo đỏ kỉ tử: Bài thuốc dưỡng nhan, an thần và bổ máu cực kỳ nổi tiếng.

Nấu chè hạt sen long nhãn: Món chè thanh mát, giải nhiệt và giúp ngủ ngon vào mùa hè.

Ngâm rượu long nhãn: Thích hợp cho nam giới giúp bổ thận, tráng dương, tăng cường sinh lực.

Ăn trực tiếp: Như một món ăn vặt lành mạnh (mỗi ngày chỉ nên ăn từ 10 - 15 múi).

Lưu ý quan trọng: Vì long nhãn có tính ấm và hàm lượng đường khá cao, những người bị tiểu đường, phụ nữ mang thai (đặc biệt là 3 tháng đầu) và người đang bị nóng trong, mụn nhọt nên hạn chế ăn hoặc tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng.